Коронавирус в Грузии: 471 новый случай зафиксирован в Тбилиси, 343 – в Аджарии

Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 18 октября, на брифинге сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, передает агентство «Новости-Грузия».

Сегодня в Грузии был зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся COVID-19 – выявлено 1 192 новых случая. Впервые этот показатель перевалил за тысячу. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 17 октября – 985 случаев.

«В Грузии очень активное распространение… Ситуация практически чрезвычайная», - заявила Энделадзе, отвечая на вопрос журналистов, интересовавшихся, о чем свидетельствует статистика.

Распределение новых случаев по регионам следующее:

Тбилиси – 471;

Аджария – 343;

Имеретия – 211;

Самегрело-Земо Сванети – 45;

Квемо Картли – 39;

Шида Картли – 37;

Гурия – 18;

Самцхе-Джавахети – 14;

Мцхета-Мтианети – 13;

Кахетия – 11.

За минувшие сутки в Грузии скончались восемь человек с COVID-19. По словам Энделадзе, трое из них проходили лечение в ковид-центрах Аджарии. В целом в стране умерли уже 136 человек, заразившихся COVID-19. Показатель смертности – 0,78%.

Выздоровели за последние 24 часа 233 человека. Общее число выздоровевших составляет 8 060 – это 46% от всего числа заразившихся в стране.

В настоящее время активными остаются 9 255 случаев коронавируса. Согласно данным правительственного сайта StopCov, в ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.