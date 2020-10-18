Слуцкий: Утверждения Эрдогана «не способствуют деэскалации карабахского конфликта»

«Утверждения президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении, не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе», - такое мнение выразил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта. Россия и остальные государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития», - подчеркнул Слуцкий.

Как сообщает ТАСС, глава комитета напомнил, что ранее лидеры всех трех стран «выступили со специальным заявлением с призывом к прекращению огня, позднее в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана [Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова], где были достигнуты договоренности о перемирии». «Нужно добиваться их выполнения», - подчеркнул он.

«Сегодня всем стоит продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываться к агрессивной риторике и взаимным обвинениям», - резюмировал Леонид Слуцкий.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют в Армению оружие.

«Что делают государства-сопредседатели Минской тройки – Россия, США и Франция, в ответ на нашу поддержку азербайджанцев? Они поддерживают Армению. Эти страны оказывают Армении всевозможную помощь в виде вооружений», - заявил президент Турции на сегодняшнем митинге возглавляемой им партии «Справедливость и развитие» в Ширнаке.

Эрдоган подчеркнул, что «азербайджанцы ведут серьезную борьбу против армян». «Эта борьба направлена на освобождение их аннексированных земель. США, Россия и Франция вот уже 30 лет не могут завершить переговорный процесс, чтобы вернуть земли наших братьев», - заявил он, подчеркнув, что верит, что Азербайджан «освободит свои земли».