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Российский мобильный госпиталь будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми
Российский мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми.
«Медицинский персонал состоит из более чем ста человек. Они будут заселены в гостиницу «Айтар». Мы выбрали место для дислокации мобильного госпиталя. Сами российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию», - сообщил министр обороны Владимир Ануа. По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.
Как сообщил «Апсныпресс» директор «Айтара» Тимур Адлейба, «госпиталь расположится на площадке для автостоянки на территории пансионата. Военные и медперсонал будут жить в одном из корпусов «Айтара». Не исключается, что в другом корпусе под палаты будут отведены некоторые номера».
12 октября министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.
17 октября военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухуми.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершении марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в абхазской столице, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению республики.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
- Накануне, 16 октября, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 жителей Абхазии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике на сегодняшний день составляет 2672 человека. Выздоровели 1175 человек, 27 летальных случаев.
Другие новости дня
В Минске сегодня прошли марш женщин и марш студентов
В Минске сегодня, 17 октября, проходят марши женщин и студентов. Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании на акциях 29 человек. Среди них трое журналистов.
Сообщается, что все задержанные участвовали в марше студентов. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. На женском марше задержаний не было.
Также сегодня в Беларуси прошел провластный автопробег в поддержку Александра Лукашенко. Его участники проехали от Минска до Витебска. Они совершили остановку на родине Лукашенко в агрогородке Александрия, где для них провели экскурсии.
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по ее утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жестко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водометы и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали «Марш пенсионеров». Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют «цепи солидарности», сооружают из подручных средств баррикады.
Кобахидзе: Разговоры о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции
«Мессиджи о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции», - заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
«Когда мы говорим о политических субъектах, впавших в отчаяние, это является его еще одним проявлением. Вчера они попытались искусственно способствовать распространению вируса, это невероятное вредительство. К тому же была попытка внести вирус в районы, потому что людей на «маршрутках» свезли в Батуми, где большая концентрация вируса, а потом возвратили в другие районы. Это не что иное как вредительство. Второе выражение этого отчаяния - это капитуляция, которую означают эти заявления о переносе выборов. Естественно, что нет никаких оснований для переноса выборов», - сказал Ираклий Кобахидзе.
В то же время, по словам Кобахидзе, неправительственные организации также намекают на перенос сроков выборов.
«Все эти заявления являются выражением капитуляции одной и той же политической партии. Я видел определенные намеки бывших или нынешних руководителей т.н. неправительственных организаций - это выражение капитуляции той же политической силы. Выборы, конечно, состоятся 31 октября. Я призываю их, чем больше будет таких заявлений, тем больше людей увидят, что у них нет никакой надежды, и они не смогут сохранить даже те 12% и 3%, которые на сегодня есть у «Национального движения» и «Европейской Грузии», - заверил Ираклий Кобахидзе.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Пашинян: «У карабахского вопроса есть одно решение - отделение во имя спасения»
У карабахского вопроса есть одно решение - отделение во имя спасения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете Libération.
«Сейчас, особенно в этой ситуации, мы видим, что у карабахского вопроса есть одно решение: отделение во имя спасения. То, что называется remedial secession. Потому что другого варианта нет. В противном случае армянам грозят геноцид, физическое уничтожение и этническая чистка на тех территориях, которые будут находиться под контролем Азербайджана», - сказал премьер-министр Армении.
Он подчеркнул, что армянская сторона готова к переговорам. «Если бы это был только карабахский вопрос, переговоры уже начались бы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ или одного из них. Почему не начинаются? Потому что Турция решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе», - заявил Пашинян.
На вопрос Libération о том, что он ожидает от России, Никол Пашинян ответил: «Россия - стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе. И я думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество в целом должны помочь ей в этих усилиях».
Премьер-министр подчеркнул, что того же ожидает и от Франции. «Но поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях», - отметил он.
