Ночью вследствие ракетного обстрела Степанакерта пострадали 3 мирных жителей

Несколько тысяч человек собрались накануне в центре Батуми на предвыборном митинге бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и оппозиционного объединения «Сила в единстве».

На мероприятии представили избирательную кампанию ЕНД, а также кандидатов коалиции в депутаты парламента Грузии в трех одномандатных округах Аджарии. В округе Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури баллотируется Миша Болквадзе, в Кобулети - Бондо Тевдорадзе, а в Батуми – бывший глава правительства Аджарии, глава инвестиционного совета Украины Леван Варшаломидзе.

Последний не смог присутствовать на встрече ввиду кончины отца - 82-летний Гурам Варшаломидзе заразился коронавирусом в реанимации, куда он был помещен после инсульта.

По видеосвязи к собравшимся обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в Украине. Сторонники на площади приветствовали его, скандируя «Миша».

Политик заявил, что вспышка коронавируса в Аджарии стала следствием коррупции, кумовства и нарушений правил карантина в сезон отпусков. По словам Саакашвили, у ЕНД есть «конкретный план» по борьбе с «опасным заболеванием», которое угрожает «разрушить здоровье, индустрию туризма, экономику и благополучие» каждого жителя Аджарии. Он также выразил уверенность в том, что партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже восемь лет, на предстоящих выборах одержит поражение.

Также на акции были представлены кандидаты оппозиции в Верховный Совет Аджарии – законодательный орган автономии, выборы в который проходят одновременно с выборами в парламент Грузии. От округа Хелвачаури-Хуло-Кеда-Шуахеви в ВС баллотируется бывший министр образования Аджарии Гия Абуладзе, в Кобулети – Элгуджа Багратиони, а в Батуми - Георгий Киркитадзе.

Митинг проходил у колоннад на территории Старого Бульвара. Встреча продолжалась более часа. Собрание было настолько многочисленным, что соблюдать дистанцию в два метра участникам не удавалось. Люди стояли максимально близко друг к другу. Медицинские маски использовали далеко не все, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Грузии с 10 октября запрещены многочисленные застолья, а также культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Тем не менее, это ограничение не распространяется на предвыборную агитацию и мероприятия, связанные с выборами. Партии могут собирать сторонников и проводить митинги с любым числом участников.