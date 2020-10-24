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В Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района
В самопровозглашенном Нагорном Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района. Как сообщает «Голос Америки», ракетный обстрел велся с территории Азербайджана. Сообщается о сотнях погибших солдат и десятках жертв среди мирных жителей.
Военные потери Азербайджана не раскрываются, есть лишь сведения о более чем 60-ти погибших мирных жителях, около трехсот человек ранены.
Глава Госдепартамента США Марк Помпео после раздельных переговоров в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявил о необходимости вступления сторон конфликта в предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.
В заявлении Госдепартамента отмечается, что основой урегулирования конфликта должны стать принципы Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой. Речь идет также о принципах уважения территориальной целостности, равноправии народов и их праве на самоопределение.
«Обе стороны должны соблюдать режим прекращение огня и вернуться к предметным переговорам», - подчеркивается в заявлении Майка Помпео.
Глава МИД Армении Зуграб Мнацаканян в интервью «Голосу Америки» заявил, что переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо». На вопрос о сроках прекращения огня, он сказал: «Мы [будем] продолжать работать над этим».
Другие новости дня
В правительстве Грузии допустили послабления по работе ресторанов в ночное время
Правительство Грузии обещает пересмотреть постановление о запрете работы ресторанов в ночное время. Об этом сегодня, 24 октября, заявил глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе после встречи с премьер-министром страны Георгием Гахария.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Тбилиси, Мцхета, Аджарии и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и досуговых заведений после 22:00. Данное решение серьезно критиковали как политики, так и бизнесмены. Многие считают данные меры бессмысленными, указывая, что риски заражения в объектах питания в дневное и ночное время одинаковые, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава Ассоциации рестораторов пояснил, что бизнесмены предлагают альтернативный вариант ограничений. Он не стал вдаваться в подробности, но указал, что речь идет о диверсификации тех объектов питания, которые строго соблюдают все меры безопасности.
Встреча с премьером Грузии была организована по требованию предпринимателей, при содействии бизнес-омбудсмена. В ней приняли участие 25 бизнесменов. Помимо владельцев объектов питания, среди них были представители сферы туризма, а также владельцы сетевых продовольственных магазинов. От властей Грузии бизнесмены требуют продления льгот, утвержденных во время первой волны эпидемии коронавируса. Они касаются списания налогов, а также кредитных обязательств предпринимателей перед банками.
В правительстве Грузии дали понять, что сейчас ресурсы государства ограничены. Гахария намекнул, что бизнесменам не следует рассчитывать на помощь, аналогичную весеннему антикризисному пакету. Тогда в стране действовало чрезвычайное положение, а экономическая деятельность была сведена к минимуму. «Соответственно размеренность будет крайне важна при работе над пакетом социальной помощи в период второй волны», - заявил на встрече Гахария.
Он также добавил, что сейчас власти Грузии перешли к стратегии адаптации, которая подразумевает точечные ограничения. Премьер исключил общенациональный локдаун. «Когда мы говорим, что системные ограничения не планируются, все мы должны понимать, какая цена этого: необходимо носить маску и соблюдать элементарные правила, будь то магазин, ресторан, гостиница, рынок, транспорт или предприятие. Больше ни о чем вас не просят, но компромиссов здесь не будет», - заявил он.
В Восточной Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в регионе Квемо Картли. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:47 по тбилисскому времени, в 50 километрах от столицы и в двух километрах к юго-востоку от районного центра Дманиси.
Очаг залегал на глубине 16 километров. Информации о разрушениях не поступало.
В последний раз землетрясение в Грузии произошло 21 октября. Тогда подземные толчки магнитудой 3,3 балла зафиксировали в 54 км от Тбилиси, в селе Усеинкенди Дманисского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Российские военные медики продолжают прием пациентов в развернутом в Абхазии мобильном госпитале
Военные медики Южного военного округа продолжают прием пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в госпитале на лечении находится 35 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. В течение двух дней было обработано более 200 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет значительно ускорить получение результатов, анализ делается в течении сорока минут.
В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
По состоянию на вечер 24 октября в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом российскими военными на территории сухумской гостиницы «Айтар», на лечении находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Динамика прироста больных в мобильном госпитале за период - посуточно:
- 20.10 (первый день работы) - поступили 4 человека, все средней степени тяжести.
- 21.10 (второй день) - поступили 6 человек. Всего больных в госпитале 10 человек. Все средней степени тяжести.
- 22.10 (третий день) - поступили 11 человек. Всего больных в госпитале 21. Из них 20 средней степени тяжести, один - стабильно тяжелой.
- 23.10 (четвертый день) - поступили 7 человек. Всего больных в госпитале 28. Из них 26 средней степени тяжести, 2 - стабильно тяжелой.
- 24.10 (пятый день) - поступили 7 человек. Всего больных в госпитале 35. Из них 32 средней степени тяжести, 3 - стабильно тяжелой.
В Абхазии лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошел 371 житель самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 117 из них.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 149 человек, 141 из них с подтвержденным коронавирусом. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек. В гдаутский госпиталь были доставлены 10 новых пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продолжают дезинфекционные работы в Абхазии
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфицировать объекты социальной инфраструктуры республики.
Сегодня военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Гульрипшского района - центрального военного госпиталя Министерства обороны республики, туберкулезного диспансера, рынка, администрации, РОВД и воинской части. Всего за два дня было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.
В мероприятиях обработки участвуют 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействованы 11 автомобилей РХБ-защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.
Работы ведутся уже четвертый день подряд, всего за время пребывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.
- Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
- В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
- Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории республики.
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила за прекращение огня в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Вашингтоне встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, на которой та выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.
«Спикер Нэнси Пелоси выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий в регионе и восстановление режима гуманитарного прекращения огня. Она также отметила важность невмешательства других государств в конфликт и недопущения расширения его масштабов», - говорится в сообщении.
Кроме того, Пелоси выразила уверенность в скорейшем возобновлении переговоров по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
Согласно сообщению МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов в Вашингтоне встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
- Накануне, 23 октября, также состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
Глава МИД Армении представил спикеру Палаты представителей США ситуацию в Карабахе
В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 23 октября провел дистанционную встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр представил Пелоси гуманитарную ситуацию, возникшую в Карабахе из-за широкомасштабных военных действий.
Мнацаканян подчеркнул, что «запланированная заранее агрессия сопровождалась многочисленными военными преступлениями, в том числе с применением в отношении мирных жителей вооружений, запрещенных многочисленными международными конвенциями». Он добавил, что точечному обстрелу подвергались инфраструктуры, религиозные заведения.
«Все это является экзистенциальной угрозой безопасности мирного населения Арцаха, чему международное сообщество может противостоять посредством полной реализации права народа Арцаха на самоопределение путем признания его независимости», - подчеркнул Мнацаканян.
По словам главы МИД Армении, непосредственная вовлеченность Турции в осуществляемые Азербайджаном военные действия, которая выражается в прямой политической и военной поддержке и привлечении в зону конфликта боевиков, представляет угрозу региональной безопасности и миру.
Стороны подчеркнули необходимость незамедлительного выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и продолжении мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Зограб Мнацаканян поблагодарил Палату представителей США за признание Геноцида армян, особо подчеркнув личный вклад в этот процесс спикера Нэнси Пелоси.
Во встрече приняла участие также председатель группы дружбы Армения-США национального собрания Армении Лилит Макунц.
- Накануне, 23 октября, также состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
У депутата парламента Грузии Отара Кахидзе подтвердился коронавирус
У одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутата парламента Отара Кахидзе подтвердился коронавирус. Об этом он сегодня, 24 октября, сообщил на своей странице в «Фейсбук».
Заразилась также супруга политика Нанука Микеладзе. Супруги перешли в самоизоляцию и продолжают лечение на дому. Кахидзе отметил, что они остаются в Кутаиси. Именно в этом регионе он борется за мажоритарный мандат от имени «Европейской Грузии».
«Мы чувствуем себя нормально. Наши симптомы: жар, кашель, боль в горле и суставах… Вместе с командой мы продолжаем предвыборную кампанию в Кутаиси, следуя всем рекомендациям», - написал Кахидзе.
Политик призвал всех соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски, чтобы защитить здоровье пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За последние сутки в Грузии был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировали 1 941 новых фактов COVID-19. Из них 1 034 случая выявлены в Тбилиси, 320 - в Аджарии, а в Имеретии - 258.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 26 503 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 10 163 – это 38% от всего числа заболевших. Скончались 193 человека с COVID-19.
Главу космического центра «Восточный» задержали по делу о махинациях
Директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова задержали по делу о махинациях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Следственном комитете.
В отношении Бобкова заведено уголовное дело по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Он занял должность директора космического центра в 2019 году.
По данным издания, Бобкова вызвали к следователю для дачи показаний по уголовному делу инспектора Минобороны по строительству Дмитрия Фоминцева. Последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, Фоминцев принял недостроенные объекты на Восточном, рассчитывая получить в космическом центре должность с зарплатой в 500 тысяч рублей.
Следователи считают, что именно Бобков подстрекал Фоминцева к совершению должностного преступления и обещал ему и его жене должности за фиктивную документацию. Вину в подстрекательстве Бобков не признал. Его арестовали на два месяца. Ущерб от недоделанных объектов на космодроме оценивается в 500 миллионов рублей.
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что не комментируют информацию о задержании Бобкова.
В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 миллиардов рублей. Чиновник отметил, что там «воруют сотнями миллионов». В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 5,8 миллиарда рублей на достройку космодрома.
Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Его стоимость составляет сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В Роскосмосе потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока «Фрегат». Единственный запланированный в 2020 году запуск с космодрома по федеральной программе перенесен на 2021 год.
Официальное число заразившихся COVID-19 на Северном Кавказе превысило 100 тысяч
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 872.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли девять пациентов с COVID-19, в Краснодарском крае – шесть, Ставропольском – четыре, на Ингушетию и Кабардино-Балкарию приходится по два летальных случая на каждый из регионов. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 2037 заразившихся коронавирусом.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 175 человек:
- Ставропольский край +175 (19953 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 124 (16473)
- Калмыкия + 97 (8420)
- Кабардино-Балкария + 90 (9476)
- Дагестан + 83 (15452)
- Карачаево-Черкесия + 88 (8997)
- Адыгея + 78 (5273)
- Ингушетия + 54 (6934)
- Северная Осетия + 54 (6807)
- Чечня + 9 (2568)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже более ста тысяч случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 24 октября, выявлено 1 497 167 заразившихся (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Минобороны России начало переброску в Южную Осетию госпиталя для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России начало переброску из Подмосковья в Южную Осетию мобильного многопрофильного госпиталя для оказания населению республики медицинской помощи в лечении новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1 900 километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники», – говорится в сообщении.
По завершении марша военные развернут мобильный многопрофильный госпиталь в районе Цхинвали, после чего военные медики начнут оказывать медицинскую помощь населению самопровозглашенной республики. Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включает в себя приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
В среду пресс-служба югоосетинского президента сообщила, что власти республики запросили у России военно-полевой госпиталь на 150 коек и профильных специалистов в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, а также биолабораторию войск РХБ-защиты для проведения ПЦР-тестов и дезинфекции в воинских частях и на социальных объектах. Соответствующее письмо главой югоосетинского оборонного ведомства по поручению президента Анатолия Бибилова было направленно министру обороны РФ Сергею Шойгу, который на совещании в четверг поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии.
