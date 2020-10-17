В Минске сегодня прошли марш женщин и марш студентов

У карабахского вопроса есть одно решение - отделение во имя спасения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете Libération.

«Сейчас, особенно в этой ситуации, мы видим, что у карабахского вопроса есть одно решение: отделение во имя спасения. То, что называется remedial secession. Потому что другого варианта нет. В противном случае армянам грозят геноцид, физическое уничтожение и этническая чистка на тех территориях, которые будут находиться под контролем Азербайджана», - сказал премьер-министр Армении.

Он подчеркнул, что армянская сторона готова к переговорам. «Если бы это был только карабахский вопрос, переговоры уже начались бы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ или одного из них. Почему не начинаются? Потому что Турция решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе», - заявил Пашинян.

На вопрос Libération о том, что он ожидает от России, Никол Пашинян ответил: «Россия - стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе. И я думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество в целом должны помочь ей в этих усилиях».

Премьер-министр подчеркнул, что того же ожидает и от Франции. «Но поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях», - отметил он.