- Острая стадия конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Азербайджанская сторона отказалась явиться на обсуждение механизмов прекращения огня – Мане Геворкян
Представители Азербайджана отказались ехать в Москву для обсуждения с армянской стороной механизмов поддержания режима прекращения огня. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
По ее словам, встреча была инициирована российской стороной, представители Минобороны Армении выехали в Москву, однако азербайджанская сторона так и не приехала.
«По сути, Азербайджан отказывается от достигнутого в Москве соглашения о прекращении огня и отвергает инициативу России», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении.
По мнению армянской стороны, не исключено, что Турция не допустила азербайджанских военных к участию во встрече в Москве.
Два дня назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведется работа по организации встречи военных. Захарова отметила, что на встрече должен быть обсужден вопрос согласования механизма контроля за прекращением огня в зоне карабахского конфликта.
- Соглашение об установлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12:00 10 октября было достигнуто в результате переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Начавшиеся днем 9 октября переговоры длились около 11 часов и закончились только глубокой ночью.
- Соглашением о прекращении огня предусматривался обмен военнопленными и вынос тел погибших военнослужащих, оставленных на полях сражений.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 760
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 760.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли семь человек больных COVID-19, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по четыре, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии по два, в Чечне – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1900 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 171 человек:
- Ставропольский край +171 (18731 за все время эпидемии)
- Краснодарский край +102 (15701)
- Дагестан + 87 (14856)
- Кабардино-Балкария + 83 (8822)
- Карачаево-Черкесия + 81 (8406)
- Калмыкия + 80 (7780)
- Ингушетия + 55 (6563)
- Адыгея + 53 (4802)
- Северная Осетия + 43 (6463)
- Чечня + 5 (2522)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 94646 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 октября, выявлено 1 384 235 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- К концу 2020 года население России станет меньше на 352 с половиной тысяч человек, это в десять раз больше чем в прошлом году, говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Такой рост смертности связывают с пандемией коронавируса.
- Гонконгские ученые нашли новый новое эффективное лекарство для лечения коронавируса. По их версии, препарат RBC, который ранее использовался для лечения язвы желудка, эффективен и от коронавируса.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что уже привилась новым препаратом от коронавируса.
В церквях Грузии усиливают меры безопасности из-за коронавируса
На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Грузинская православная церковь (ГПЦ) усиливает меры безопасности в храмах. Во время служб все прихожане обязаны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как сообщил руководитель пресс-службы Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе, сообщения с соответствующими рекомендациями рассылают священнослужителям.
«Сегодня патриархия отправила священнослужителям смс-оповещения по поводу необходимости использования прихожанами масок на службах. После служб храмы будут обрабатываться дезинфекционными средствами», - написал Джагмаидзе на своей странице в Фейсбуке.
- 15 октября суточный прирост заболевших в Грузии впервые перевалил за девять сотен. Сегодня был зафиксирован новый рекорд – 958 заразившихся. В целом за все время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 16 285 случаев заражения. Из них выздоровели 7 827 человек, 128 скончались.
Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65
Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65, в том числе 13 погибли, 52 получили телесные повреждения, сообщило МЧС Азербайджана. Среди погибших двое малолетних детей.
По факту ракетного удара по Гяндже Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершенное преступной организацией», «умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «умышленное убийство двух или более лиц», «умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды», «умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере» и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
МИД Азербайджана в своем заявлении обвинил Армению в преднамеренном обстреле города Гянджи, сообщает агентство Turan.
«Преднамеренные и неизбирательные нападения Армении на гражданское население, вопиющее нарушение норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленное гуманитарное прекращение огня, целенаправленное убийство мирных людей являются еще одним военным преступлением и преступлением против человечности. Руководство Армении несет полную ответственность за это преступление. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа», - сказано в документе.
- В конце сентября резко обострился вооруженный конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
- Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Тбилиси опровергает переброску военных грузов гражданскими самолетами через Грузию
Сообщения об использовании воздушного пространства Грузии для поставок военных грузов являются спекуляциями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, распространенном сегодня, 17 октября.
