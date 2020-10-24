В Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района

В самопровозглашенном Нагорном Карабахе минувшей ночью были обстреляны город Мартакерт и села Мартунинского района. Как сообщает «Голос Америки», ракетный обстрел велся с территории Азербайджана. Сообщается о сотнях погибших солдат и десятках жертв среди мирных жителей.

Военные потери Азербайджана не раскрываются, есть лишь сведения о более чем 60-ти погибших мирных жителях, около трехсот человек ранены.

Глава Госдепартамента США Марк Помпео после раздельных переговоров в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявил о необходимости вступления сторон конфликта в предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что основой урегулирования конфликта должны стать принципы Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы или угрозы силой. Речь идет также о принципах уважения территориальной целостности, равноправии народов и их праве на самоопределение.

«Обе стороны должны соблюдать режим прекращение огня и вернуться к предметным переговорам», - подчеркивается в заявлении Майка Помпео.

Глава МИД Армении Зуграб Мнацаканян в интервью «Голосу Америки» заявил, что переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо». На вопрос о сроках прекращения огня, он сказал: «Мы [будем] продолжать работать над этим».