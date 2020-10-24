Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продолжают дезинфекционные работы в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.

Сегодня военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гульрипшского района - центрального военного госпиталя Министерства обороны республики, туберкулезного диспансера, рынка, администрации, РОВД и воинской части. Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.

В мероприятиях обработки участвуют 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействованы 11 автомобилей РХБ-защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже четвертый день подряд, всего за время пребывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.