В ведомстве напоминают, что воздушное пространство страны открыто только для самолетов, выполняющих рейсы в гуманитарных и коммерческих целях. Отмечается, что все осуществляемые полеты «полностью соответствуют нормам и правилам» Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. Хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений. Гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», - говорится в заявлении.
Для обеспечения безопасности МИД Грузии призывает все стороны – как получателей, так и отправителей – строго контролировать воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов. В Тбилиси напоминают, что страны-перевозчики в первую очередь несут ответственность за выполнение принципов Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях.
«При выявлении нарушения и в случае существования веских доказательств, Грузия отреагирует строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».
- Совбез Грузии 3 октября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе принял решение о временной приостановке выдачи разрешений на транспортировку грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан. Несмотря на это, время от времени в социальных сетях появляется информация о якобы переброске военных грузов в обе страны гражданскими самолетами через Грузию.
397 из 958 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы в Тбилиси, 232 – в Имеретии, 226 – в Аджарии
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 226 из 958 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Аджарии, в Тбилиси же их 397.
По словам Марины Энделадзе, в Тбилиси наблюдается увеличение случаев инфицирования.
«В Аджарии – 226 новых случаев, в Тбилиси – 397, в Имерети – 232, в Самегрело-Верхней Сванетии – 27, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 20, в Мцхета-Мтианети – 15, в Кахетии – 13, в Самцхе-Джавахети – 8, в Гурии – 6 новых случаев», - сообщила Энделадзе «ИнтерпрессНьюс».
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
- Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составило 16 285, из них выздоровели 7 827. Число умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 128.
У югоосетинского президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус
У президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус.
«Последний тест показал положительный результат», - сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева. По ее словам, «президент переносит заболевание в легкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности».
Коронавирус ранее подтвердился у пресс-секретаря президента, главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, а также у ряда сотрудников администрации президента и правительства.
Как сообщает пресс-служба правительства, коронавирус также подтвержден у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева, передает информагентство «Рес».
- В Южной Осетии за сутки зафиксирован резкий подъем заболевания коронавирусом: из проведенных 170 исследований на COVID-19, 57 тестов показали положительный результат. Зафиксирован также первый летальный случай - скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
В Южной Осетии подтверждено 57 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Южной Осетии за сутки зафиксирован резкий подъем заболевания коронавирусом: из проведенных 170 исследований на COVID-19, 57 тестов показали положительный результат, сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Последнюю неделю в республике наблюдается рост заболевших. Только за сутки в ПЦР-лаборатории выявлено 57 случаев коронавируса. К сожалению, зафиксирован и первый случай смерти у 88-летней женщины, у которой также были сопутствующие болезни», - уточнила она в беседе с информагентством «Рес».
Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболели 194 жителя республики.
В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора с апреля этого года проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19. Главный санитарный врач призывает граждан соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
- Необходимо отметить, что некоторых критических пациентов переправляют на лечение в клиники на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
По делу об обезглавливании учителя во Франции задержаны 9 человек
По делу об обезглавливании школьного учителя в пригороде Парижа задержаны 9 человек. Двое из них - родители одного из учеников убитого. Несколько из задержанных - люди из окружения подозреваемого в преступлении, передает Agence France-Presse. Им оказался 18-летний выходец из России, предположительно, мстивший за показ карикатур на почитаемого в Исламе пророка Мухаммеда.
Подозреваемый был застрелен полицией. В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела учителя и взял ответственность за преступление на себя. Он обвинил преподавателя в оскорблении Мухаммеда. Учитель истории показал карикатуры из журнала Charlie Hebdo, обсуждая с учениками понятие свободы слова.
