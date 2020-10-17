За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 760

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 760.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли семь человек больных COVID-19, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по четыре, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии по два, в Чечне – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1900 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 171 человек:

Ставропольский край +171 (18731 за все время эпидемии)

Краснодарский край +102 (15701)

Дагестан + 87 (14856)

Кабардино-Балкария + 83 (8822)

Карачаево-Черкесия + 81 (8406)

Калмыкия + 80 (7780)

Ингушетия + 55 (6563)

Адыгея + 53 (4802)

Северная Осетия + 43 (6463)

Чечня + 5 (2522)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 94646 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 октября, выявлено 1 384 235 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).