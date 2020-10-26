Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России отказаться от развёртывания на европейской части своей территории ракет 9М729, параметры которых, как считают Соединённые Штаты и их союзники, нарушают действовавший между США и Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля. В нём подчёркивается, что Россия откажется от размещения ракет только в случае, если европейские страны НАТО не будут размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. При этом Путин утверждает, что Россия настаивает на том, что разработка ракеты не нарушала договор.

Именно ракета 9М729 стала главной причиной выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Россия также вышла из этого договора, и он прекратил действие. Страны НАТО заявляли, что пока не будут размещать ранее запрещённые ракеты в Европе. В заявлении Путина говорится, что Россия будет придерживаться моратория на их размещение - "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства".

Путин также призвал разработать механизм взаимных проверок в отношении, соответственно, комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе и ракет 9М729 на объектах Вооружённых Сил России в Калининградской области.

Это уже второе за короткое время заявление Путина, посвящённое договорённостям с США в сфере ракетно-ядерного вооружения. Ранее российский президент призвал продлить на 1 год договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Впоследствии стало известно, что Россия согласилась на одно из условий США - о "заморозке" своих ядерных арсеналов на время продления договора. Переговоры продолжаются.