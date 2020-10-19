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Ильхам Алиев объявил о взятии еще 13 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще 13 населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.
«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района», – написал он в социальной сети Twitter.
При этом Алиев обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.
«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия, дав врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов», – отметил он.
Накануне Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном. Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении.
Армянская сторона, в свою очередь, сообщила, что азербайджанские ВС предприняли атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР-ов. Как написала в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, наступление «на важном участке фронта» было остановлено.
«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», – написала Степанян.
Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что ночью обстановка в зоне конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.
«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», – говорится в сообщении.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов 18 октября. Стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Другие новости дня
В Грузии выявили 1186 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 143. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
Как сообщила глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, за минувшие сутки в Грузии зафиксировано 1186 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 40% в Тбилиси (469 случаев), 30% в Аджарии (360 случаев). Число подтверждённых случаев в стране достигло 18 663.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186.
Число выздоровевших пациентов достигло 8 338 (+278 за сутки). В режиме карантина остаётся 6407 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1420 человек с подтвержденным коронавирусом.
В Южной Осетии выявили еще 12 случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия проведено 66 исследований на COVID-19, из них 12 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач Марина Кочиева.
«Еще 12 новых случаев. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 206 граждан», – уточнила она.
За время пандемии в Южной Осетии коронавирус выявили у 296 граждан. Среди заболевших – югоосетинский президент Анатолий Бибилов. Зафиксирован и первый случай смерти – скончалась 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни.
Четыре тяжелых пациента вывезены на лечение в Тбилиси, – заявил «Эху Кавказа» глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
- Главный санитарный врач настоятельно рекомендует всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
Навальный сожалеет, что Трамп до сих пор не осудил произошедшее с ним
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает чрезвычайно важным, чтобы каждый и, возможно, в первую очередь, президент Соединенных Штатов выступил против использования химического оружия в ХХI веке." В интервью CBS News Навальный обратил внимание, что Трамп этого до сих пор не сделал в отличие от лидеров Германии и Франции.
Ранее Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. По мнению Байдена, отравление российского политика – это попытка заставить его замолчать. Молчание же Трампа, по его словам, это соучастие.
В интервью Навальный вновь утверждал, что за его отравлением стоит президент России. По словам оппозиционера, Владимир Путин контролирует полицию, суды и СМИ, однако "понимает, что окружен протестом, и тот нарастает". Поэтому "они решили пойти на крайние меры", считает Навальный.
15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
- Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".
- Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Уголовное дело в России так и не возбуждено.
- Обвинения в причастности к отравлению Навального в России называют провокацией и пообещали зеркальный ответ на санкции ЕС.
Вузы Грузии переходят на частично дистанционное обучение
С 19 октября вузы Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти частично перейдут на очное обучение. В аудиториях будут проводить лабораторные и практические занятия. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нуну Мицкевич.
Теоретические занятия и все другие компоненты учебных программ, находящихся в ведении вузов, по-прежнему будут реализовываться дистанционно. Замглавы Минобразования Грузии заверила, что во всех учебных учреждениях для студентов обеспечена безопасная среда. Мицкевич отметила, что вузы получили разрешение для возобновления работы от департамента инспектирования трудовых условий Минздрава.
«За несколько месяцев до начала учебного года мы начали работать с Минздравом над рекомендациями для обеспечения безопасности. Соответственно, определены все обязательные рекомендации, и они строго соблюдаются университетами. Это дистанция в один метр между партами, перемещение студентов во всех аудиториях в масках, использование дезинфицирующих средств, дезобарьеров, термоскрининг на входе в университетские пространства и так далее», - сказала Мицкевич.
На фоне пандемии коронавируса еще в марте образовательные учреждения Грузии начали переходить на дистанционную работу. По решению правительства, вузы начнут возвращаться к обычному режиму обучения с 19 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Слуцкий: Утверждения Эрдогана «не способствуют деэскалации карабахского конфликта»
«Утверждения президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении, не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе», - такое мнение выразил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта. Россия и остальные государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития», - подчеркнул Слуцкий.