Официальные представители французских властей осудили преступление. На месте проиcшествия накануне вечером, 16 октября, побывал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что случившееся имеет признаки «исламистской террористической атаки». Следствие заявило, что расследует преступление как «убийство, связанное с террористической организацией».
- Ночью российское издание «База» назвало предполагаемое имя подозреваемого. Им оказался уроженец Москвы Абдулак Анзоров, утверждает издание. Эта информация не подтверждалась.
- Подозреваемый - этнический чеченец. Преступление было прокомментировано Ассамблеей чеченцев Европы. Организация заявила, что «самым решительным образом» осуждает это преступление и напоминает, что осуждает все формы религиозного экстремизма и любые акты насилия,- цитирует заявление французский телеканал BFM TV.
- В сентябре больше 90 французских СМИ обратились к читателям в защиту свободы слова и поддержку редакции Charlie Hebdo. «Защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу», – говорится в тексте обращения.
ЕНД и «Сила в единстве» собрали тысячи сторонников на предвыборной встрече в Батуми
Несколько тысяч человек собрались накануне в центре Батуми на предвыборном митинге бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и оппозиционного объединения «Сила в единстве».
На мероприятии представили избирательную кампанию ЕНД, а также кандидатов коалиции в депутаты парламента Грузии в трех одномандатных округах Аджарии. В округе Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури баллотируется Миша Болквадзе, в Кобулети - Бондо Тевдорадзе, а в Батуми – бывший глава правительства Аджарии, глава инвестиционного совета Украины Леван Варшаломидзе.
Последний не смог присутствовать на встрече ввиду кончины отца - 82-летний Гурам Варшаломидзе заразился коронавирусом в реанимации, куда он был помещен после инсульта.
По видеосвязи к собравшимся обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в Украине. Сторонники на площади приветствовали его, скандируя «Миша».
Политик заявил, что вспышка коронавируса в Аджарии стала следствием коррупции, кумовства и нарушений правил карантина в сезон отпусков. По словам Саакашвили, у ЕНД есть «конкретный план» по борьбе с «опасным заболеванием», которое угрожает «разрушить здоровье, индустрию туризма, экономику и благополучие» каждого жителя Аджарии. Он также выразил уверенность в том, что партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже восемь лет, на предстоящих выборах одержит поражение.
Также на акции были представлены кандидаты оппозиции в Верховный Совет Аджарии – законодательный орган автономии, выборы в который проходят одновременно с выборами в парламент Грузии. От округа Хелвачаури-Хуло-Кеда-Шуахеви в ВС баллотируется бывший министр образования Аджарии Гия Абуладзе, в Кобулети – Элгуджа Багратиони, а в Батуми - Георгий Киркитадзе.
Митинг проходил у колоннад на территории Старого Бульвара. Встреча продолжалась более часа. Собрание было настолько многочисленным, что соблюдать дистанцию в два метра участникам не удавалось. Люди стояли максимально близко друг к другу. Медицинские маски использовали далеко не все, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Грузии с 10 октября запрещены многочисленные застолья, а также культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Тем не менее, это ограничение не распространяется на предвыборную агитацию и мероприятия, связанные с выборами. Партии могут собирать сторонников и проводить митинги с любым числом участников.
- Стоит отметить, что оппозиционная партия «Европейская Грузия» решила отменить предвыборную акцию, запланированную на 17 октября. Причина – рост числа случаев коронавируса в стране. По словам лидера партии Давида Бакрадзе, была запланирована масштабная встреча со сторонниками партии из Тбилиси и регионов. После акции «Европейская Грузия» хотела провести шествие до резиденции Бидзины Иванишвили.
