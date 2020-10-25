В Грузии за сутки зафиксировали 1 928 случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за сутки зафиксировано 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. За сутки выздоровели 604 пациента, скончались восемь человек с COVID-19.

С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 28 431 случай инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 10 767. Скончался 201 пациент с диагнозом «коронавирус».

В режиме карантина к настоящему времени находятся 4 112 граждан, в стационарах под наблюдением врачей - 3 766 человек, в ковид-гостиницах - 2 268.

Сегодняшний суточный прирост на 13 меньше, чем зафиксированный накануне, 24 октября, рекордный показатель в 1 941 случай.

По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста может перевалить за три тысячи.