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В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19
В России (включая аннексированный Крым) на утро 23 октября выявлены 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября – более 16 тысяч новых случаев заражения за день.
Умерли за последние сутки 283 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, выздоровели 11 263 пациента.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве – 5478.
Общее число инфицированных в России приближается к полутора миллионам (1 480 646).
Правительство России продлит на весь 2021 год доплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ". При этом механизм их начисления изменят, чтобы избежать конфликтов.
Как рассказал изданию источник в правительстве, выплаты врачам будут осуществляться напрямую через внебюджетные фонды. Распределять выплаты будут Минздрав и Минтруд.
Ранее средства поступали из федерального бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы. Врачебные профсоюзы жаловались на то, что размер полученных выплат различался в зависимости от региона и больниц.
Стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, были введены в апреле. На них могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с COVID-19 или контактирующих с пациентами из групп риска. Размер надбавок составил 80 тысяч для врачей, 50 тысяч для среднего и 25 тысяч – для младшего медицинского персонала.
Уже в мае сотрудники медицинских учреждений из регионов начали сообщать, что не получили обещанных доплат.
Президент России Владимир Путин тогда возложил ответственность за проблемы при начислении доплат на правительство. Он подверг критике распоряжение правительства, в котором изначально говорилось, что доплаты медикам за работу с больными с коронавирусной инфекцией начисляются "за фактически отработанное время". В результате врачи в ряде регионов жаловались, что получили меньше денег, чем было обещано Путиным. После критики президента формулировку распоряжения правительство поменяло.
Российские врачи ведут "Список памяти", куда записывают коллег, умерших от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в нём 733 имени. Это врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, лаборанты.
Другие новости дня
Главе Минздрава Чехии предложили уйти в отставку за поход в ресторан
Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку. Это результат скандала, фигурантом которого стал политик. Журналисты чешского таблоида Blesk поздно ночью сфотографировали Примулу, посещающим ресторан в Праге.
Несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса и более чем 14 тысяч зараженных, выявленных только за последние сутки, Примула на фото без маски. А ресторан, в котором его сняли в полночь, вообще должен был быть закрыт: в Чехии действует режим локдауна с закрытием большинства магазинов и бизнесов.
Примула, эпидемиолог в военном звании полковника, был назначен министром в сентябре 2020 года. Представители партии социал-демократической партии ČSSD, партнера правящей партии ANO по коалиции меньшинства, в жесткой форме после появления фото потребовали отставки чиновника, пригрозив, что покинут правящую коалицию, если этого не будет сделано. Распад коалиции означал отставку нынешнего премьера Андрея Бабиша. Бабиш, пытаясь избежать отставки, заявил, что Примула должен уйти со своего поста добровольно.
Чешские СМИ сообщают, что Бабиш уже через несколько часов представит президенту новую кандидатуру министра здравоохранения взамен Примулы. Однако Земан может не утвердить отставку министра: по данным чешских СМИ, президент выразил сомнение в том, что Примулу за его проступок надо непременно отстранить от должности.
Мэр Праги Зденек Гржиб объявил в соцсетях, что магистрат Праги выпишет штрафы за нарушение режима карантина министру и людям, с которыми он встречался в ресторане, плюс штраф получит сам ресторан. В Чехии бизнесу, который нарушает режим карантина, грозит штраф до 3 млн крон или порядка 130 тысяч евро. "Даже если некоторые люди считают, что они "более равны", чем другие, правила для всех одинаковые", - процитировал мэр Праги слова Джорджа Оруэлла из книги "Скотный двор".
Глава партии ANO Ярослав Фалтинек, который также был в ресторане, извинился перед парламентом за свои действия и встречу с Примулой. По его словам, инициатором встречи был он: он знает владельца ресторана и действительно встречался с министром в холле заведения уже после того, как ресторан был официально закрыт.
Примула же в ответ на обвинения заявил в интервью еженедельнику Respekt: "Не думаю, что я так уж много сделал".
"Я был в министерстве до 21.20, затем меня пригласили на срочную встречу. Это неправда, что я пришел туда без маски: в машине я был в маске, и в холл, куда меня пригласили, я тоже пришел в ней. Примерно в 11.30 или 11.20 я ушел со встречи. Я только во дворе, где меня сфотографировали, был без маски и когда садился в машину", - попытался оправдаться чиновник.
