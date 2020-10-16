Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе

Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе раскритиковал «доброго знакомого» Рубена Варданяна за его обращение к жителям Грузии. Как сообщало «Эхо Кавказа», российский бизнесмен Варданян в контексте нагорно-карабахского конфликта призвал грузин «не делать такого, чтобы потом было бы стыдно».

В ответном видеообращении Васадзе сказал, что знает Варданяна уже более четверти века, считал его мудрым армянином и ценил в нём армянский патриотизм. При этом Васадзе не разделяет позицию Варданяна по Нагорному Карабаху, считая, что последний взывает грузин к войне с азербайджанцами.

«Рубен, давай сделаем так: ты больше нам таких вещей, пожалуйста, не говори», – сказал Васадзе.

Грузинский бизнесмен также рассказал о слухах, якобы Варданян финансирует сепаратистские настроения в грузинском регионе Самцхе-Джавахети.

«Когда мне рассказали на уровне слухов, будто ты финансируешь сепаратистские настроения в Джавахетии, где мы в 18-19 веках приютили армян из Турции, после того, как грузины с помощью Российской империи отвоевали эти земли обратно у осман, я не поверил и сказал, что ты не такой человек. И кстати, не хочу в это верить до сих пор, пока мне не предоставят достоверных фактов, свидетельствующих об этом», – отметил Васадзе.

В видеообращении Васадзе сказал, что в Грузии настороженно относятся к тем, кто предаёт свои корни и скрывает их. В этом контексте он назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «потомком людей, предавших свою идентичность, переделавших свою фамилию».

Напомним, что в видеообращении Варданян также попросил президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, а военно-политическую элиту России призвал «не уничтожать последних союзников».

Российские СМИ сообщили, что Путину доложили об обращении Варданяна. «Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», – ответил пресс-секретарь Путиа Дмитрий Песков на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.

Обращение Варданяна прокомментировал и российский предприниматель азербайджанского происхождения, бывший член Совета Федерации Фархад Ахмедов. Ахмедов считает, что призывы к Путину и мировому сообществу потребовались тогда, когда «неожиданно развалился миф о вечной непобедимости армян и запахло необходимостью армянскому руководству отвечать за свои дела».