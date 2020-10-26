Новости
Выписавшийся из COVID-гостиницы 21-летний молодой человек умер в Рустави
21-летний молодой человек, который выздоровел от коронавируса и накануне покинул COVID-гостиницу, умер сегодня в Рустави.
Как сообщил журналистам представитель Минздрава Грузии Амиран Гогитидзе, предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца.
«Он чувствовал себя хорошо, у него не было жалоб. Он несколько раз обращался к врачам, чтобы его досрочно выписали из COVID-гостиницы. Сегодня его нашли мертвым во дворе дома», – заявил Гогитидзе.
Другие новости дня
Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продезинфицировали социальные объекты Очамчирского района
Сегодня специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Очамчирского района - здания администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей, 23 здания и 5 объектов, прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий.
В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.
Работы ведутся уже шестой день подряд, всего за время пребывания российских специалистов войск РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.
- Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Абхазию. За время движения колонна преодолела более 800 километров. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провел технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.
- В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с абхазскими медицинскими специалистами оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.
В Чили проголосовали за замену принятой при Пиночете конституции
В Чили подавляющее большинство принявших участие в референдуме выступило за то, чтобы заменить конституцию, принятую ещё в эпоху правления генерала Аугусто Пиночета, новым основным законом. За отказ от действующей конституции проголосовали 78 процентов избирателей.
Президент Чили Себастьян Пиньера, представляющий правые силы, согласился провести референдум о конституции после массовых протестов, которые охватили страну в прошлом году. Главной темой протестов было растущее экономическое неравенство в Чили, которое многие их участники считают наследием эпохи Пиночета.
В годы правления военной хунты, которую генерал возглавлял после переворота 1973 года, когда был свергнут левый президент Сальвадор Альенде, в стране были проведены рыночные реформы и масштабная приватизация. Участники протестов считают, что в конституции, которая была принята уже в конце эпохи Пиночета и содержит демократические нормы, нет достаточных социальных гарантий, в частности в сфере образования и здравоохранения.
Новую конституцию должно разработать собрание, которое будет избрано всенародным голосованием в апреле будущего года. Текст будет вынесен на новый референдум.
После оглашения итогов референдума многие чилийцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать результат.
В 1988 году также на референдуме чилийцы отказались продлить срок президентских полномочий Пиночета. Этот референдум часто приводится как пример объединения разных по идеологии политических сил для борьбы за демократию.
Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву.
«Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера сообщает, что Бжания проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
- Абхазский президент посещал Москву в сентябре – он встретился с руководителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
- Ранее Бжания находился в российской столице перед открытием де-факто границы с РФ, а в июне он принял участие в параде Победы в Москве.
«Грузинская мечта»: оппозиция готовит фальшивые видео – дипфейки
Руководитель предвыборного штаба «Грузинской мечты», один из лидеров правящей партии Ираклий Кобахидзе призывает избирателей к бдительности. Он заявил, что оппозиция в преддверии выборов готовит фальшивые видео – дипфейки.
«У нас есть информация, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как, например, Deepfake. Напомню, что при помощи подобных технологий можно подделать даже видеоизображение человека», – сказал Кобахидзе.
Представитель «Грузинской мечты» отметил, что до выборов остается несколько дней и необходимо сохранить мирную и конструктивную избирательную среду в стране.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
- Дипфейк (deepfake) — технология создания фейковых видео с использованием искусственного интеллекта, 3D-моделирования и нейросетей.
Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России отказаться от развёртывания на европейской части своей территории ракет 9М729, параметры которых, как считают Соединённые Штаты и их союзники, нарушают действовавший между США и Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля. В нём подчёркивается, что Россия откажется от размещения ракет только в случае, если европейские страны НАТО не будут размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. При этом Путин утверждает, что Россия настаивает на том, что разработка ракеты не нарушала договор.
Именно ракета 9М729 стала главной причиной выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Россия также вышла из этого договора, и он прекратил действие. Страны НАТО заявляли, что пока не будут размещать ранее запрещённые ракеты в Европе. В заявлении Путина говорится, что Россия будет придерживаться моратория на их размещение - "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства".
Путин также призвал разработать механизм взаимных проверок в отношении, соответственно, комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе и ракет 9М729 на объектах Вооружённых Сил России в Калининградской области.
