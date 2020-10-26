Выписавшийся из COVID-гостиницы 21-летний молодой человек умер в Рустави

Минобороны Грузии обвинило гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия в попытке дискредитации грузинской армии и одного из действующих военнослужащих Давида Хвиблиани. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 октября.

Давид Хвиблиани – один из 43 граждан, захваченных вооруженным налетчиком в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября. Со ссылкой на неназванный источник ранее Гварамия заявил, что Хвиблиани мог быть соучастником преступления. Впоследствии он высказал предположение о том, что ограбление спланировала и провела группа военных 2-й пехотной бригады в Сенаки.

Примечательно, что уже несколько дней журналисты не могут связаться с Хвиблиани и получить его комментарий. Известно, что его опросили по делу, но какой статус ему присвоен – пострадавшего или подозреваемого – неясно.

Сегодня МВД Грузии заявило, что налетчик идентифицирован, а полицейские продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления его местонахождения. В ответ на это Гварамия повторно озвучил версию, согласно которой ограбление банка совершили действующие военные. На своей странице в «Фейсбук» он написал, что нынешние власти пытаются скрыть эту информацию из-за приближающихся парламентских выборов. Медиа-менеджер также утверждает, что сейчас Хвиблиани содержится в заключении на военной базе Сенаки, где его подвергают пыткам.

«Информируем общественность о том, что упомянутый военнослужащий в настоящее время работает в удаленном режиме из дома. Насколько нам известно, он планирует обратиться в суд из-за распространенных в его адрес оскорбительных высказываний и клеветы», - говорится в заявлении Минобороны. По информации ведомства, из-за «безосновательных обвинений и клеветы» в суд также планирует обратиться брат Давида Хвиблиани – Темур Хвилиани, который также является военнослужащим.

Неизвестный мужчина в военной форме и маске ворвался в здание «Банка Грузии» в центре Зугдиди днем 21 октября. Налетчик, который был вооружен автоматом и гранатой, взял в заложники более 40 человек – сотрудников и посетителей банка. Он требовал выплатить ему крупную сумму денег, а после предоставить коридор для безопасного отхода. В противном случае преступник обещал начать убивать заложников.