Также он подчеркнул, что "пошел в ресторан не поесть, а чтобы встретиться с людьми". Встреча, по его словам, была посвящена мерам, принимаемым для борьбы с коронавирусом и улучшению коммуникации. Фалтинек позже сказал, что на ней обсуждалась помощь американских врачей чешским эпидемиологам.
- Предыдущий министр здравоохранения Чехии Адам Войтех 21 сентября заявил о своей отставке из-за резкого роста числа выявленных случаев COVID-19 в стране.
Проживающие в Тбилиси армяне провели мирное шествие «в поддержку Арцаха»
Проживающие в Грузии этнические армяне устроили очередное мирное шествие в Тбилиси. Оно было организовано Союзом армянской молодежи Грузии.
Участники акции выступили в поддержку «справедливой борьбы Арцаха». Финальной точкой шествия была церковь Сурб Эчмиадзин (Святой Эчмиадзин), где прошла литургия за мир.
Ранее тбилисские армяне устроили акцию у офиса телекомпании «Мтавари архи», заявив, что канал необъективно освещает события, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе и распространяют «азербайджано-турецкую пропаганду». Они также осудили слова Саакашвили, заявившего, что «Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана».
Акции в поддержку Армении и Нагорного Карабаха проходят и Самцхе-Джавахети. Издание JNEWS сообщило, что в зоне конфликта уже погибли 18 выходцев из этого грузинского региона.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются. Президент России Владимир Путин заявил, что с обеих сторон погибли почти пять тысяч человек.
В Южной Осетии от пневмонии умер 47-летний мужчина
В самопровозглашенной республике Южная Осетия накануне ночью скончался 47-летний мужчина. Как сообщила «Рес» главный врач цхинвальской инфекционной больницы Элеонора Джиоева, пациент умер через час после госпитализации.
«Он поступил в инфекционное отделение примерно в полночь. Пациент лечился дома самостоятельно примерно 10 дней. Медицинское обследование в больнице выявило двустороннюю пневмонию. Он был в тяжелом состоянии. Снимок рентгена показал довольно обширное поражение легких. Организм не справился. Через час после госпитализации, к сожалению, он скончался», – пояснила Джиоева.
В сообщении не указано, провели ли мужчине тест на коронавирус. В больнице лишь отметили, что пациент страдал сахарным диабетом, имел поражение правого легкого на 80%, левого – на порядка 50%.
Сегодня же югоосетинские власти сообщили о пяти новых случаях заражения COVID-19. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева заявила, что с 15 сентября в выявлено 277 случаев коронавируса, за время пандемии – 367.
- В Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. Среди инфицированных коронавирусом – югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев.
В Армении выявлено 2474 новых случая коронавируса, 14 пациентов скончались
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2474, в общем составив 73 310.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 489 и сейчас составляет 50 276.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1145.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 329 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 – за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 560, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 368 053 (5760 за сутки).
Грузия перешла в «красную зону», пик ожидается в ноябре – Гамкрелидзе
Грузия перешла в «красную зону» по уровню распространению коронавируса, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«За последние две недели число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 26. Согласно нашему внутреннему «светофору», мы перешли в из «оранжевой» в «красную» зону», – сказал Гамкрелидзе.
Он предполагает, что рост числа случаев COVID-19 в Грузии продолжится и страна выйдет на пик заболеваемости ко второй или третьей неделе ноября.
Сегодня же грузинские власти «настоятельно рекомендовали» жителям Тбилиси, Кутаиси и Батуми носить маски на улице. Большинство новых случаев коронавируса фиксируется именно в крупных городах страны.
Как заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, носить маски необходимо в местах, где невозможно соблюдать дистанцию.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1759 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 24 562, число жертв COVID-19 выросло до 183.
В Теннесси прошли последние перед выборами дебаты Трампа и Байдена
В Соединенных Штатах прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США - республиканца, президента Дональда Трампа и демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена.
В отличие от предыдущих дебатов, которые превратились в эмоциональную перепалку двух кандидатов, в течение этих дебатов Дональд Трамп и Джо Байден четко обрисовали свои позиции по главным вопросам, волнующим избирателей, и представили аргументы в пользу своего избрания на пост президента страны.