Это уже второе за короткое время заявление Путина, посвящённое договорённостям с США в сфере ракетно-ядерного вооружения. Ранее российский президент призвал продлить на 1 год договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Впоследствии стало известно, что Россия согласилась на одно из условий США - о "заморозке" своих ядерных арсеналов на время продления договора. Переговоры продолжаются.
- 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Президент Дональд Трамп заявляет о стремлении договориться с Россией. В то же время, его администрация, ссылаясь на российские нарушения, инициировала выход из договора о РСМД. Соперник Трампа Джо Байден подчёркивал что выступает за продление договора СНВ-3 и сохранение архитектуры ядерной безопасности. В то же время он прямо называет Россию одним из главных противников США на мировой арене.
На крупных предприятиях Беларуси проходят акции протеста
На ряде крупных промышленных предприятий Беларуси утром в понедельник начались акции протеста рабочих.
26 октября белорусская оппозиция объявила первым днём общенациональной забастовки с политическими требованиями, главное из которых - уход Александра Лукашенко.
Пока нет точной информации о том, остановили ли какие-либо крупные предприятия работу. Власти утверждают, что все они работают в обычном режиме.
Известно, однако, что на ряде заводов в Минске и других городах рабочие собирались на проходных или организовывали шествия с призывами к забастовке. Оппозиционные телеграм-каналы и независимые СМИ со ссылкой на активистов сообщают об участии в забастовках по крайней мере части работников ряда предприятий.
Около 100 человек, по сообщениям, отказались принимать утреннюю смену на заводе "Гродно-Азот". Они устроили акцию протеста на проходной, несколько человек были задержаны.
Митинги рабочих прошли на Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе, Минском заводе колёсных тягачей, предприятии "Беларуськалий".
Бастуют студенты нескольких крупных вузов. Некоторые из них заняли аудитории в своих вузах. Несколько колонн студентов вышли на улицы Минска. В соцсетях публикуются видео студенческих протестов и дискуссий студентов с представителями администрации.
В нескольких районах Минска люди встают в так называемые цепи солидарности - в них участвуют студенты, медики, рабочие.
Сообщается о разгоне нескольких акций протеста. По данным правозащитников, число задержанных в Беларуси в понедельник уже превысило 100.
Также сообщается, что сегодня не открылся ряд предприятий малого бизнеса и сферы услуг. Акцию протеста, в частности, устроили сотрудники мобильного оператора МТС.
- Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа - они начались после объявления Лукашенко победителем президентских выборов. Светлана Тихановская 2 недели назад выдвинула Лукашенко так называемый народный ультиматум - до 25 октября он должен был объявить об отказе от власти. В случае невыполнения требований с 26 октября, по словам Тихановской, должны будут начаться общенациональная забастовка и перекрытия основных дорог. Накануне оппозиционный лидер подтвердила призыв к забастовке, но о перекрытиях дорог не упомянула.
Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 18 населенных пунктов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о взятии под контроль азербайджанскими войсками в ходе наступления на позиции армянских сил 18 населенных пунктов.
«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд Зангиланского района, села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр Джебраильского района, Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – заявил Алиев.
Азербайджанские СМИ указывают, что в Баку с 27 сентября объявили о взятии 173 населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта.
При этом представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян накануне опубликовал карту, отражающую, по его словам, ситуацию в зоне конфликта. На ней красным цветом обозначены территории, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана.
Отметим, что сегодня Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении нового режима прекращения огня. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «режим прекращения огня в целом соблюдается».
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Во Франции 22-летний выходец из России арестован за оправдание терроризма
22-летний житель города Блуа в центральной части Франции арестован по подозрению в оправдании терроризма. Он привлёк внимание правоохранительных органов лайком в твиттере под фотографией обезглавленного учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает французский канал BFM TV.
Арестованный — чеченец, родившийся в России. Есть ли у него российское гражданство и какой у него статус во Франции — не уточняется. Во время обыска у него в доме обнаружена коллекция ножей, оружие и патроны. В 2017 году он привлекался к ответственности за поддержку террористической атаки на редакцию Charlie Hebdo. Новые обвинения он отрицает.
Самюэль Пати — учитель истории, убитый 17 октября в пригороде Парижа. Незадолго до покушения он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. После смерти он был обезглавлен. Подозреваемый — 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров был застрелен при попытке задержания.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 973, в общем составив 78 810.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 254 и сейчас составляет 51 162.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1196.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 339 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 26 113, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 379 541 (2201 за сутки).
