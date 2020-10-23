В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19

В России (включая аннексированный Крым) на утро 23 октября выявлены 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября – более 16 тысяч новых случаев заражения за день.

Умерли за последние сутки 283 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, выздоровели 11 263 пациента.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве – 5478.

Общее число инфицированных в России приближается к полутора миллионам (1 480 646).

Правительство России продлит на весь 2021 год доплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ". При этом механизм их начисления изменят, чтобы избежать конфликтов.

Как рассказал изданию источник в правительстве, выплаты врачам будут осуществляться напрямую через внебюджетные фонды. Распределять выплаты будут Минздрав и Минтруд.

Ранее средства поступали из федерального бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Врачебные профсоюзы жаловались на то, что размер полученных выплат различался в зависимости от региона и больниц.

Стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, были введены в апреле. На них могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с COVID-19 или контактирующих с пациентами из групп риска. Размер надбавок составил 80 тысяч для врачей, 50 тысяч для среднего и 25 тысяч – для младшего медицинского персонала.

Уже в мае сотрудники медицинских учреждений из регионов начали сообщать, что не получили обещанных доплат.

Президент России Владимир Путин тогда возложил ответственность за проблемы при начислении доплат на правительство. Он подверг критике распоряжение правительства, в котором изначально говорилось, что доплаты медикам за работу с больными с коронавирусной инфекцией начисляются "за фактически отработанное время". В результате врачи в ряде регионов жаловались, что получили меньше денег, чем было обещано Путиным. После критики президента формулировку распоряжения правительство поменяло.

Российские врачи ведут "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 733 имени. Это врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, лаборанты.