Первым вопросом, заданным кандидатам, был вопрос о реакции на пандемию коронавируса и вторую волну эпидемии, охватывающую страну. Джо Байден обвинил Трампа в неадекватной реакции на этот кризис и предупредил, что стране предстоит пережить "тёмную зиму". Он настаивал на том, что Дональд Трамп - некомпетентный лидер, повинный в смерти десятков тысяч людей, который не может оставаться во главе страны. "Тот, кто несет ответственность за смерть такого числа людей, не может оставаться президентом Соединенных Штатов", - заявил Байден.
Трамп объявил, что его администрация сделала и делает все возможное для нейтрализации кризиса. Он сообщил, что новая вакцина, возможно, будет готова в течение ближайших недель. Действующий президент обвинил своего противника в том, что тот вновь делает ставку на приостановку американской экономики, а это чревато негативными последствиями. "Лекарство не должно быть хуже болезни", - заявил Трамп.
Вопрос о безопасности избирательной системы вызвал наиболее эмоциональную реакцию кандидатов. Байден обвинил Трампа в том, что тот никогда не критиковал Владимира Путина за вмешательство России в американский избирательный процесс. У Трампа, как утверждает Байден, слишком теплые отношения с лидерами авторитарных стран. В ответ Трамп заявил о том, что семья Байдена получила значительные суммы от нескольких иностранных государств, в том числе 3 с половиной миллиона долларов из России. Байден решительно отверг эти обвинения. "Я не сделал ничего неэтичного в отношении Украины", - заявил Джо Байден, комментируя работу своего сына Хантера в должности члена совета директоров украинской компании "Бурисма".
Кандидаты в президентыв резко разошлись во мнениях относительно проблем расизма в стране, реформы системы медицинского страхования, иммиграции, внешней политики, борьбы с глобальным потеплением.
Обращаясь к избирателем, Трамп предостерег их, предупредив, что избрание Байдена будет означать повышение налогов, снижение экономического роста, ослабление американского нефтяного сектора ради борьбы с глобальным потеплением. Байден заявил, что необходимо выбрать президента, который будет представлять американские ценности.
Эти дебаты были последним перед президентскими выборами - событием, собравшим многомиллионную аудиторию. Для Трампа, отстающего, согласно некоторым последним опросам, от Байдена почти на 8 процентов, удачное выступление в дебатах было исключительно важным. Первая реакция комментаторов - кандидаты добились ничьей.
Путин: в зоне нагорно-карабахского конфликта с обеих сторон погибли почти 5000 человек
Президент России Владимир Путин прокомментировал военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что и с азербайджанской, и с армянской стороны есть множество погибших.
«По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам. За 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти 5 тысяч. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей», – сказал Путин.
Выступая в прямом эфире в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России отметил, что очень хотел бы найти какой-нибудь компромисс и каждый день по нескольку раз говорит с руководителями Армении и Азербайджана. Он также выразил надежду, что США будут содействовать в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
Путин также отметил, что их подходы к ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают с подходами Турции. Президент России также подчеркнул, что если за 30 лет переговоры по Нагорному Карабаху не увенчались успехом, это не означает, что нужно начать стрелять.
Президент России отметил, нельзя забывать то, что происходило в судьбе армянского народа в период Первой мировой войны.
Путин подчеркнул, что в прошлом карабахский конфликт начался с жестоких преступлений, совершенных против армянского народа.
«Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать», – сказал российский лидер.
«В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно. На протяжении многих, многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса, для того чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но поверье мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», – также отметил Путин.
«У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», –сказал президент России.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
Рост продолжается: 1759 новых случаев коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 183. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще пять пациентов.
Вновь побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1759 новых случаев. Число подтверждённых случаев в стране достигло 24 562.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 14 421, из них в клиниках лечатся 3234 пациента, дома – 9162, в ковид-гостиницах – 2025. В режиме карантина остаются 4263 человека, в самоизоляции – 25 759. Число выздоровевших пациентов достигло 9751 (+350 за сутки).
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая.
- Рост числа заражений коронавирусом фиксируется в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Накануне местные власти сообщили о 25 новых случаях.
