В городах Беларуси усилены меры безопасности, ультиматум истекает в полночь

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума».

Оппоненты и противники Александра Лукашенко, заранее объявили, что после полуночи, в перый день новой недели, они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.

Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очtвидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.