Как сообщает ТАСС, глава комитета напомнил, что ранее лидеры всех трех стран «выступили со специальным заявлением с призывом к прекращению огня, позднее в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана [Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова], где были достигнуты договоренности о перемирии». «Нужно добиваться их выполнения», - подчеркнул он.
«Сегодня всем стоит продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываться к агрессивной риторике и взаимным обвинениям», - резюмировал Леонид Слуцкий.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют в Армению оружие.
«Что делают государства-сопредседатели Минской тройки – Россия, США и Франция, в ответ на нашу поддержку азербайджанцев? Они поддерживают Армению. Эти страны оказывают Армении всевозможную помощь в виде вооружений», - заявил президент Турции на сегодняшнем митинге возглавляемой им партии «Справедливость и развитие» в Ширнаке.
Эрдоган подчеркнул, что «азербайджанцы ведут серьезную борьбу против армян». «Эта борьба направлена на освобождение их аннексированных земель. США, Россия и Франция вот уже 30 лет не могут завершить переговорный процесс, чтобы вернуть земли наших братьев», - заявил он, подчеркнув, что верит, что Азербайджан «освободит свои земли».
В Карабахе подтвердили гибель еще 37 армянских военнослужащих
Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 37 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 710 военнослужащих.
Азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября. Несмотря на договоренность стороны уже заявили о нарушении перемирия.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
В Праге протест против карантинных мер завершился столкновениями
В столице Чехии Праге сотни футбольных и хоккейных болельщиков, вышедшие на акцию протеста против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вступили в столкновения с полицией.
Около двух тысяч человек, главным образом членов фанатских группировок, собрались на Староместской площади в центре города. Число участников акции превысило разрешенный предел, поэтому власти города официально объявили ее распущенной. При этом полиция подчеркнула, что не будет ее разгонять. По окончании акции, однако, ее участники попытались силой прорваться через кордоны полиции. Они кидали в полицейских петарды, тяжелые предметы и камни. Полиция использовала дубинки и водомет. Десятки людей были задержаны, есть пострадавшие.
Уличное насилие осудили как премьер-министр, так и оппозиционные политики.
Участники акции протестовали против ограничительных мер, принятых правительством Чехии. Они, помимо прочего, затронули профессиональный спорт - матчи футбольных и хоккейных первенств отменены. Также закрыты учреждения культуры, бары и рестораны, школы. Ограничения на перемещения людей не вводились, магазины и торговые центры работают.
В Чехии в сентябре начался резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на одно из первых мест в мире по числу новых случаев инфекции на душу населения. Ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых зараженных - это примерно 0,1 процента всего населения Чехии. Власти рассчитывают, что ограничительные меры помогут сдержать распространение инфекции.
Иран объявил об истечении эмбарго на торговлю оружием
Министр иностранных дел Ирана заявил, что срок действия эмбарго ООН на продажу Ирану обычных вооружений истек 18 октября – согласно условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году.
Соглашение между Ираном и мировыми державами – официальное название Совместный всеобъемлющий план действий – предусматривал отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащения урана и прекращения работ по созданию ядерного оружия.
Группа шести государств, которые вели переговоры с Ираном, включала США, Россию, КНР, Великобританию, Францию и Германию. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения, обосновав это тем, что Иран «всех обманывает» и «нарушает условия сделки». Тогда же Трамп объявил новые американские санкции против Тегерана.
Глава МИД Ирана заявил в воскресенье, что все запреты на операции с оружием и двустороннее движение валютных потоков отныне «автоматически отменяются».
Как отмечают западные агентства, теоретически Иран вновь получает возможность продавать обычные (конвенциональные) вооружения: танки, боевые самолеты и тяжелую артиллерию.
Снятию эмбарго противились Соединенные Штаты, которые не соглашаются с перспективой приобретения или продажи вооружений Тегераном, считая это «угрозой глобальной безопасности».
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал отмену эмбарго «знаменательным днем для международного сообщества».
В Париже тысячи людей собрались на митинг памяти убитого учителя
Во Франции в воскресенье проходят акции в память об учителе Самюэле Пати, убитом 16 октября в парижском пригороде. Его убийство полиция расследует как теракт.
Как сообщает Международное французское радио, наиболее крупные манифестации проходят в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе.
