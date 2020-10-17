Российский мобильный госпиталь будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми

Российский мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми.

«Медицинский персонал состоит из более чем ста человек. Они будут заселены в гостиницу «Айтар». Мы выбрали место для дислокации мобильного госпиталя. Сами российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию», - сообщил министр обороны Владимир Ануа. По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.

Как сообщил «Апсныпресс» директор «Айтара» Тимур Адлейба, «госпиталь расположится на площадке для автостоянки на территории пансионата. Военные и медперсонал будут жить в одном из корпусов «Айтара». Не исключается, что в другом корпусе под палаты будут отведены некоторые номера».

12 октября министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

17 октября военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухуми.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершении марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в абхазской столице, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению республики.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.