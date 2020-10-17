Азербайджанская сторона отказалась явиться на обсуждение механизмов прекращения огня – Мане Геворкян

Представители Азербайджана отказались ехать в Москву для обсуждения с армянской стороной механизмов поддержания режима прекращения огня. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

По ее словам, встреча была инициирована российской стороной, представители Минобороны Армении выехали в Москву, однако азербайджанская сторона так и не приехала.

«По сути, Азербайджан отказывается от достигнутого в Москве соглашения о прекращении огня и отвергает инициативу России», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении.

По мнению армянской стороны, не исключено, что Турция не допустила азербайджанских военных к участию во встрече в Москве.

Два дня назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведется работа по организации встречи военных. Захарова отметила, что на встрече должен быть обсужден вопрос согласования механизма контроля за прекращением огня в зоне карабахского конфликта.