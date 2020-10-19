У двух депутатов парламента Грузии подтвержден коронавирус

Еще у двух членов парламента Грузии подтвердился коронавирус. Заразились члены «Грузинской мечты», мажоритарные депутаты от Ланчхути и Кутаиси – Нино Цилосани и Геннадий Маргвелашвили.

«Я тоже присоединилась к списку ковид-положительных, ответ пришел сегодня… Несмотря на то, что я пыталась быть осторожна и соблюдать все рекомендаций, факт, что вирус очень коварный. Еще раз прошу проявить максимальное внимание, беречь родителей и окружающих нас людей», – написала Цилосани в социальной сети Facebook.

Что касается Маргвелашвили, известно, что депутат лечится на дому под наблюдением семейного врача. Он предполагает, что заразился от своего сына-школьника, – пишет «Новости-Грузия».

«Ответ пришел в пятницу… Лечусь дома в полной изоляции. Раньше была высокая температура и головные боли, сейчас температура 37,3», – сказал Маргвелашвили журналистам.

Ранее коронавирусом переболели депутаты парламента Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе. Среди инфицированных граждан - лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.