Российский боец ММА Зелим Имадаев одобрил убийство учителя во Франции
Российский боец смешанного стиля, уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе в пригороде Парижа 47-летнего преподавателя истории Самюэля Пати. В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».
Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало», поставив в конце поста веселый смайлик.
В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма. Петербургский активист Павел Чупрунов, подавший заявление, сообщил, что его цель - проверить, будут ли следователи столь же принципиальны с чеченскими бойцами, как и с комментаторами теракта в здании ФСБ в Архангельске, на которых были заведены уголовные дела.
В четверг в нескольких СМИ появилась информация о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отреагировал на слова Зелима Имадаева и разорвал с ним контракт, однако позже выяснилось, что это произошло еще летом, а уже в сентябре Имадаев снова выступил на турнире UFC Fight Night.
Отмечается также, что после резонанса и Имадаев, и Дураев, который, ко всему прочему, является чемпионом России по самбо, удалили свои посты об убийстве во Франции из инстаграма.
47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
В прошлую пятницу возле выхода из колледжа на Пати напал 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, передающий вместе с семьей во Францию несколько лет назад. Он убил, а затем обезглавил учителя. После этого Анзоров выложил в свой твиттер фотографию отрезанной головы Пати и написал под ней, что «казнил» учителя за оскорбление пророка. Прибывшие на место полицейские пытались задержать Анзорова, но после того, как он направил на них ружье, застрелили преступника.
Президент России Владимир Путин впервые высказался об отравлении Навального
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай», впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его «фигурантом» и «гражданином».
По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.
«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», – цитирует Путина телеканал «Дождь».
Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок» российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.
- Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убежден в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.
- 15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы «Новичок». Ранее лаборатории трех европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
Специалисты РХБЗ Минобороны РФ продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры Абхазии
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.
Сегодня военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухуми, были проведены мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов города, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Генерального штаба вооруженных сил. Всего за день было обработано около 20 зданий общей площадью более 32 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.
Перед началом движения 17 октября личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами республики оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории республики.
Алиев не исключил "культурной автономии" для армян Карабаха. ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления "культурной автономии" Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанский государственный телеканал АзТВ.
В интервью АзТВ Алиев привёл в пример "развитые страны Европы", в которых у людей "есть определённые права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие именно это страны – президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории Азербайджана, "тоже могут быть подобные контакты".
При этом Алиев заявил, что "никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство", и что его армия продолжит отвоёвывать "оккупированные земли".
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа", – сказал он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров армянских городов организовать добровольческие отряды, а население "взять оружие в руки".
Сразу после этого МИД страны выступил с заявлением, противоречащим словам премьер-министра. В ведомстве подчеркнули, что решить конфликт можно только мирным путём.
В то же время и Баку, и Ереван, несмотря на официально объявленное временное перемирие и продолжающиеся переговоры о решении конфликта, сообщают о продолжении обстрелов. В Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
За сутки коронавирус подтвержден у 134 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 62 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая. В гудаутский госпиталь поступили 11 новых пациентов.
18 октября в гудаутскую больницу была доставлена 61-летняя пациентка в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября, на фоне острой сердечно-легочной недостаточности.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Аслан Бжания: «Абхазия, как и весь мир, переживает трудные времена»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с телевизионным обращением к народу Абхазии. Он заявил, что тенденция к увеличению числа зараженных COVID-19, охватившая практически все континенты, «не обошла стороной и Абхазию».
«Наша страна, как и весь мир, переживает трудные времена», - отметил Аслан Бжания.
По его словам, число подтвержденных случаев заболевания превысило три тысячи, что является «серьезным поводом для беспокойства».
Говоря о введении в Абхазии ограничительных мер, абхазский лидер сказал, что они нацелены на сохранение жизни и здоровья граждан.
«В то же время, никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов.
Мы, безусловно, пройдем этот сложный этап, наладится привычная жизнь, возобновятся свадебные торжества.
Но сложившаяся сейчас обстановка требует от нас проявления самоограничений, отказа от мероприятий с участием большого количества людей», – сказал он.
Бжания уверен в том, что «святая обязанность по защите жизни и здоровья граждан не может быть предметом пиара и зарабатывания политических дивидендов».
«Очевидно, что в полной мере и немедленно решить все проблемы отечественной медицины невозможно. Однако, руководство страны в приоритетном порядке, постепенно, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности», – заявил абхазский президент.