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
Госинпекция оштрафовала популярный тбилисский бар, где функционировал штаб «Гирчи»
Госинспекция оштрафовала на 10 тысяч лари (более 3,1 тысячи долларов) тбилисский бар «Сахелосно», в котором функционирует избирательный штаб оппозиционной партии «Гирчи». Об этом сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 с 16 октября в Тбилиси и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и развлекательных заведений в ночное время – с 22:00. До сих пор меры, принимаемые для предотвращения распространения коранавируса, не касались избирательного процесса. Партии проводили избирательные встречи везде, где хотели, и с любым числом участников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бар «Сахелосно» расположен в парке Рике, в самом центре столицы. Он пользуется большой популярностью среди грузинской молодежи. Еще 15 октября на странице заведения в фейсбуке появилось сообщение о том, что постановление правительства их не касается, и «Сахелосно» продолжит работу в обычном режиме.
Накануне вечером, 16 октября, в заведении находились сотни посетителей, когда там появились инспекторы Минздрава. Между сотрудниками ведомства и активистами «Гирчи» произошла перепалка.
«При инспектировании бара «Сахелосно» было установлено, что осуществляется запрещенная постановлением правительства деятельность, и он функционирует после 22:00. В том числе, нарушены были все рекомендации, которые предусмотрены Министерством здравоохранения. Соответственно, мы приняли решение и оштрафовали компанию на 10 тысяч лари», - заявил Перадзе в комментарии Общественному вещателю.
В «Гирчи» заявили, что они не собираются выплачивать штраф. Политики планируют обжаловать санкцию через суд. Более того, партия обвиняет госведомства в воспрепятствовании агитации и избирательной кампании. «Мы объяснили, что это предвыборный штаб «Гирчи», что у нас обычная политическая встреча, однако почему-то они решили, что это непременно объект питания. Это дело мы обязательно обжалуем. Эти 10 тысяч лари мы платить не будем – ни бар, ни «Гирчи»», - заявил журналистам член партии Герман Сабо.
Избирательная кампания ультралиберальной партии «Гирчи» значительно отличается от стратегий, которые выбирают другие политические объединения в Грузии. Так, например, для обеспечения высокой явки на выборах «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобиля Tesla. Электрокар достанется кому-то из проголосовавших граждан, независимо от его политических симпатий.
Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе на парламентских выборах 31 октября выдвинут от оппозиции единым кандидатом в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси.
В Грузии установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
По информации Минздрава Аджарии, в Республиканской больнице Батуми скончались две женщины в возрасте 77 лет. У обеих коронавирусная пневмония развилась на фоне тяжелых хронических заболеваний. Также в батумской клинике «Медцентр» скончался 81-летний мужчина, который был госпитализирован после инсульта. Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Тбилиси. Подробности не известны.
Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составило 16 285, из них выздоровели 7 827. Число умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 128.
В карантине сейчас находятся 5 900 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 836. В ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.
Ночью вследствие ракетного обстрела Степанакерта пострадали 3 мирных жителей
Ночью ВС Азербайджана из различного оружия и кассетными бомбами обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта, причинив значительный ущерб имуществу людей, разрушив квартиры, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям непризнанного Карабаха.
Вследствие ночного ракетного обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.
Также был нанесен удар по одному объекту экономического значения.
Размер общего ущерба уточняется.
Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что ночью «Армения нанесла два ракетных удара по Гяндже», есть массовые разрушения, не менее 12 погибших, 40 раненых среди гражданского населения.
В этой связи пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook написала: «В ответ на заявления азербайджанского военно-политического руководства: в направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня».
- Армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации обстановки. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в нарушении соглашения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населенный преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала.
В Чечне родственники пропавшего активиста Тепсуркаева стали получать угрозы
Жена похищенного чеченского оппозиционного активиста Салмана Тепсуркаева Елизавета рассказала об угрозах, которые стали приходить родственникам пропавшего молодого человека. По словам Елизаветы Тепсуркаевой, родственникам, в частности, угрожали, что вырежут весь их род. Отправители угроз также следят за тем, чтобы жена Салмана Тепсуркаева не встречалась и не звонила родственникам похищенного активиста. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на интервью, опубликованное Центром «Насилию.нет».
