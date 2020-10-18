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COVID-19: В Москве число умерших приблизилось к 6 тысячам
За последние сутки в Москве умерли 52 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб.
Общее число смертельных исходов в Москве со времени начала эпидемии приблизилось к 6 тысячам и составило, по данным на утро воскресенья, 18 октября, 5958.
Всего в Москве за время эпидемии в Москве было выявлено более 357 тысяч инфицированных. К настоящему времени от COVID-19 в Москве излечились 272 тысячи человек.
Другие новости дня
У лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе подтвердился коронавирус
У лидера оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе подтвердился коронавирус. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. «Вчера вечером я прошел ПЦР-тест, поскольку у меня была температура. Тест на COVID-19 был положительным… С сегодняшнего дня я перешел в самоизоляцию», - пишет он.
Лидер «Лело» сообщил, что в настоящее время у него нет температуры, и он чувствует себя хорошо. Через 48 часов Хазарадзе повторно пройдет тестирование, чтобы «на 100% быть уверенным» в диагнозе.
Политик также критикует правящую партию «Грузинская мечта». По его мнению, из-за «некомпетентности, непрофессионализма и безответственности» правительства каждый гражданин страны оказался в опасности, передает агентство «Новости-Грузия».
«Крах «Грузинской мечты» в борьбе с Covid-19 затронул тысячи людей как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения экономики… Однако я хочу призвать всех не бояться и не поддаваться панике! Справиться Covid-19 и победить его легко», - пишет он.
Хазарадзе дал понять, что «Лело» продолжит активную избирательную кампанию, несмотря на его болезнь. «Впереди две важнейшие недели. В этой битве – победа наша. В этой битве отступление немыслимо. 31 октября мы победим – и ковид-инфекцию, и правительство «мечты»», - добавил он.
Хазарадзе 53 года. Он является основателем крупнейшего коммерческого банка в Грузии – TBC Bank. 13 октября партия «Лело», которая была создана в конце 2019 года, представила его своим кандидатом в премьер-министры Грузии.
В Чечне девять чиновников освобождены от занимаемых должностей
В Чечне девять чиновников освобождены от занимаемых должностей, шестеро привлечено к дисциплинарной ответственности. Такое решение приняла местная прокуратура по результатам проверки.
Как поясняется на сайте генеральной прокуратуры России, наказанные госслужащие не имели необходимого образования и стажа работы. Кроме того, один из них занимался коммерческой деятельностью.
- Увольнение группы чиновников произошло на фоне роста числа родственников главы Чечни Рамзан Кадыров в руководстве. Так, на днях должность нового заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Чечне занял его приемный брат Висита Кадыров. Представляя его коллективу, глава правительства заявил, что тот «прошел особую школу – школу главы ЧР Рамзана Кадырова».
- В феврале племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был определен на должность министра физической культуры и спорта.
- Ранее на обвинения в протекционизме членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: «Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику, и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства, меня это мало волнует».
В городах США прошли марши оппонентов Дональда Трампа
В США накануне, 17 октября, тысячи человек вышли на акции протеста против действующего президента Дональда Трампа. По словам организаторов протестов, акции прошли во всех штатах, а общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.
В Вашингтоне шествие началось в окрестностях Белого дома, его участники направились к Капитолию и зданию Верховного суда. Как сообщил «Голос Америки», Служба национальных парков выдала организаторам марша в Вашингтоне разрешение на митинг с участием от 6 до 10 тысяч человек. Агентство Франс-Пресс обратило внимание на то, что размах марша в Вашингтоне и других городах был значительно меньше по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии коронавируса.
Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены январским, 2017 года «Женским маршем», в котором - вскоре после инаугурации президента Трампа - участвовали, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до трех миллионов человек. Глава Белого дома подвергался критике за высказывания, которые многие американцы расценивали как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.
Коронавирус в Грузии: 471 новый случай зафиксирован в Тбилиси, 343 – в Аджарии
Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 18 октября, на брифинге сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня в Грузии был зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся COVID-19 – выявлено 1 192 новых случая. Впервые этот показатель перевалил за тысячу. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 17 октября – 985 случаев.
