Минобороны России начало переброску в Южную Осетию госпиталя для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России начало переброску из Подмосковья в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя для оказания населению республики медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1 900 километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники», – говорится в сообщении.

По завершении марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь в районе Цхинвали, после чего военные медики начнут оказывать медицинскую помощь населению самопровозглашенной республики. Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

В среду пресс-служба югоосетинского президента сообщила, что власти республики запросили у России военно-полевой госпиталь на 150 коек и профильных специалистов в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, а также биолабораторию войск РХБ-защиты для проведения ПЦР-тестов и дезинфекции в воинских частях и на социальных объектах. Соответствующее письмо главой югоосетинского оборонного ведомства по поручению президента Анатолия Бибилова было направленно министру обороны РФ Сергею Шойгу, который на совещании в четверг поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии.