В Соединенных Штатах прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США - республиканца, президента Дональда Трампа и демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку двух кандидатов, в течение этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам, волнующим избирателей, и представили аргументы в пользу своего избрания на пост президента страны.

Первым вопросом, заданным кандидатам, был вопрос о реакции на пандемию коронавируса и вторую волну эпидемии, охватывающую страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и предупредил, что стране предстоит пережить "тёмную зиму". Он настаивал на том, что Дональд Трамп - некомпетентный лидер, повинный в смерти десятков тысяч людей, который не может оставаться во главе страны. "Тот, кто несет ответственность за смерть такого числа людей, не может оставаться президентом Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Трамп объявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он сообщил, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель. Действующий президент обвинил своего противника в том, что тот вновь делает ставку на приостановку американской экономики, а это чревато негативными последствиями. "Лекарство не должно быть хуже болезни", - заявил Трамп.

Вопрос о безопасности избирательной системы вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. У Трампа, как утверждает Байден, слишком теплые отношения с лидерами авторитарных стран. В ответ Трамп заявил о том, что семья Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе 3 с половиной миллиона долларов из России. Байден решительно отверг эти обвинения. "Я не сделал ничего неэтичного в отношении Украины", - заявил Джо Байден, комментируя работу своего сына Хантера в должности члена совета директоров украинской компании "Бурисма".

Кандидаты в президентыв резко разошлись во мнениях относительно проблем расизма в стране, реформы системы медицинского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы с глобальным потеплением.

Обращаясь к избирателем, Трамп предостерег их, предупредив, что избрание Байдена будет означать повышение налогов, снижение экономического роста, ослабление американского нефтяного сектора ради борьбы с глобальным потеплением. Байден заявил, что необходимо выбрать президента, который будет представлять американские ценности.

Эти дебаты были последним перед президентскими выборами - событием, собравшим многомиллионную аудиторию. Для Трампа, отстающего, согласно некоторым последним опросам, от Байдена почти на 8 процентов, удачное выступление в дебатах было исключительно важным. Первая реакция комментаторов - кандидаты добились ничьей.