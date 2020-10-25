В городах Беларуси начались задержания участников протестов

В Беларуси силы МВД и других правоохранительных органов начали разгон акций протеста в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы в полдень, еще до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»).

По данным правозащитного центра «Весна», к 15 часам были задержаны 11 человек в разных городах, в частности, Гомеле, Речице и Пинске. В Гродно на акцию протеста вышли многие сотни горожан, милиция также оказывала им противодействие.

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты и противники Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.



Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.