78 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии
В Южной Осетии за выходные проведено 192 исследования на COVID-19, из них 78 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
После снятия ограничений на де-факто границе с Россией уже заболело 469 человек, за время пандемии – 559.
Кочиева отметила, что в условиях пандемии коронавируса населению необходимо придерживаться масочного режима, при первых симптомах не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.
Кроме того, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова, было направлено письмо в Минобороны РФ с просьбой развернуть военно-полевой госпиталь на 150 коек.
Коронавирус в Грузии: 14 смертей и 1872 новых случая за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 215. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1872 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 30 303.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 18 692, из них в клиниках лечатся 3832 пациента, дома – 12 611, в ковид-гостиницах – 2249. В режиме карантина остаются 3769 человек, в самоизоляции – 27 736. Число выздоровевших пациентов достигло 11 370 (+603 за сутки).
Украинцы поддержали инициативы из опроса Зеленского
По данным экзит-полов, все пять вопросов, заданных в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, который предложил президент Владимир Зеленский, получили положительные ответы.
Так, абсолютное большинство граждан Украины (95 процентов) поддержало предложение о сокращении числа депутатов Верховной рады на треть – с 450 до 300 человек.
За введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере высказался 81 процент украинских избирателей.
Право Украины использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, поддержали 78 процентов опрошенных, 10 процентов высказались против.
Предложение легализовать в стране использование марихуаны в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжёлых больных – поддержали 70 процентов участников опроса, 24 процента выступили против.
Идею создать свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей поддержали 45 процентов украинских граждан, примерно столько же (43 процента) не поддержали предложение.
Всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, прошел 25 октября во время местных выборов в стране. Волонтёры партии "Слуга народа" у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчёркивают, что речь не идёт о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.
Сам Зеленский говорил, что рассматривает проведение всеобщего опроса по "пяти важным вопросам" как одну из форм прямой демократии.
Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении третьего перемирия
Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник утром, что Армения нарушила новый режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Армянские вооруженные силы, нарушив гуманитарное перемирие, вступившее в силу 26 октября, подвергли обстрелу город Тертер и села района, говорится в сообщении.
Минобороны Армении также обвиняет Азербайджан в обстрелах.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook: «примерно в 8:45 азербайджанская сторона, грубо нарушив достигнутое в США соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вела огонь из артиллерии в направлении северо-восточных боевых позиций Карабаха».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян написал, что Ереван намерен придерживаться ранее достигнутого соглашения. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что строго соблюдает режим перемирия, а обвинения Азербайджана считают информационной провокацией.
Сообщение о нарушения перемирия поступило сразу после его начала. Так называемое гуманитарное перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе должно было вступить в силу утром в понедельник. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, которое цитируют агентства.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.
Стороны конфликта уже дважды в октябре объявляли о перемирии - в том числе по итогам переговоров в Москве. Однако перемирие не соблюдалось.
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Губадлы (Кубатлы).
Если эта информация подтвердится, это будет уже четвёртый районный центр Азербайджана, находившийся под контролем армянских сил с начала 1990-х годов и вернувшийся под контроль Азербайджана в ходе боёв, начавшихся в конце сентября. Все эти райцентры расположены за пределами территории собственно Нагорного Карабаха.
Украина: в большинстве крупных городов лидируют действующие мэры
На Украине завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Идет подсчет бюллетеней.
Ряд СМИ и социологических агентств опубликовали данные экзит-полов. Согласно этим данным, успеха на выборах добиваются действующие мэры большинства крупных городов. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» проводит своих депутатов во многие городские советы, однако не будет занимать в них доминирующих позиций. Кандидаты от партии также в целом не добились успеха в борьбе за кресла мэров крупных городов.
В Киеве, по данным экзит-полов, во второй тур выходят действующий мэр Виталий Кличко, который набирает лишь немногим менее 50 процентов голосов, и Александр Попов, который возглавлял городскую администрацию при Викторе Януковиче. На выборах в горсовет «Слуга народа» лишь на третьем месте.
В Харькове уже в первом туре побеждает действующий мэр Геннадий Кернес. При этом он практически не вел кампанию - сообщалось, что он на лечении в Германии.
В Одессе, Днепре и Львове действующие мэры выходят во вторые туры с лидирующих позиций.
