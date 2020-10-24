В Минске вновь задержания. Помпео и Лукашенко поговорили по телефону

В Беларуси полиция сегодня, 24 октября, за сутки до вступления в силу так называемого «народного ультиматума», задержала девятерых участников протестной акции. Сотни женщин провели 24 октября в Минске традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Манифестанты вновь потребовали проведения новых президентских выборов.

Некоторые участницы марша несли на плечах бело-красно-белые полотнища национального флага, другие держали зонты той же расцветки. Акция продолжалась несколько часов, несмотря на дождь.

Помпео и Лукашенко сегодня провели телефонный разговор. На это сообщение белорусских государственных СМИ, обратил внимание «Голос Америки».

Подробностей переговоров пока нет.

Лукашенко, который пока удерживает власть, несмотря на крупные протесты в последние недели, призывающие его уйти в отставку, столкнулся с перспективой национальной забастовки, которая может начаться в понедельник после ультиматума, объявленного лидерами оппозиции.

Лукашенко не показал никаких признаков того, что он прислушается к ультиматуму и уйдет в отставку. Протесты против его 26-летнего правления начались после его победы на президентских выборах 9 августа, итоги которых оппозиция считает сфальсифицированными.