Елизавета Тепсуркаева рассказала подробности задержания мужа. Салман в августе начал работать на временной основе в Геленджике. Это было связано с тем, что он из-за пандемии потерял работу в Грозном, и ему не удалось найти заработок в Чечне.
В день похищения Елизавета смогла поговорить с главой следственного управления по Чечне, который, по ее словам, посоветовал обращаться в Следственный комитет России, потому что в местный обращаться «нет смысла». Глава следственного управления по Чечне посоветовал Тепсуркаевой, как она рассказала, написать обращение на бумаге и отправить обычной почтой, чтобы оно не было перехвачено в электронном виде.
- До исчезновения Тепсуркаев занимался, в частности, модерацией телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о похищениях и задержаниях на территории Чечни. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – «борцами с режимом Рамзана Кадырова».
- Редакции «Новой газеты» стало известно, что похищение Салмана Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР «Терек» в Грозном, сообщалось в публикации «Новой газеты».
- По данным издания «Кавказский узел», только в сентябре этого года в Чечне были похищены не менее 53 человек. В их числе супружеская пара и подросток. Журналисты предполагают, что их могли похитить для выявления данных о коллегах и единомышленниках Салмана Тепсуркаева.
Во Франции уроженец Москвы обезглавил учителя
Французская полиция расследует как теракт убийство школьного учителя в пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин. Нападавший, как сообщают французские СМИ, напал в пятницу на преподавателя с ножом и отрезал ему голову. Сам он был убит полицейскими. Известно, что это родившийся в Москве 18-летний представитель чеченской общины.
В своем твиттере нападавший разместил фотографию тела убитого и взял ответственность за преступление на себя. По сообщениям французских СМИ, учитель ранее показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними понятие свободы слова.
Убийство осудили лидеры французского государства. На месте трагедии вечером в пятницу побывал президент Эммануэль Макрон.
- В адрес Charlie Hebdo регулярно поступают угрозы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. 7 января 2015 братья Саид и Шериф Куаши напали на офис журнала: погибли 12 человек.
- Charlie Hebdo после теракта в редакции не раз печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда. В последний раз это произошло в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд по делу о нападении в 2015 году.
- Charlie Hebdo также печатал карикатуры на тему преследования геев в Чечне. Героем карикатур стал Рамзан Кадыров.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 93 жителей Абхазии
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 285 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 155 человек, из них 127 с подтвержденным коронавирусом, состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 26 - средней степени тяжести, выписаны 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2672 человека. Выздоровели 1175 человек, 27 летальных случаев.
В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 11 человек.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, передаёт газета Le Figaro со ссылкой на заявление главного государственного финансового прокурора. Политик подозревается в том, что получил деньги на избирательную кампанию от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ранее ему уже были предъявлены по этому делу обвинения в коррупции.
Саркози подозревается в получении от Ливии 50 миллионов евро на финансирование президентской кампании 2007 года. Тогда ему удалось победить на президентских выборах, во втором туре он обошёл кандидата от социалистов Мари-Сеголен Руаяль.
Основные обвинения Саркози по этому делу были предъявлены ещё в 2018 году. Сам он их категорически отрицает, заявляя, что позиция следствия основывается только на словах Каддафи и его окружения.
16 октября Саркози опубликовал заявление в твиттере, в котором вновь настаивает на своей невиновности. "Я знаю, что правда рано или поздно восторжествует", – заявил он.
- Муаммар Каддафи пришёл к власти в Ливии в 1969 году, возглавив военный переворот против короля Идриса I. В 2011 году он был убит в ходе гражданской войны, поддержку повстанцам оказывала в том числе французская армия, главнокомандующим которой был президент Саркози.
COVID-19: в Армении 1465 новых случаев, в Азербайджане – 509
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, число случаев коронавируса в стране за прошедшие сутки увеличилось на 1465, в общем составив 61 460. Это – рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии, – передаёт «Радио Азатутюн».