- В Южной Осетии за сутки было выявлено 114 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболел 391 граждан. Из них 127 человек находятся на стационарном лечении, с середины сентября в Южной Осетии выздоровели 23 человека.
К работам по тушению лесного пожара в Сванетии подключен вертолет
К тушению пожара в лесу у села Латали Местийского муниципалитета подключен вертолет пограничной полиции. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Работы по тушению в Сванетии продолжаются уже шестой день. Горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление. Пожарным удалось ликвидировать очаги, но через некоторое время возникли новые – на противоположном склоне той же горы, передает агентство «Новости-Грузия».
Накануне в Латали прибыли дополнительные группы пожарных из Тбилиси и Имеретии. Сейчас на месте работают до 150 пожарных-спасателей. Руководит процессом глава департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили.
В России выявлен 16 521 заболевший COVID-19 за сутки
В России за сутки выявлен 16 521 заболевший коронавирусной инфекцией нового типа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число заразившихся с начала пандемии почти достигло полутора миллионов человек.
Прямо сейчас известно о 340 тысячах больных. Больше миллиона ста тысяч – выздоровели. Десятки тысяч человек умерли. Но их точное число сложно установить из-за расхождений данных Росстата, региональных штабов по борьбе с заболеванием и региональных министерств здравоохранения.
Россия – на четвертом месте в мире по числу выявленных заболевших, после США, Индии и Бразилии, свидетельствуют данные Университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Согласно его подсчетам, в мире сейчас больны больше 42 миллионов человек. Эти данные, однако, опираются на официальные статистические сведения и могут быть неполными, неточными и, в случае закрытых государств, абсолютно некорректными.
Би-би-си посчитала подлинной запись убийства армянских пленных в Азербайджане
Военнослужащие Азербайджана заподозрены в совершении военного преступления в Гадруте в зоне карабахского конфликта. В социальных сетях распространилось видео убийства двух армян людьми, предположительно связанными с азербайджанской армией. Би-би-си и британской расследовательской группе Bellingcat независимо друг от друга удалось, как они утверждают, подтвердить подлинность видео. Азербайджанские власти назвали видео фейком.
Гадрут - город на юге Азербайджана, почти тридцать лет контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В октябре 2020 года, после возобновления боёв в Карабахе, в нём развернулись ожесточённые бои. Азербайджанские силы подошли к городу с юго-востока, тогда как армянские силы удерживали позиции к северу.
15 октября в азербайджанских телеграм-каналах распространились два видео. На первом, по-видимому, было показано взятие в плен двух армян азербайджанскими солдатами. На втором видео запечатлена показательная казнь людей в той же одежде, что была на пленных. Вскоре после получения популярности видеоролики стали удаляться из телеграм-каналов и заменяться на официальную позицию Министерства обороны Азербайджана, что эти видео - фейковые.
Би-би-си и Bellingcat утверждают, что им удалось геолоцировать места записи - первое было снято на северной окраине Гадрута, второе - в парке на юге города.
Камуфляжная форма и оружие солдат, которые взяли в плен двоих мужчин, не позволяют с уверенностью установить их принадлежность, отмечает Bellingcat. Однако они явно говорят с пленными по-русски, а друг с другом - на азербайджанском. Голос за кадром на азербайджанском языке отдает приказ: «Цельтесь в голову!» Раздаются выстрелы, и тела мужчин падают на землю, - пересказывает Би-би-си. Редакция утверждает, что голос командира принадлежит носителю языка. Журналисты Bellingcat также нашли подтверждения того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные, в частности, спецназ.
