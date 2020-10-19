Саакашвили уверен, что «Грузинская мечта» перейдёт в оппозицию

Экс-президент Грузии, кандидат в премьер-министры от «Национального движения» Михаил Саакашвили советует грузинским властям использовать опыт Южной Кореи при проведении парламентских выборов в условиях пандемии коронавируса. Саакашвили уверен, что на выборах победит оппозиция.

«У власти есть два варианта – отложить выборы и получить практически ноль голосов, что будет для них довольно плохим сценарием, или провести выборы и перейти в оппозицию с довольно хорошим представительством в парламенте. У них всё еще есть шанс, стать серьёзной оппозицией», – сказал Саакашвили во время видеообращения.

Премьер-министр Георгий Гахария сегодня в очередной раз заявил, что парламентские выборы, назначенные на 31 октября, не будут отложены из-за роста числа заражений коронавирусом.