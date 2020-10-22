Авиакомпании попросили у властей РФ еще 50 млрд рублей из-за COVID-19

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство России выделить еще 50 миллиардов рублей на поддержание работы авиакомпаний во время пандемии. Об этом "Ведомостям" сказал глава ассоциации Владимир Тасун. В Минтрансе заявили, что рассматривают обращение.

Как пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации, авиакомпании попросили выделить им около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и еще 20 миллиардов в первом квартале 2021 года. При этом они сослались, в частности, на наступление крайне сложного для рынка зимнего сезона. Топ-менеджер одной из авиакомпаний заявил РБК, что без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет, что создает риск банкротств.

В мае вышло постановление правительства, которое предполагает выделение 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Компенсации выплачивались с февраля по июнь из расчета 365 рублей за каждого "потерянного" из-за пандемии пассажира по сравнению с 2019 годом. Но в результате из всей этой суммы авиакомпании по данным на август получили 11,7 миллиарда рублей, из них больше половины (7,89 миллиарда рублей) – группа "Аэрофлот".

Власти рассматривали возможность докапитализировать "Аэрофлот" через дополнительную эмиссию его акций на 80 миллиардов. Правительство выделит 50 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов рублей компания может получить через принадлежащие государству ВТБ и РФПИ.

"Аэрофлот" – один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса перевозчиков. Бизнес-модель компании выстроена под международные транзитные перевозки между Европой и Восточной Азией через свой хаб в Шереметьево. Значительная часть внутренних рейсов из Шереметьево также обеспечивается пассажирами, прилетевшими из-за рубежа. В мае авиакомпания потеряла 93,1 процента пассажиропотока, перевезя только 206 тысяч пассажиров. Авиакомпания может недосчитаться также десятков миллиардов рублей роялти, которые получает от иностранных авиакомпаний за полеты над Россией по транссибирскому маршруту.