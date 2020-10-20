В Абхазии подтверждено 133 новых случая коронавируса, 3 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 403 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 119 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 39 - средней степени тяжести. Выписаны 33 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.

19 октября в гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 10 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер.

4 октября в Гудаутскую больницу был доставлен ковид-положительный пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался 20 октября.

13 октября в Гудаутскую ЦРБ был доставлен мужчина 88 лет с диагнозом COVID-19. Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.