Внесудебная казнь пленных - военное преступление. Би-би-си отправила запросы в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также Международный Комитет Красного Креста. Комиссар Совета Европы по правам человека «внимательно следит за ситуацией и изучит все обвинения в грубых нарушениях прав человека и примет меры, когда сочтет уместным», - ответили Би-би-си в пресс-службе. Генпрокуратура Азербайджана заявляла о начале расследования по факту публикации видео, однако позднее в ведомстве заявили, что расследование завершено, а видео признаны фейковыми.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
- Представитель непризнанной республики сказал Би-би-си, что видео запечатлело казнь двух местных жителей: гражданского лица Беника Акопяна из Гадрута и Юрия Адамяна из соседней деревни. Адамян, вероятно, воевал в составе армии самопровозглашенной республики.
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Грузии находится на очень высоком уровне
Отношения Грузии и Азербайджана находятся на очень высоком уровне и являются примером успешного сотрудничества на Южном Кавказе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью японскому агентству Nikkei. Перевод материала публикует пресс-служба главы государства.
«Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне. Мы являемся стратегическими партнерами, и у нас сложились превосходные связи с нынешним правительством Грузии. Мы поддерживаем друг друга, мы – хорошие соседи и друзья», - сказал Алиев.
Он перечислил несколько крупных проектов Грузии и Азербайджана в сферах железнодорожных перевозок и энергетики. «Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и многие другие проекты. Думаю, Азербайджан вместе с Турцией является первым или вторым самым крупным инвестором Грузии. Первым или вторым самым крупным налогоплательщиком», - добавил он.
Президент Азербайджана уверен, что «мир полностью изменит ситуацию в регионе». Он также выразил надежду на то, что в будущем сотрудничество Грузии, Азербайджана и Армении станет трехсторонним.
Здесь Алиев упомянул о возможности транзита газа в Турцию через территорию Армении. По его словам, подобные предложения поступали со стороны Запада в середине 1990-х.
«В таком случае Армения должна была освободить территории, и тогда трубопровод мог бы быть проложен из Азербайджана в Армению, затем в Нахчыван, а оттуда в Турцию. Это был самый короткий маршрут. Если вы посмотрите на карту, то увидите маршрут, по которому проходит трубопровод. Он был проложен так, чтобы обойти Армению. Но армяне думали, что мы не сможем построить этот трубопровод. Поэтому они сказали «нет». Считаю, что сейчас они очень сожалеют об этом», - заявил азербайджанский президент.
Коронавирус в Грузии: более 53% новых случаев зафиксированы в Тбилиси
В Тбилиси зафиксировано 1 034 новых факта COVID-19 – это более 53% от всего числа случаев инфицирования, выявленных за последние сутки в Грузии. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы операционного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.
За последние сутки в Грузии был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших - в стране зафиксировали 1 941 новых фактов COVID-19.
Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит следующим образом:
- Тбилиси – 1 034;
- Аджария – 320;
- Имеретия – 258;
- Квемо Картли - 107;
- Шида Картли - 68;
- Самегрело-Земо Сванети - 49;
- Кахетия – 37;
- Мцхета-Мтианети - 36;
- Самцхе-Джавахети - 18;
- Гурия - 12;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 2.
За последние 24 часа в Грузии выздоровели 412 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 10 163. Скончались за сутки десять пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии составляет 193.
В настоящее время в стране 16 121 активный случай COVID-19. Из них 3 571 пациент находится на лечении в больнице, а 10 257 – на дому. В ковид-клиниках Тбилиси остаются 1 762 гражданина, а в клиниках Аджарии – 686.
Тяжелых пациентов на сегодня 427. Из них в Тбилиси – 232, в Аджарии – 77. Из них к аппарату ИВЛ подключены 97 человек: в Тбилиси – 54, в Аджарии – 20. В карантине находятся 4 180 человек, из них в Тбилиси – 849, в Аджарии - 2 183. Всего в период с 6 по 23 октября с границы в гостиницы было переведено 7 916 человек.
В самоизоляции на сегодняшний день находятся 28 069 человек, из них в Тбилиси – 3 758, в Аджарии – 11 764, в Имеретии – 3 741.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 2213 новых случаев коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2213, в общем составив 75 523. По состоянию на 11:00 24 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 425 и сейчас составляет 50 701.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1157.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 333 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 23 332, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 372 550 (4497 за сутки).