Он отметил, что власти, бизнес-сообщество, диаспоры в Москве и Турции, международные огранизации потратили на борьбу с пандемией более четверти миллиарда рублей.
«Государством изысканы необходимые средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории. Уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе. Завершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя. Будут дополнительно приобретены три портативных рентген–аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР- лабораторий», – заявил Бжания.
Он отметил, что «выполняется достигнутое соглашение о вывозе на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных», не упомянув о том, что пациенты из Абхазии лечатся и на территории, подконтрольной центральным властям Грузии.
Бжания также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за развертывание в Абхазии мобильного многофункционального госпиталя.
Глава МВД Грузии подтвердил, что преступник скрылся с деньгами
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь действительно шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
«Для меня, наших властей важнее всего жизнь человека. Нет суммы, которая важнее человеческой жизни – это будет 10 миллионов или 100 миллионов», – сказал Гомелаури.
Министр не стал говорить о ходе расследования, отметив, что это может помешать задержанию преступника. К примеру, Гомелаури не говорит, были ли у злоумышленника сообщники.
«Одно моё слово может помешать следствию», – сказал министр.
Гомелаури попросили прокомментировать заявление абхазских властей о том, что они готовы передать преступника грузинской стороне, если он окажется на территории Абхазии.
«Будет хорошо, если передадут. Если он перейдёт. Посмотрим, перейдёт или нет», – сказал Гомелаури.
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
Алиев: официальный запуск Трансадриатического газопровода – «вопрос нескольких недель»
Официальный ввод в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) ожидается в ближайшие несколько недель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Работы по проекту TAP идут по графику, они уже выполнены. Официальное открытие TAP может быть вопросом нескольких недель, а не месяцев. На газопроводе все готово. Этот исторический трубопровод из Баку в Европу уже закончен», – сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее сообщалось, что консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода 13 октября 2020 года объявил о завершении его строительства.
Консорциум ожидает, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
В России закрыли дело в отношении убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили
Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в Берлине в 2019 году. Ему вменяли четыре статьи: бандитизм, посягательство на жизнь сотрудников полиции, незаконный оборот оружия и теракт.
«Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью», - цитирует агентство РИА Новости сообщение Следственного комитета.
Зелимхан Хангошвили - бывший полевой командир чеченских сепаратистов. Он был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Федеральная прокуратура Германии возложила на руководство России ответственность за то, что Кремль отдал приказ совершить убийство Хангошвили. Первое судебное заседание по этому делу прошло в Высшем земельном суде Берлина 7 октября.
- Подозреваемый в убийстве Хангошвили россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и её партнёры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
Ника Гварамия: у преступника были сообщники среди заложников
По информации гендиректора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, с ним накануне связался неизвестный, который заявил, что опознал злоумышленника, взявшего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии».
Источник Гварамия также сказал, что среди заложников были сообщники преступника – двое действующих военнослужащих сенакской бригады. Они, возможно, также были вооружены.
По словам Гварамия, злоумышленники скрылись с сумкой, в которой было не полмиллиона, а четыре миллиона долларов. По информации гендиректора «Мтавари», они покинули территорию, контролируемую властями Грузии – в направлении Абхазии.
Накануне Гварамия рассказал представителям правоохранительных органов о полученной от источника информации. Сегодня гендиректор «Мтавари архи» опубликовал в социальной сети запись этих телефонных разговоров.
В МВД Грузии пока не прокомментировали информацию, озвученную Никой Гварамия.
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- СМИ сообщили, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета и скрылся.
Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции
Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.
Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.
Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).
- Координационный совет был создан после начала массовых протестов в Беларуси, причиной которых стало несогласие с официальными итогами выборов президента и полицейским насилием. Ряд представителей совета был арестован, другие были вынуждены покинуть Беларусь. Организация, однако, продолжает деятельность.
Затулин не исключает отправку «необходимых сил и средств» в Армению через Грузию
Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.
«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через её воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – отметил депутат.
Затулин считает, что российскому руководству пора определить свою позицию в этом конфликте.
