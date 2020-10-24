В правительстве Грузии допустили послабления по работе ресторанов в ночное время

Правительство Грузии обещает пересмотреть постановление о запрете работы ресторанов в ночное время. Об этом сегодня, 24 октября, заявил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе после встречи с премьер-министром страны Георгием Гахария.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Тбилиси, Мцхета, Аджарии и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и досуговых заведений после 22:00. Данное решение серьезно критиковали как политики, так и бизнесмены. Многие считают данные меры бессмысленными, указывая, что риски заражения в объектах питания в дневное и ночное время одинаковые, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Глава Ассоциации рестораторов пояснил, что бизнесмены предлагают альтернативный вариант ограничений. Он не стал вдаваться в подробности, но указал, что речь идет о диверсификации тех объектов питания, которые строго соблюдают все меры безопасности.

Встреча с премьером Грузии была организована по требованию предпринимателей, при содействии бизнес-омбудсмена. В ней приняли участие 25 бизнесменов. Помимо владельцев объектов питания, среди них были представители сферы туризма, а также владельцы сетевых продовольственных магазинов. От властей Грузии бизнесмены требуют продления льгот, утвержденных во время первой волны эпидемии коронавируса. Они касаются списания налогов, а также кредитных обязательств предпринимателей перед банками.

В правительстве Грузии дали понять, что сейчас ресурсы государства ограничены. Гахария намекнул, что бизнесменам не следует рассчитывать на помощь, аналогичную весеннему антикризисному пакету. Тогда в стране действовало чрезвычайное положение, а экономическая деятельность была сведена к минимуму. «Соответственно размеренность будет крайне важна при работе над пакетом социальной помощи в период второй волны», - заявил на встрече Гахария.

Он также добавил, что сейчас власти Грузии перешли к стратегии адаптации, которая подразумевает точечные ограничения. Премьер исключил общенациональный локдаун. «Когда мы говорим, что системные ограничения не планируются, все мы должны понимать, какая цена этого: необходимо носить маску и соблюдать элементарные правила, будь то магазин, ресторан, гостиница, рынок, транспорт или предприятие. Больше ни о чем вас не просят, но компромиссов здесь не будет», - заявил он.