«В Грузии очень активное распространение… Ситуация практически чрезвычайная», - заявила Энделадзе, отвечая на вопрос журналистов, интересовавшихся, о чем свидетельствует статистика.
Распределение новых случаев по регионам следующее:
- Тбилиси – 471;
- Аджария – 343;
- Имеретия – 211;
- Самегрело-Земо Сванети – 45;
- Квемо Картли – 39;
- Шида Картли – 37;
- Гурия – 18;
- Самцхе-Джавахети – 14;
- Мцхета-Мтианети – 13;
- Кахетия – 11.
За минувшие сутки в Грузии скончались восемь человек с COVID-19. По словам Энделадзе, трое из них проходили лечение в ковид-центрах Аджарии. В целом в стране умерли уже 136 человек, заразившихся COVID-19. Показатель смертности – 0,78%.
Выздоровели за последние 24 часа 233 человека. Общее число выздоровевших составляет 8 060 – это 46% от всего числа заразившихся в стране.
В настоящее время активными остаются 9 255 случаев коронавируса. Согласно данным правительственного сайта StopCov, в ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.
За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев коронавируса
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1694, в общем составив 64 694. Это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 179 и сейчас составляет 48 104.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1081.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 316 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 – за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15193, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 348 149 (4096 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
«Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свое вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий», - говорится в заявлении МИД Армении.
В Ереване ссылаются на сообщение Армии обороны самопровозглашенного Карабаха о том, что вооруженные силы Азербайджана «в очередной раз грубым образом нарушили новое гуманитарное перемирие и 18 октября в 07:20, вслед за активным артиллерийским огнем, предприняли наступление на южном направлении с целью захвата выгодных позиций».
«Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Армении.
Между тем, Азербайджан отрицает, что его военные нарушают режим прекращения огня, обвиняя армянскую сторону в его несоблюдении.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября.
В Грузии зарегистрировано 1 192 новых случая заражения коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом за последние сутки возросло в Грузии на 1 192. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Таким образом, в Грузии установлен новый антирекорд по этому показателю. Предыдущий был зафиксирован накануне, 17 октября – 985 случаев.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября - 887;
- 17 октября - 985.
Общее число лабораторно подтвержденных фактов COVID-19 в Грузии составляет 17 477. Из них выздоровели 8 060 – 233 человека за последние 24 часа.
За прошедшие сутки скончались восемь человек. Количество умерших пациентов с COVID-19 в стране теперь составляет 136.
В карантине сейчас находятся 5 900 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 836. В ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.
Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 00:00 часов 18 октября
Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября, сообщило Министерство иностранных дел Армении, информирует Радио Азатутюн.
Это решение принято, следуя заявлению президентов Франции, России, и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года. Договоренность о гуманитарном перемирии следует в русле заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года, подчеркивает МИД Армении.
17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. В ходе разговора Лавров отметил актуальность заявления президентов России, США и Франции по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Баку и Ереван прекратить военные действия.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за непризнанного Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Война, завершившаяся непрочным перемирием в 1994 году, оставила около 30 тысяч человек убитыми, еще сотни тысяч – стали беженцами.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Рамзан Кадыров отреагировал на убийство учителя во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции молодым чеченцем и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Как сообщает РИА Новости, Кадыров в своем Телеграме выразил соболезнования семье погибшего преподавателя. Одновременно он заявил, что поведение французов «иначе как провокационным не назовешь».
«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», - считает глава Чечни.
Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию журнала в 2015 году (тогда от рук нападавших погибли 12 человек. - Прим. РС)
Глава Чечни обвинил Францию в попытке «свалить» свои проблемы на чеченцев и подчеркнул, что национальность убийцы тут ни при чем.
Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке, пишет Кадыров. Глава Чечни считает, что Анзоров наверняка отдавал себе отчет в своих действиях, понимая, что государство не слышит верующих, - приводит РИА Новости слова Кадырова.
В Абхазии 124 из 403 тестов на COVID-19 показали положительный результат
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 403 жителей самопровозглашеной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 156 человек, из них 125 с подтвержденным коронавирусом, состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 21 - средней степени тяжести, выписаны 12 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2796 человек. Выздоровели 1187 человек.
В гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 13 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает население республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- 12 октября министр обороны Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.
- Сегодня стало известно о том, что российский мобильный госпиталь будет развернут на территории сухумского пансионата «Айтара». В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершении марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в абхазской столице, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению республики.
В Минобороны сообщили о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках
Вооруженные силы Армении сегодня днем, 17 октября, сбили три беспилотных летательных аппарата Азербайджана в небе республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Еще один беспилотник Азербайджана был сбит в небе Карабаха, отметила пресс-секретарь.
«Сегодня с 16:30 до 17:45 подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника, еще один был уничтожен в небе Арцаха [Карабаха – ред.]», - написала Степанян.
Ранее сегодня Минобороны Армении сообщало о еще двух уничтоженных БПЛА Азербайджана в воздушном пространстве Армении.
Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что ночью «Армения нанесла два ракетных удара по Гяндже», есть массовые разрушения, по меньшей мере, 12 убитых и четыре десятка раненых среди мирного населения.
В ответ на заявления Азербайджана пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила: «В направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня».
- Соглашение об установлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12:00 10 октября было достигнуто в результате переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Начавшиеся днем 9 октября переговоры длились около 11 часов и закончились только глубокой ночью. Соглашением о прекращении огня предусматривался обмен военнопленными и вынос тел погибших военнослужащих, оставленных на полях сражений.
- Острая стадия конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
В Ингушетии при задержании погиб участник протестов 2019 года
В Назрани накануне вечером, 16 октября, при задержании сотрудниками полиции погиб местный житель. Как сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на источники в правоохранительных органах Ингушетии, им оказался владелец магазинов охолощенного оружия Юнус Ведзижев, который был вынужден скрываться с февраля 2020 года. Его подозревали в незаконном обороте оружия.
Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управлял Ведзижев, после чего произошел взрыв и возгорание. Прибывшие через несколько минут пожарные потушили огонь, но спасти водителя не удалось.
Ранее Ведзижев записывал видеообращения, в которых высказывал предположение, что сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии убьют его. Предприниматель также обвинял полицейских в том, что они фактически обокрали его магазин, и был готов предоставить видеодоказательства, зафиксированные на камеры наблюдения.
В поле зрения правоохранительных органов Ведзижев попал после того, как в марте 2019 года стал участвовать в митингах в Ингушетии против новой границы с Чечней. 14 февраля 2020 года в селе Экажево при попытке задержания Ведзижеву удалось скрыться. В тот же день в доме, где проживал предприниматель, и в его магазине прошли обыски. Тогда же, как утверждал Ведзижев, ему были подброшены боеприпасы и взрывные устройства, на основании чего и были возбуждены уголовные дела.
- Ранее в интервью Кавказ.Реалиям Юнус Ведзижев рассказал о своих взаимоотношениях с сотрудниками правоохранительных органов и о незаконных действиях с их стороны.
- Три года назад в Ингушетии в ходе спецоперации был убит находящийся в федеральном розыске двоюродной брат Юнуса Ведзижева – Ильяс Ведзижев – руководитель «назрановского сектора» экстремистской организации «Имарат Кавказ».
Бизнесмен Давид Хидашели был дополнительно опрошен в связи с Давид-Гареджи
Бизнесмен Давид Хидашели был дополнительно опрошен в следственном ведомстве в связи с Давид-Гареджи. Это подтвердили «ИнтерпрессНьюс» в Генпрокуратуре Грузии.
Давид Хидашели ранее уже отвечал на вопросы следствия.
Для справки: именно Давид Хидашели передал Минобороны Грузии ту карту, которой, по информации следствия, должны были руководствоваться члены комиссии по демаркации и делимитации в 2006-2007 годах.
- Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержала начальника службы пограничных отношений Департамента по соседним странам МИД Грузии Ивери Мелашвили и главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву.
- По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации границы руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Посол РФ в США: Позиции России и США по Нагорному Карабаху совпадают
«Позиции Москвы и Вашингтона в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе совпадают», - заявил сегодня в эфире программы «Большая игра» на российском Первом канале посол России в США Анатолий Антонов.
«Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трех президентов [сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США]. Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали», - сказал посол.
По словам Антонова, «у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы».
Сегодня посол Ирана в России Казем Джалали интервью «Интерфаксу» сказал, что «Исламская Республика Иран, сохраняя нейтралитет в вопросе [Нагорного Карабаха], активно работает с официальными лицами двух соседних стран».
«Мы выступаем за установление мира между нашими двумя соседними государствами. Мы убеждены, что война вредит как двум странам, так и народам всего региона», - отметил посол.
«Мы приветствуем инициативы, ведущие к компромиссу между двумя странами, в том числе шаг России, когда по предложению президента Путина министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Москву и провели там переговоры», - сказал Джалали.
«Мы приветствуем и другие варианты, которые так или иначе могут привести к миру, - отметил иранский дипломат, пояснив: - Некоторые говорят, что была бы уместной посредническая миссия, построенная по примеру Астанинского формата, когда в роли гаранта выступают Иран, Россия и Турция. Есть и другие модели, например, совместные усилия Минской группы, Ирана и Турции».
- Острая стадия конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
В Минске сегодня прошли марш женщин и марш студентов
В Минске сегодня, 17 октября, проходят марши женщин и студентов. Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании на акциях 29 человек. Среди них трое журналистов.
Сообщается, что все задержанные участвовали в марше студентов. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. На женском марше задержаний не было.
Также сегодня в Беларуси прошел провластный автопробег в поддержку Александра Лукашенко. Его участники проехали от Минска до Витебска. Они совершили остановку на родине Лукашенко в агрогородке Александрия, где для них провели экскурсии.
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по ее утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жестко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водометы и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали «Марш пенсионеров». Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют «цепи солидарности», сооружают из подручных средств баррикады.
Кобахидзе: Разговоры о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции
«Мессиджи о переносе выборов за две недели до выборов означают полную капитуляцию оппозиции», - заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает Общественный вещатель.
«Когда мы говорим о политических субъектах, впавших в отчаяние, это является его еще одним проявлением. Вчера они попытались искусственно способствовать распространению вируса, это невероятное вредительство. К тому же была попытка внести вирус в районы, потому что людей на «маршрутках» свезли в Батуми, где большая концентрация вируса, а потом возвратили в другие районы. Это не что иное как вредительство. Второе выражение этого отчаяния - это капитуляция, которую означают эти заявления о переносе выборов. Естественно, что нет никаких оснований для переноса выборов», - сказал Ираклий Кобахидзе.
В то же время, по словам Кобахидзе, неправительственные организации также намекают на перенос сроков выборов.
«Все эти заявления являются выражением капитуляции одной и той же политической партии. Я видел определенные намеки бывших или нынешних руководителей т.н. неправительственных организаций - это выражение капитуляции той же политической силы. Выборы, конечно, состоятся 31 октября. Я призываю их, чем больше будет таких заявлений, тем больше людей увидят, что у них нет никакой надежды, и они не смогут сохранить даже те 12% и 3%, которые на сегодня есть у «Национального движения» и «Европейской Грузии», - заверил Ираклий Кобахидзе.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Пашинян: «У карабахского вопроса есть одно решение - отделение во имя спасения»
У карабахского вопроса есть одно решение - отделение во имя спасения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете Libération.
«Сейчас, особенно в этой ситуации, мы видим, что у карабахского вопроса есть одно решение: отделение во имя спасения. То, что называется remedial secession. Потому что другого варианта нет. В противном случае армянам грозят геноцид, физическое уничтожение и этническая чистка на тех территориях, которые будут находиться под контролем Азербайджана», - сказал премьер-министр Армении.