В Париже тысячи людей пришли на площадь Республики. По свидетельству корреспондента RFI, такого многочисленного собрания в Париже не было давно. Заполнена площадь и прилегающие улицы. На акцию пришли премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр образования, мэр Парижа, другие видные политики.
Организаторами акции стала редакция сатирического издания Charlie Hebdo и профсоюз учителей. Некоторые участники держат в руках плакаты «Я Самюэль» или «Я учитель» - по аналогии со ставшим знаменитым лозунгом «Я Шарли» (Je suis Charlie), который появился после убийства журналистов издания радикальными исламистами в январе 2015 года. Собравшиеся выступают за свободу слова и соблюдение законов республики.
Жители Конфлан-Сент-Онорин, где произошло убийство, приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати.
Преподаватель истории и географии был убит в пятницу. Подозреваемый в убийстве - 18-летний уроженец Москвы, который с родителями давно жил во Франции, получив статус беженца. Он был застрелен полицией при попытке задержания после убийства. В социальных сетях он использовал радикальную исламистскую риторику. Известно, что учитель на одном из уроков незадолго до своей гибели демонстрировал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную ранее Charle Hedbo, чтобы обсудить с ними тему свободы слова.
По делу об убийстве задержаны уже 11 человек. Среди них и исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Сообщается, что десять дней назад он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя в связи с демонстрацией карикатуры на пророка. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в YouTube видео с осуждением учителя.
В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддержку группировки ХАМАС. Ранее, начиная с 2004 года, он участвовал в акциях за строгое следование мусульманским традициям и обычаям в общественных местах.
Среди задержанных также четверо родственников 18-летнего экстремиста, убившего учителя.
Умер глава российской администрации Ялты. У него был COVID-19
В аннексированном Крыму скончался глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт. Ранее ему был поставлен диагноз COVID-19. Имгрунту, который возглавил администрацию в ноябре прошлого года, было 59 лет.
О госпитализации чиновника стало известно 30 сентября. Тогда он оценивал свое состояние как «нормальное».
Сегодня утром, 18 октября, на страницах Имгрунта в социальных сетях было опубликовано поздравление «работников дорожного хозяйства» с их профессиональным праздником.
Несколько членов партии «Лело для Грузии» перешли в самоизоляцию
Несколько членов партии «Лело для Грузии» перешли в самоизоляции после подтверждения Covid-19 у лидера оппозиционной партии Мамуки Хазарадзе. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.
«В самоизоляции находятся все, кто контактировал с Мамукой Хазарадзе в последние дни. Это очень небольшая группа людей. Сегодня же им сделают тесты. Во всех офисах – региональных и центральном – проведут дезинфекцию», - заявили в партии.
53-летний Мамука Хазарадзе – кандидат «Лело» в премьеры Грузии. Он предполагает, что заразился коронавирусом на одной из предвыборных встреч – от человека, для совместного фото с которым он снял защитную маску.
Хазарадзе уже прошел консультации с врачами. С минимальными симптомами заболевания он находится в самоизоляции. Политика госпитализируют, если его состояние ухудшится.
Партия «Лело» намерена продолжать активную избирательную кампанию. Не исключено, что часть уже запланированных предвыборных мероприятий проведут в онлайн-режиме.
В Париже по делу об убийстве учителя задержан исламистский активист
Во Франции среди девяти задержанных по делу об убийстве школьного учителя находится и исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Полиция задержала его с сожительницей накануне, 17 октября, в Эври, южном пригороде Парижа.
Десять дней назад он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя истории и географии. Сефриуи выразил директору школы негодование в связи с тем, что учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в YouTube видео с осуждением учителя.
Русская редакция Международного французского радио, со ссылкой на информацию агентства AFP, рассказывает, что Сефриуи стал известен во Франции в 2010 году. Тогда он организовывал демонстрации у мечети в Дранси. Акции проводились от лица ассоциации «Шейх Ясин», названной в честь основателя исламистского движения ХАМАС. Французская пресса писала тогда, что акции у мечети устраивали противники местного имама, который имел добрые отношения с еврейской общиной и выступал против ношения женщинами бурки и никаба, которые закрывают лица.