В Южной Осетии за сутки выявлено 114 случаев заражения COVID-19
В Южной Осетии накануне, 23 октября, было проведено 198 исследований на COVID-19, из них 114 тестов показали положительный результат, сообщила сегодня информагентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Южной Осетии за сутки выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболел 391 граждан», - сказала Кочиева. Она отметила, что из них 127 человек находятся на стационарном лечении, с середины сентября в Южной Осетии выздоровели 23 человека.
Кочиева отметила, что в условиях пандемии коронавируса населению необходимо придерживаться масочного режима, при первых симптомах недуга не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.
В ПЦР лаборатории Югоосетпотребнадзора с апреля этого года проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19. В республике на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения из-за случаев заболевания коронавирусом и сезонными ОРВИ и гриппом.
В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек. Кроме того, по поручению президента Минобороны запросило у российских коллег военно-полевой госпиталь на 150 коек.
В Грузии за сутки зафиксирован 1 941 случай инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксирован 1 941 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. За сутки выздоровели 412 пациентов, скончались десять человек с COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 10 163. Скончались 193 пациента с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина к настоящему времени находятся 4 180 граждан, в стационарах - 3 571 человек, в ковид-гостиницах - 1 848.
Сегодняшний суточный прирост на 183 больше, чем зафиксированный 23 октября рекордный показатель в 1 759 случаев.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. До этого момента ежедневно в стране будут фиксироваться рекорды по числу фактов инфицирования. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста может перевалить за три тысячи.
С 1 сентября по 12 октября наибольшие пожертвования среди оппозиционных партий получила «Лело»
Согласно промежуточному отчету департамента мониторинга финансов Службы государственного аудита о финансовом мониторинге выборов 31 октября 2020 года, в период с 1 сентября по 12 октября включительно наибольший доход среди оппозиционных политических партий - 2 599 290 лари - получила партия «Лело для Грузии», сообщает «ИнтерпрессНьюс». В этот период партия не получала бюджетных доходов, и данная сумма полностью приходится на пожертвования.
На втором месте по доходам – «Единое национальное движение». Всего за указанный период партия получила 2 миллиона 432 тысячи 831 лари. Отсюда 10 тысяч 687 лари в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 295 тысяч 309 лари в виде пожертвований.
Партия «Стратегия Агмашенебели» за тот же период, с 1 сентября по 12 октября, получила доход в размере 2 миллиона 42 тысячи 318 лари, из которых 26 тысяч 813 лари - в виде бюджетных доходов, а 2 миллиона 15 тысяч 505 лари - за счет пожертвований.
За указанный период «Альянс патриотов» получил 2 миллиона 34 тысячи 847 лари, из которых 148 тысяч - бюджетные доходы, а 1 миллион 886 тысяч 805 лари - пожертвования.
С 1 сентября по 12 октября включительно «Европейская Грузия» получила 1 миллион 773 тысячи 699 лари, из которых 107 тысяч 387 лари - бюджетные доходы, а 1 миллион 646 тысяч 295 лари - пожертвования.
Как отмечается в отчете, в период с 1 сентября по 12 октября включительно все избирательные субъекты (всего 62 избирательных субъекта) получили в виде дохода 23 миллиона 846 тысяч 652 лари.
Согласно промежуточному отчету департамента, партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в период с 1 сентября по 12 октября получила в виде доходов в общей сложности 10 миллионов 355 тысяч 212 лари. Отсюда бюджетные доходы составляют 215 тысяч 505 лари, а в виде пожертвований партия получила 10 миллионов 139 тысяч 707 лари.
- В промежуточном отчете представлена информация о расходах осуществленных политическими партиями и избирательными субъектами, доходах, результатах текущего мониторинга в предвыборный период к парламентским выборам 2020 года, выборам в Верховный совет Аджарской Автономной Республики, промежуточных выборов в сакребуло и внеочередных выборов мэров муниципалитета.