По состоянию на 11:00 16 октября, число выздоровевших пациентов в Армении увеличилось на 422 и сейчас составляет 47 541. За прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1056. Согласно Министерству здравоохранения, за время эпидемии 314 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13 919, а общее количество проведенных тестов на коронавирус составляет 340 116 (за сутки – 4005).
В Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 509 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 43 789, сообщает республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 2 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 621.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 800 (+129 за сутки). В настоящее время в больницах специального режима находятся 3368 человек, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7878 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 209 802 теста на COVID-19.
Отец Левана Варшаломидзе, экс-глава Совета министров Аджарии умер от COVID-19
В Батуми от осложнений, вызванных COVID-19, скончался Гурам Варшаломидзе – отец одного из лидеров «Единого национального движения», экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе. Об этом сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
В начале октября Варшаломидзе был госпитализирован с инсультом. В клинике у него подтвердился коронавирус. По некоторым данным, Варшаломидзе мог заразиться от медработника.
Гурам Варшаломидзе в 1991-1993 годах был председателем Совета министров Аджарии, в 2005-2006 годах руководил госкомпанией «Сакнавтоби».
Его сын, Леван Варшаломидзе – экс-глава правительства Аджарии (2004-2012), кандидат в депутаты парламента в батумском округе от «Единого национального движения».
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124.
«Европейская Грузия» отменила предвыборную акцию из-за роста числа заражений COVID-19
Партия «Европейская Грузия» решила отменить предвыборную акцию, запланированную на 17 октября. Причина – рост числа случаев коронавируса в стране. Об этом сообщил лидер партии Давид Бакрадзе.
По его словам, была запланирована масштабная встреча со сторонниками партии из Тбилиси и регионов. После акции «Европейская Грузия» хотела провести шествие до резиденции Бидзины Иванишвили.
«Мы встретили вторую волну коронавируса с более обедневшим населением, остановленной экономикой и неподготовленной системой здравоохранения», – заявил Бакрадзе.
Отметим, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Грузии не распространяются на предвыборную агитацию и политический процесс. При этом специалисты призывают политиков соблюдать рекомендации и меры предосторожности при встрече с избирателями.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 887 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 15 327. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 124.
Тимошенко: Зеленский через опрос хочет «легализовать наркотики»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу официально назвал три последних вопроса, которые он предложил вынести на всенародный опрос 25 октября.
Всего на опрос будет вынесено 5 вопросов, два из которых Зеленский назвал ранее. Формулировка трёх последних стала известна ещё накануне - их опубликовали СМИ со ссылкой на источники в офисе президента. Зеленский в пятницу сформулировал их именно так, как они были опубликованы.
Гражданам Украины предлагается ответить на вопросы о том, поддерживают ли они ужесточение наказания за коррупцию, сокращения числа депутатов Верховной Рады, создание свободной экономической зоны в Донбассе, опору на Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, а также легализацию марихуаны в медицинских целях.
В видеообращении Зеленский раскритиковал "политиков", которые, по его мнению, боятся того, что граждане Украины лично, без посредников, выскажут свои мнения по этим вопросам. Президент также предложил ряд других тем, о которых могли бы быть проведены опросы - например, о легализации владения оружием, двойном гражданстве, сроке обучения в школе, переходе к парламентской республике.
При этом опрос 25 октября, который пройдёт одновременно с выборами в местные органы власти, не будет иметь никаких юридических последствий - законодательством такая форма волеизъявления не предусмотрена.
- Оппоненты Зеленского критикуют как саму идею опроса, так и формулировку вопросов. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что четыре из пяти вопросов не имеют смысла, поскольку ответы на них однозначны. По её мнению, президент затеял опрос ради одного вопроса - о легализации марихуаны. "Начался план, который будет делать Украины центром наркоторговли в Европе, центром работы наркокартелей" - приводит слова Тимошенко "Интерфакс-Украина". Тимошенко призвала Верховную Раду запретить проведение опроса в день выборов.
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