В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддержку группировки ХАМАС. Ранее, начиная с 2004 года, он участвовал в акциях за строгое следование мусульманским традициям и обычаям в общественных местах.
Французская прокуратура сообщила журналистам, что в общей сложности по делу об убийстве учителя задержаны девять человек. Среди них, в частности, отец школьницы, который потребовал уволить уволить учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Родитель выражал своё возмущение в Фейсбуке, ходил к директору школы вместе с Сефриуи. Затем он подал жалобу на преподавателя Самюэля Пати, обвинив его в показе детям якобы порнографических изображений. Полиция допросила Пати, который подал ответную жалобу на клевету.
Среди задержанных – четверо родственников 18-летнего экстремиста, убившего учителя.
На акциях протеста в Беларуси начались задержания
В Минске и других городах, где проводятся традиционные акции протеста против режима Александра Лукашенко, начались задержания.
Спецназ, внутренние войска и милиция заняли центр города за несколько часов до начала манифестаций. Водометы, автозаки, колючая проволока вокруг важных государственных объектов – такие меры принимаются в Минске каждое воскресенье.
Солидарность с минскими манифестантами выражают жители Бреста:
Многотысячные демонстрации и митинги в Беларуси проходят с середины августа в знак протеста против фальсификации властями результатов голосования на выборах президента страны 9 августа. Сфабрикованные результаты выборов были отвергнуты значительной частью белорусского общества и государствами Европейского союза и США.
Главный политический соперник Лукашенко на минувших выборах, Светлана Тихановская, была вынуждена покинуть Беларусь и временно поселиться в Литве.
Тихановская и ее сторонники в последние дни увеличили давление на Лукашенко, добиваясь от него отказа от власти до 25 октября. В противном случае, заявляет белорусская оппозиция, будет объявлена общенациональная забастовка.
В воскресенье, 18 октября, протестующие намерены провести марш в Минске, продолжая серию традиционных массовых выступлений, в которых участвуют десятки тысяч человек.
В субботу, 17 октября, десятки женщин прошли по улицам Минска, требуя перемен. По данным правозащитной организации «Вясна», более 30 протестующих были задержаны милицией.
За сутки на Северном Кавказе умерли 11 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 782
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 782.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском умерли пять человек больных COVID-19, Ставропольском – четыре, в Кабардино-Балкарии – два. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1911 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 175 человек:
- Ставропольский край +175 (18906 за все время эпидемии)
- Краснодарский край +106 (15807)
- Калмыкия + 89 (7869)
- Дагестан + 88 (14944)
- Кабардино-Балкария + 84 (8906)
- Карачаево-Черкесия + 83 (8489)
- Адыгея + 55 (4857)
- Ингушетия + 51 (6614)
- Северная Осетия + 45 (6508)
- Чечня + 6 (2528)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 95428 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 октября, выявлено 1 399 334 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- В Китае впервые обнаружен образец живого коронавируса, он сохранился на упаковке замороженной рыбы. Это первое подтверждение того что коронавирус может сохраняться вне лаборатории.
- К концу 2020 года население России станет меньше на 352 с половиной тысяч человек, это в десять раз больше чем в прошлом году, говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Такой рост смертности связывают с пандемией коронавируса.
- Гонконгские ученые заявили, что нашли эффективное лекарство для лечения коронавируса. По их версии, это препарат RBC, который ранее использовался для лечения язвы желудка.
С завтрашнего дня в Аджарии возобновит работу общественный транспорт
С завтрашнего дня, 19 сентября, в Аджарии возобновится движение общественного транспорта, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По информации правительства Аджарии, согласно решению Координационного совета на первом этапе будет восстановлено движение только муниципального транспорта, междугородний транспорт на данном этапе восстановлен не будет.
«Сохраняются точечные ограничения и отмена регуляций будет осуществляться поэтапно. О решении по междугороднему транспорту и поэтапном снятии других ограничений общественности будет сообщено дополнительно», - говорится в информации.
- По решению правительства Грузии, в Аджарии введены дополнительные ограничения. С 25 сентября в регионе остановлена работа общественного транспорта – автобусов и маршрутных такси. После 22 часов запрещена работа объектов питания - ресторанов и кафе. Обучение в вузах и школах региона продолжается в дистанционном режиме.
