Разведка США: иранские хакеры запугивают американских избирателей

В среду Соединенные Штаты обвинили Иран в попытке вмешаться в избирательную кампанию в США.

Глава Национальной разведки Джон Ратклифф заявил, что, по оценке американских разведслужб, иранские хакеры направили избирателям во Флориде и Аляске электронные сообщения с угрозами и требованиями голосовать за Дональда Трампа. Эти сообщения были отправлены от имени группы белых супремасистов Proud Boys.

По данным разведслужб, иранские хакеры воспользовались похищенными ими данными о регистрации избирателей в этих двух штатах. Джон Ратклифф заверил американцев, что сама процедура голосования и подсчёта голосов надёжно защищена от постороннего вмешательства. "Это отчаянные попытки отчаявшихся противников, но вы можете быть уверены, что ваши голоса защищены", - заявил глава Национальной разведки. Сообщения, рассылаемые Ираном, нацелены на разжигание страха у избирателей, провоцирование беспорядков и нанесение избирательного ущерба президенту Трампу, добавил Ратклифф. По его словам, российские хакеры также смогли получить доступ к данным о регистрации избиратели, но пока они не воспользовались этими данными в своих операциях.

Некоторые видные политики-демократы выражают сомнение в том, что цель этих операций - ослабить предвыборные позиции Дональда Трампа. Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил в телевизионном интервью о том, что он считает, что эти операции проводятся противниками США для подрыва веры американцев в избирательный процесс.

Американские официальные лица ожидают резкого усиления попыток иностранного вмешательства в американский избирательный в последние дни перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября. Они призывают избирателей критически отнестись к новостям и информации, распространяемой в интернете, в том числе, относительно месторасположения избирательных участков и требований, предъявляемых к избирателям и полагаться только на официальные сведения.