Ереван утверждает, что Баку отверг попытку вывести раненых военнослужащих при посредничестве МККК

После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном 18 октября сего года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку, сообщает МИД Армении.

«Произошедшее свидетельствует о том, что клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти и, в ужасе перед перспективой ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью», - говорится в сообщении.

Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября. Несмотря на договоренность стороны уже заявили о нарушении перемирия.