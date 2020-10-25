Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения примет принципы урегулирования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.

«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.

«Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом», - заявил 14 октября Лавров.