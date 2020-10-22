Аслан Бжания: «Абхазия, как и весь мир, переживает трудные времена»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с телевизионным обращением к народу Абхазии. Он заявил, что тенденция к увеличению числа зараженных COVID-19, охватившая практически все континенты, «не обошла стороной и Абхазию».

«Наша страна, как и весь мир, переживает трудные времена», - отметил Аслан Бжания.

По его словам, число подтвержденных случаев заболевания превысило три тысячи, что является «серьезным поводом для беспокойства».

Говоря о введении в Абхазии ограничительных мер, абхазский лидер сказал, что они нацелены на сохранение жизни и здоровья граждан.

«В то же время, никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов.

Мы, безусловно, пройдем этот сложный этап, наладится привычная жизнь, возобновятся свадебные торжества.

Но сложившаяся сейчас обстановка требует от нас проявления самоограничений, отказа от мероприятий с участием большого количества людей», – сказал он.

Бжания уверен в том, что «святая обязанность по защите жизни и здоровья граждан не может быть предметом пиара и зарабатывания политических дивидендов».

«Очевидно, что в полной мере и немедленно решить все проблемы отечественной медицины невозможно. Однако, руководство страны в приоритетном порядке, постепенно, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности», – заявил абхазский президент.

Он отметил, что власти, бизнес-сообщество, диаспоры в Москве и Турции, международные огранизации потратили на борьбу с пандемией более четверти миллиарда рублей.

«Государством изысканы необходимые средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории. Уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе. Завершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя. Будут дополнительно приобретены три портативных рентген–аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР- лабораторий», – заявил Бжания.

Он отметил, что «выполняется достигнутое соглашение о вывозе на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных», не упомянув о том, что пациенты из Абхазии лечатся и на территории, подконтрольной центральным властям Грузии.

Бжания также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за развертывание в Абхазии мобильного многофункционального госпиталя.