Дональд Туск: Европейский союз продолжит поддерживать Беларусь
Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, ранее в течение пяти лет возглавлявший Европейский совет, в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) рассказал о помощи, которую Европа может оказать Беларуси.
В последние месяцы, по словам Туска, Европа занята преодолением пандемии, что стало главной заботой европейцев. Тем не менее, считает Туск, для поддержки Беларуси можно сделать больше, чем уже сделано. Главное, по его словам, объединить устремления ЕС в целом, усилия правительств стран ЕС и общественное мнение.
Дональд Туск рассказал корреспонденту РСЕ/РС:
«Я продолжаю находиться под впечатлением от недавней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. В определенной мере они очень романтично настроены, это очень смелые и даже героические люди. В то же время - они реалисты. Они знают, что реально, а что нереально, когда речь идет о содействии со стороны ЕС. Они осознают, что у нас есть свои ограничения, включая и определенные различия между государствами-членами ЕС. Поэтому очень важно, чтобы никто не опускал руки, потому что победа не за горами».
Дональд Туск, родившийся в 1957 году в Гданьске (на родине независимого профсоюза «Солидарность») и прошедший политическую лестницу до поста премьер-министра Польши (с 2007 по 2014 год), рассказал о своем личном опыте:
«Когда я был еще молодым борцом против коммунистов в Польше, я помню, что люди выходили на улицы, а спецназ их избивал. Но еще я помню, насколько эффективным может быть ненасильственное движение сопротивления. И именно такое сопротивление режиму присуще теперь Беларуси».
Дональд Туск сказал, что оптимистично настроен относительно продолжения поддержки Беларуси со стороны Европейского союза.
В Грозном судью футбольного матча избили после игры
В Грозном после футбольного матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» избили арбитра встречи Богдана Головко. Неизвестные вышли на поле и нанесли судье удар в область паха, а затем стали бить его по ногам и толкать. Позже нападавшие зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство нецензурными словами. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на протокол соревнования, который имеется в распоряжении редакции.
Игра закончилась со счетом 0:0. В последние минуты матча на поле была напряженная обстановка, между футболистами команд завязалась потасовка. Судья Головко сначала удалил одного из игроков «Ахмата», а затем представителя штаба этой команды, который вышел на поле спорить с арбитром. После того, как трансляция матча закончилась, на судью напали.
Российская премьер-лига подтвердила инцидент и заявила, что на Головко напал представитель грозненского клуба. «РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», - говорится в заявлении лиги.
Пресс-служба «Ахмата» заявила, что на поле выбежал болельщик и «попытался оказать физическое воздействие» на судью. Клуб принес свои извинения Головко, болельщикам и участникам матча.
Издание Baza, со ссылкой на очевидцев, сообщает, что одним из нападавших на Головко был Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Он является сыном Хайдара Алханова - советника главы Чечни Рамзана Кадырова по спорту. Sports.ru сообщает, что Хайдар Алханов назвал информацию о нападении на судью «неправдой».
Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Вашингтоне с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Соответствующую информацию распространяет агентство «Рейтер».
Майк Помпео сначала провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а затем с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
После встреч дипломаты не сделали никаких заявлений для СМИ.
По окончании встреч Майк Помпео написал на своей странице в Twitter, что «обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам».
В распространенном Госдепартаментом официальном сообщении говорится, что Помпео подчеркнул необходимость прекращения насилия и защиты гражданского населения.
«Госсекретарь также подчеркнул важность начала содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хельсинкского акта - неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов», - отмечается в сообщении.
Параллельно, российские СМИ сообщают, что в Вашингтон вылетел замглавы МИД России, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Сергей Рябков.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
В Абхазии за сутки выявлено 144 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 495 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 156 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 59 - средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая. В гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 28 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает житедей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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