- Сегодня в Грузии был зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся COVID-19 – выявлено 1 192 новых случая. Впервые этот показатель перевалил за тысячу. Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию.
Хатия Деканоидзе: В моем кабинете пытались установить «прослушку»
Неизвестные проникли в предвыборный штаб одного из лидеров «Единого национального движения», кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии Хатии Деканоидзе. В оппозиционной партии подозревают, что в рабочем кабинете Деканоидзе пытались установить «прослушку», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Деканоидзе баллотируется в одномандатном округе Исани от оппозиционной коалиции «Сила в единстве». Случай произошел накануне поздно ночью в предвыборном штабе кандидата на проспекте Кетеван Цамебули. Как сообщила сама Деканоидзе, в здании находились несколько активистов ЕНД, планировавшие предвыборную встречу. В какой-то момент в офисе погас свет, а спустя некоторое время на третьем этаже раздался шум. «Когда наша молодежь поднялась на третий этаж, этот человек уже вылез через окно, а затем скрылся по крыше», - сказала Деканоидзе.
В ЕНД считают, что человек проник в офис по поручению спецслужб и пытался установить в кабинете Деканоидзе аппаратуру для осуществления скрытой аудио- и видеозаписи. Кандидат в депутаты подчеркнула, что правящая партия «Грузинская мечта» «использует именно такие методы» для борьбы со своими оппонентами.
«Единственное и, что важно, обоснованное предположение – это то, что правоохранители, СГБ [Служба госбезопасности] хотели проникнуть [в штаб], чтобы установить специальную аппаратуру, поскольку они хотят знать, о чем говорят в моем кабинете» - добавила она.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 19-177 УК Грузии – попытка кражи. О задержанных до сих пор не сообщалось.
Ереван утверждает, что Баку отверг попытку вывести раненых военнослужащих при посредничестве МККК
После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном 18 октября сего года, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку, сообщает МИД Армении.
«Произошедшее свидетельствует о том, что клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти и, в ужасе перед перспективой ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью», - говорится в сообщении.
Напомним, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября. Несмотря на договоренность стороны уже заявили о нарушении перемирия.
У лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе подтвердился коронавирус
У лидера оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе подтвердился коронавирус. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. «Вчера вечером я прошел ПЦР-тест, поскольку у меня была температура. Тест на COVID-19 был положительным… С сегодняшнего дня я перешел в самоизоляцию», - пишет он.
Лидер «Лело» сообщил, что в настоящее время у него нет температуры, и он чувствует себя хорошо. Через 48 часов Хазарадзе повторно пройдет тестирование, чтобы «на 100% быть уверенным» в диагнозе.
Политик также критикует правящую партию «Грузинская мечта». По его мнению, из-за «некомпетентности, непрофессионализма и безответственности» правительства каждый гражданин страны оказался в опасности, передает агентство «Новости-Грузия».
«Крах «Грузинской мечты» в борьбе с Covid-19 затронул тысячи людей как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения экономики… Однако я хочу призвать всех не бояться и не поддаваться панике! Справиться Covid-19 и победить его легко», - пишет он.
Хазарадзе дал понять, что «Лело» продолжит активную избирательную кампанию, несмотря на его болезнь. «Впереди две важнейшие недели. В этой битве – победа наша. В этой битве отступление немыслимо. 31 октября мы победим – и ковид-инфекцию, и правительство «мечты»», - добавил он.
Хазарадзе 53 года. Он является основателем крупнейшего коммерческого банка в Грузии – TBC Bank. 13 октября партия «Лело», которая была создана в конце 2019 года, представила его своим кандидатом в премьер-министры Грузии.
В Чечне девять чиновников освобождены от занимаемых должностей
В Чечне девять чиновников освобождены от занимаемых должностей, шестеро привлечено к дисциплинарной ответственности. Такое решение приняла местная прокуратура по результатам проверки.
Как поясняется на сайте генеральной прокуратуры России, наказанные госслужащие не имели необходимого образования и стажа работы. Кроме того, один из них занимался коммерческой деятельностью.