Он подчеркнул, что армянская сторона готова к переговорам. «Если бы это был только карабахский вопрос, переговоры уже начались бы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ или одного из них. Почему не начинаются? Потому что Турция решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе», - заявил Пашинян.
На вопрос Libération о том, что он ожидает от России, Никол Пашинян ответил: «Россия - стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе. И я думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество в целом должны помочь ей в этих усилиях».
Премьер-министр подчеркнул, что того же ожидает и от Франции. «Но поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях», - отметил он.
- Острая стадия конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Азербайджанская сторона отказалась явиться на обсуждение механизмов прекращения огня – Мане Геворкян
Представители Азербайджана отказались ехать в Москву для обсуждения с армянской стороной механизмов поддержания режима прекращения огня. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.
По ее словам, встреча была инициирована российской стороной, представители Минобороны Армении выехали в Москву, однако азербайджанская сторона так и не приехала.
«По сути, Азербайджан отказывается от достигнутого в Москве соглашения о прекращении огня и отвергает инициативу России», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении.
По мнению армянской стороны, не исключено, что Турция не допустила азербайджанских военных к участию во встрече в Москве.
Два дня назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведется работа по организации встречи военных. Захарова отметила, что на встрече должен быть обсужден вопрос согласования механизма контроля за прекращением огня в зоне карабахского конфликта.
- Соглашение об установлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12:00 10 октября было достигнуто в результате переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Начавшиеся днем 9 октября переговоры длились около 11 часов и закончились только глубокой ночью.
- Соглашением о прекращении огня предусматривался обмен военнопленными и вынос тел погибших военнослужащих, оставленных на полях сражений.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 760
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 760.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане умерли семь человек больных COVID-19, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по четыре, в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии по два, в Чечне – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1900 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 171 человек:
- Ставропольский край +171 (18731 за все время эпидемии)
- Краснодарский край +102 (15701)
- Дагестан + 87 (14856)
- Кабардино-Балкария + 83 (8822)
- Карачаево-Черкесия + 81 (8406)
- Калмыкия + 80 (7780)
- Ингушетия + 55 (6563)
- Адыгея + 53 (4802)
- Северная Осетия + 43 (6463)
- Чечня + 5 (2522)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 94646 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 октября, выявлено 1 384 235 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- К концу 2020 года население России станет меньше на 352 с половиной тысяч человек, это в десять раз больше чем в прошлом году, говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Такой рост смертности связывают с пандемией коронавируса.
- Гонконгские ученые нашли новый новое эффективное лекарство для лечения коронавируса. По их версии, препарат RBC, который ранее использовался для лечения язвы желудка, эффективен и от коронавируса.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что уже привилась новым препаратом от коронавируса.
Российский мобильный госпиталь будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми
Российский мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией будет развернут на территории пансионата «Айтара» в Сухуми.
«Медицинский персонал состоит из более чем ста человек. Они будут заселены в гостиницу «Айтар». Мы выбрали место для дислокации мобильного госпиталя. Сами российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию», - сообщил министр обороны Владимир Ануа. По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.
Как сообщил «Апсныпресс» директор «Айтара» Тимур Адлейба, «госпиталь расположится на площадке для автостоянки на территории пансионата. Военные и медперсонал будут жить в одном из корпусов «Айтара». Не исключается, что в другом корпусе под палаты будут отведены некоторые номера».
12 октября министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.
17 октября военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Буденновска Ставропольского края в Сухуми.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершении марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в абхазской столице, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению республики.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
- Накануне, 16 октября, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 жителей Абхазии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике на сегодняшний день составляет 2672 человека. Выздоровели 1175 человек, 27 летальных случаев.
В церквях Грузии усиливают меры безопасности из-за коронавируса
На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Грузинская православная церковь (ГПЦ) усиливает меры безопасности в храмах. Во время служб все прихожане обязаны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как сообщил руководитель пресс-службы Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе, сообщения с соответствующими рекомендациями рассылают священнослужителям.
