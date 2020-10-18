На акциях протеста в Беларуси начались задержания

В Минске и других городах, где проводятся традиционные акции протеста против режима Александра Лукашенко, начались задержания.

Спецназ, внутренние войска и милиция заняли центр города за несколько часов до начала манифестаций. Водометы, автозаки, колючая проволока вокруг важных государственных объектов – такие меры принимаются в Минске каждое воскресенье.



Солидарность с минскими манифестантами выражают жители Бреста:

Многотысячные демонстрации и митинги в Беларуси проходят с середины августа в знак протеста против фальсификации властями результатов голосования на выборах президента страны 9 августа. Сфабрикованные результаты выборов были отвергнуты значительной частью белорусского общества и государствами Европейского союза и США.

Главный политический соперник Лукашенко на минувших выборах, Светлана Тихановская, была вынуждена покинуть Беларусь и временно поселиться в Литве.

Тихановская и ее сторонники в последние дни увеличили давление на Лукашенко, добиваясь от него отказа от власти до 25 октября. В противном случае, заявляет белорусская оппозиция, будет объявлена общенациональная забастовка.



В воскресенье, 18 октября, протестующие намерены провести марш в Минске, продолжая серию традиционных массовых выступлений, в которых участвуют десятки тысяч человек.



В субботу, 17 октября, десятки женщин прошли по улицам Минска, требуя перемен. По данным правозащитной организации «Вясна», более 30 протестующих были задержаны милицией.