- Увольнение группы чиновников произошло на фоне роста числа родственников главы Чечни Рамзан Кадыров в руководстве. Так, на днях должность нового заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Чечне занял его приемный брат Висита Кадыров. Представляя его коллективу, глава правительства заявил, что тот «прошел особую школу – школу главы ЧР Рамзана Кадырова».
- В феврале племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был определен на должность министра физической культуры и спорта.
- Ранее на обвинения в протекционизме членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: «Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику, и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства, меня это мало волнует».
COVID-19: В Москве число умерших приблизилось к 6 тысячам
За последние сутки в Москве умерли 52 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил городской оперативный штаб.
Общее число смертельных исходов в Москве со времени начала эпидемии приблизилось к 6 тысячам и составило, по данным на утро воскресенья, 18 октября, 5958.
Всего в Москве за время эпидемии в Москве было выявлено более 357 тысяч инфицированных. К настоящему времени от COVID-19 в Москве излечились 272 тысячи человек.
В городах США прошли марши оппонентов Дональда Трампа
В США накануне, 17 октября, тысячи человек вышли на акции протеста против действующего президента Дональда Трампа. По словам организаторов протестов, акции прошли во всех штатах, а общее число участников превысило 100 тысяч человек, большинство из них - женщины.
В Вашингтоне шествие началось в окрестностях Белого дома, его участники направились к Капитолию и зданию Верховного суда. Как сообщил «Голос Америки», Служба национальных парков выдала организаторам марша в Вашингтоне разрешение на митинг с участием от 6 до 10 тысяч человек. Агентство Франс-Пресс обратило внимание на то, что размах марша в Вашингтоне и других городах был значительно меньше по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии коронавируса.
Нынешние акции накануне президентских выборов в США вдохновлены январским, 2017 года «Женским маршем», в котором - вскоре после инаугурации президента Трампа - участвовали, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до трех миллионов человек. Глава Белого дома подвергался критике за высказывания, которые многие американцы расценивали как женоненавистнические, сексистские и оскорбительные.
Коронавирус в Грузии: 471 новый случай зафиксирован в Тбилиси, 343 – в Аджарии
Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 18 октября, на брифинге сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня в Грузии был зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся COVID-19 – выявлено 1 192 новых случая. Впервые этот показатель перевалил за тысячу. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 17 октября – 985 случаев.
«В Грузии очень активное распространение… Ситуация практически чрезвычайная», - заявила Энделадзе, отвечая на вопрос журналистов, интересовавшихся, о чем свидетельствует статистика.
Распределение новых случаев по регионам следующее:
- Тбилиси – 471;
- Аджария – 343;
- Имеретия – 211;
- Самегрело-Земо Сванети – 45;
- Квемо Картли – 39;
- Шида Картли – 37;
- Гурия – 18;
- Самцхе-Джавахети – 14;
- Мцхета-Мтианети – 13;
- Кахетия – 11.
За минувшие сутки в Грузии скончались восемь человек с COVID-19. По словам Энделадзе, трое из них проходили лечение в ковид-центрах Аджарии. В целом в стране умерли уже 136 человек, заразившихся COVID-19. Показатель смертности – 0,78%.
Выздоровели за последние 24 часа 233 человека. Общее число выздоровевших составляет 8 060 – это 46% от всего числа заразившихся в стране.
В настоящее время активными остаются 9 255 случаев коронавируса. Согласно данным правительственного сайта StopCov, в ковид-гостиницах размещены 1 388 человек с минимальными симптомами заболевания.
За сутки в Армении выявлено рекордное число случаев коронавируса
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1694, в общем составив 64 694. Это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 179 и сейчас составляет 48 104.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1081.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 316 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 – за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15193, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 348 149 (4096 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
«Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свое вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий», - говорится в заявлении МИД Армении.
В Ереване ссылаются на сообщение Армии обороны самопровозглашенного Карабаха о том, что вооруженные силы Азербайджана «в очередной раз грубым образом нарушили новое гуманитарное перемирие и 18 октября в 07:20, вслед за активным артиллерийским огнем, предприняли наступление на южном направлении с целью захвата выгодных позиций».
«Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Армении.
Между тем, Азербайджан отрицает, что его военные нарушают режим прекращения огня, обвиняя армянскую сторону в его несоблюдении.
- Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября.
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