«Сегодня патриархия отправила священнослужителям смс-оповещения по поводу необходимости использования прихожанами масок на службах. После служб храмы будут обрабатываться дезинфекционными средствами», - написал Джагмаидзе на своей странице в Фейсбуке.
- 15 октября суточный прирост заболевших в Грузии впервые перевалил за девять сотен. Сегодня был зафиксирован новый рекорд – 958 заразившихся. В целом за все время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 16 285 случаев заражения. Из них выздоровели 7 827 человек, 128 скончались.
Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65
Число жертв ночного ракетного удара по городу Гянджа достигло 65, в том числе 13 погибли, 52 получили телесные повреждения, сообщило МЧС Азербайджана. Среди погибших двое малолетних детей.
По факту ракетного удара по Гяндже Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям «ведение агрессивной войны», «умышленное убийство, совершенное преступной организацией», «умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «умышленное убийство двух или более лиц», «умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды», «умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере» и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
МИД Азербайджана в своем заявлении обвинил Армению в преднамеренном обстреле города Гянджи, сообщает агентство Turan.
«Преднамеренные и неизбирательные нападения Армении на гражданское население, вопиющее нарушение норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленное гуманитарное прекращение огня, целенаправленное убийство мирных людей являются еще одним военным преступлением и преступлением против человечности. Руководство Армении несет полную ответственность за это преступление. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа», - сказано в документе.
- В конце сентября резко обострился вооруженный конфликт в области непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армия Азербайджана начала наступления на позиции, добившись, по всей видимости, значительного военного прогресса. 10 октября стороны при посредничестве Москвы договорились о перемирии, однако вскоре после его вступления в силу регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
- Острая стадия конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада СССР в зоне начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Тбилиси опровергает переброску военных грузов гражданскими самолетами через Грузию
Сообщения об использовании воздушного пространства Грузии для поставок военных грузов являются спекуляциями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, распространенном сегодня, 17 октября.
В ведомстве напоминают, что воздушное пространство страны открыто только для самолетов, выполняющих рейсы в гуманитарных и коммерческих целях. Отмечается, что все осуществляемые полеты «полностью соответствуют нормам и правилам» Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. Хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений. Гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», - говорится в заявлении.
Для обеспечения безопасности МИД Грузии призывает все стороны – как получателей, так и отправителей – строго контролировать воздушные перевозки гражданских и гуманитарных грузов. В Тбилиси напоминают, что страны-перевозчики в первую очередь несут ответственность за выполнение принципов Чикагской конвенции, запрещающей умышленное использование гражданских полетов в военных целях.
«При выявлении нарушения и в случае существования веских доказательств, Грузия отреагирует строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».
- Совбез Грузии 3 октября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе принял решение о временной приостановке выдачи разрешений на транспортировку грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан. Несмотря на это, время от времени в социальных сетях появляется информация о якобы переброске военных грузов в обе страны гражданскими самолетами через Грузию.
397 из 958 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы в Тбилиси, 232 – в Имеретии, 226 – в Аджарии
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 226 из 958 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Аджарии, в Тбилиси же их 397.
По словам Марины Энделадзе, в Тбилиси наблюдается увеличение случаев инфицирования.
«В Аджарии – 226 новых случаев, в Тбилиси – 397, в Имерети – 232, в Самегрело-Верхней Сванетии – 27, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 20, в Мцхета-Мтианети – 15, в Кахетии – 13, в Самцхе-Джавахети – 8, в Гурии – 6 новых случаев», - сообщила Энделадзе «ИнтерпрессНьюс».
- В Грузии за минувшие сутки выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 214 пациентов, а четверо человек с COVID-19 скончались. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Сегодняшний суточный прирост на 39 больше, чем зафиксированный 15 октября рекордный показатель в 919 случаев. Тогда впервые число заболевших, установленных за 24 часа, превысило девять сотен.
- Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составило 16 285, из них выздоровели 7 827. Число умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 128.
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