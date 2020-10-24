Российские военные медики продолжают прием пациентов в развернутом в Абхазии мобильном госпитале

Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в госпитале на лечении находится 35 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. В течение двух дней было обработано более 200 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет значительно ускорить получение результатов, анализ делается в течении сорока минут.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По состоянию на вечер 24 октября в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории сухумской гостиницы «Айтар», на лечении находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Динамика прироста больных в мобильном госпитале за период - посуточно: