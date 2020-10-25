Грузинские банки реструктуризируют кредиты пострадавших от COVID-19 предпринимателей

Грузинские банки готовы предложить льготы предпринимателям, наиболее пострадавшим из-за пандемии COVID-19, проведя реструктуризацию их кредитов. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Банки готовы пойти на определенные уступки, после изучения каждого вопроса в индивидуальном режиме. Дзнеладзе исключает льготы, аналогичные мартовским, - тогда банки Грузии предложили льготный период на взнос кредитов как бизнесу, так и физическим лицам.

«Всеобщей отсрочки, которая предлагалась в прошлый период, больше не будет. Мониторинг ведется индивидуально. Работа с клиентами проводится, происходит реструктуризация. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении», - сказал Дзнеладзе.

По его словам, на фоне нынешнего кризиса главные проблемы заемщиков связаны с капитализацией: банки суммируют просроченные проценты и неустойки к сумме основного долга.

Дзнеладзе допустил, что банки пересмотрят условия кредитных соглашений с компаниями, занятыми в секторе гостеприимства и других смежных отраслях. Одновременно, по его словам, эти предприниматели, скорее всего, смогут рассчитывать на помощь по выплатам кредитов в рамках существующих государственных программ. Речь идет как о субсидировании процентов, так и государственных кредитных гарантиях.

Накануне премьер Грузии провел встречу с бизнесменами, занятыми в сферах развлечений и общественного питания. Одной из главных тем стали их обязательства перед банками. Предприниматели просили правительство вмешаться для изменения условий погашения кредитов до окончания кризисного периода.