«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб. Мир, в котором нам указывают, что хорошо, а что плохо», – заявил он.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
У инкассатора в Кобулети отобрали сумку с деньгами
Нападение на инкассатора компании Direct Debit Georgia (контрактор «Банка Грузии») произошло в городе Кобулети. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», грабитель похитил сумку с деньгами, в которой было около 70 тысяч лари (22 тысячи долларов).
Сообщается, что инкассатор вносил в здание банка деньги, изъятые из аппарата быстрого зачисления.
Филиал «Банка Грузии» сейчас закрыт, на месте мобилизована полиция, ведутся следственные мероприятия.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило дело по статье 178 Уголовного кодекса Грузии – «грабёж».
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- СМИ сообщили, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета и скрылся.
Авиакомпании попросили у властей РФ еще 50 млрд рублей из-за COVID-19
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство России выделить еще 50 миллиардов рублей на поддержание работы авиакомпаний во время пандемии. Об этом "Ведомостям" сказал глава ассоциации Владимир Тасун. В Минтрансе заявили, что рассматривают обращение.
Как пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации, авиакомпании попросили выделить им около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и еще 20 миллиардов в первом квартале 2021 года. При этом они сослались, в частности, на наступление крайне сложного для рынка зимнего сезона. Топ-менеджер одной из авиакомпаний заявил РБК, что без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет, что создает риск банкротств.
В мае вышло постановление правительства, которое предполагает выделение 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Компенсации выплачивались с февраля по июнь из расчета 365 рублей за каждого "потерянного" из-за пандемии пассажира по сравнению с 2019 годом. Но в результате из всей этой суммы авиакомпании по данным на август получили 11,7 миллиарда рублей, из них больше половины (7,89 миллиарда рублей) – группа "Аэрофлот".
Власти рассматривали возможность докапитализировать "Аэрофлот" через дополнительную эмиссию его акций на 80 миллиардов. Правительство выделит 50 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов рублей компания может получить через принадлежащие государству ВТБ и РФПИ.
"Аэрофлот" – один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса перевозчиков. Бизнес-модель компании выстроена под международные транзитные перевозки между Европой и Восточной Азией через свой хаб в Шереметьево. Значительная часть внутренних рейсов из Шереметьево также обеспечивается пассажирами, прилетевшими из-за рубежа. В мае авиакомпания потеряла 93,1 процента пассажиропотока, перевезя только 206 тысяч пассажиров. Авиакомпания может недосчитаться также десятков миллиардов рублей роялти, которые получает от иностранных авиакомпаний за полеты над Россией по транссибирскому маршруту.
В Южной Осетии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса, – сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, на сегодня в инфекционном отделении цхинвальского многопрофильного медицинского центра находятся 47 пациентов, а в детской больнице – 35 пациентов. Остальные, по словам Кочиевой, находятся на амбулаторном лечении.
Ранее югоосетинское Минобороны направило письмо в Министерство обороны России с просьбой развернуть в Цхинвали военно-полевой госпиталь.
Отметим, что в Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости: «речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, а также коронавирусом».
- Ранее стало известно, что коронавирус выявили у югоосетинского лидера Анатолия Бибилова и и.о. главы Кабмина Геннадия Бекоева.
- От коронавируса скончались два пациента, один из них проходил лечение в тбилисской клинике.
Азербайджан заявил, что Армения обстреляла город Габала. Ереван отрицает.
Армения обстреляла азербайджанский город Габала с территорий Капанского и Джермукского районов Армении, – заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Великолепный туристический центр Азербайджана Габала, находящийся вдали от театра военных действий стал целью ракетного удара со стороны Армении. [...] Безумие Армении не знает границ», – написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.
Обстрел был осуществлен из ракетной системы «Эльбрус», – говорится в публикации Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).
«Специальные оперативные группы Агентства изучили факты и установили, что Габала и Кюрдамир были обстреляны баллистическими ракетами 8K14 (Эльбрус/Скуд)», – сказано в сообщении.
В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что одной из целей ракетного обстрела был водопровод Огуз-Габала-Баку.
«Противовоздушным силам Азербайджана удалось обезвредить ракету, части которой упали недалеко от трубопровода», – заявили в ведомстве.
Армения отрицает пуск ракет со своей территории. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что «с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет».
«Заявление азербайджанской стороны о том, что с территории Армении был произведён пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью», – написала Степанян.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
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