В западных регионах страны и Киеве относительного успеха добивается оппозиционная «Европейская солидарность» Петра Порошенко, на востоке лучше результаты «Оппозиционного блока за жизнь», а в некоторые горсоветы, например в Одессе, попадает и партия видеоблогера Анатолия Шария. Результаты сторонников Зеленского относительно лучше в центральной части страны. Предварительные итоги голосования, как ожидается, будут известны в понедельник.
Явка к 16 часам была заметно ниже, чем в 2015 году - около 27 процентов.
Выборы не проводились на территориях, неподконтрольных Украине - в ряде районов Донбасса и аннексированном Россией Крыму.
Одновременно с выборами, проводился так называемый всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Волонтеры партии «Слуга народа» у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами, среди которых был, например, вопрос об ужесточении наказания за коррупцию или использовании Будапештского меморандума в борьбе за территориальную целостность Украины. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчеркивают, что речь не идет о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.
Трамп: США могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы
Соединенные Штаты Америки могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы, заявил сегодня, 25 октября, президент США Дональд Трамп.
Выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, глава Белого дома отметил, что Вашингтон прилагает активные усилия и ведет переговоры с Ереваном и Баку. «Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», - заявил президент США.
«Армяне – прекрасный народ, они всеми силами сражаются. И я хочу вам сказать, что мы сделаем это, идите и скажите это вашему народу», - обращаясь к присутствующим на предвыборном митинге американским армянам, сказал Трамп примерно за неделю до президентских выборов в США.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что США подталкивают Азербайджан к договоренности о прекращении огня и что Армения уже приняла предложение о прекращении огня.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.
«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
Светлана Тихановская: 26 октября начнётся общенациональная забастовка
Бывший кандидат в президенты Беларуси, называющая себя национальным лидером Светлана Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка.
В телеграм-канале Тихановская подвела итоги воскресных акций протеста. «Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа» - написала она.
Марши в Минске и других городах Беларуси были приурочены к окончанию срока так называемого народного ультиматума, который Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Оппозиционный лидер потребовала от Лукашенко объявить об отказе от власти и освободить политзаключенных. В противном случае, как говорила Тихановская, в стране начнётся общенациональная забастовка, перекрытие дорог и бойкот продукции государственных предприятий. О перекрытии дорог в последней записи не говорится.
В ряде городов ОМОН и милиция пытались помешать акциям протеста, десятки людей были задержаны. В Минске против участников акции протеста применили светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.
Уличные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Его противники считают результаты сфальсифицированными, Европейский Союз их не признал. Тысячи участников акций пострадали от насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, есть погибшие.
Умер глава корпорации Samsung, богатейший гражданин Южной Кореи
В Сеуле в возрасте 78 лет умер глава корпорации Samsung Ли Гон Хи. С его именем связывают превращение небольшой компании, основанной его отцом, в крупнейшую корпорацию Южной Кореи и одного из мировых лидеров в сфере электроники и компьютерной техники.
Причины смерти Ли Гон Хи не сообщаются. Шесть лет назад он перенес сердечный приступ, после чего оставил оперативное руководство компанией, передав его своему сыну.
Ли Гон Хи был богатейшим гражданином Южной Кореи – Forbes оценивал его личное состояние в 21 миллиард долларов. Он возглавил Samsung в 1987 году и за короткое время превратил корпорацию из производителя дешевой продукции не слишком высокого качества в одного из мировых лидеров.
Против Ли Гон Хи неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе по обвинению в даче взяток бывшему президенту Ро Дэ У. В 2008 году он был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и был вынужден выйти из руководства Samsung, однако спустя два года вернулся – приговор был пересмотрен.
За сутки в Абхазии выявлено 172 случая COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 480 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 141 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов. В госпиталь были доставлены 9 человек. Выздоровели после амбулаторного лечения 99 человек.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 28 сентября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер утром 25 октября.
20 октября в Гудаутскую ЦРБ в инфекционное отделение был доставлен мужчина 1939 года рождения, с диагнозом COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался 24 октября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3739 человек. 35 летальных случаев. Выздоровели 1462 человека.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар» находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минске ОМОН применил светошумовые гранаты и резиновые пули
В Минске, по данным очевидцев, на «Марш народного ультиматума», как организаторы назвали акцию против Александра Лукашенко, вышли десятки тысяч человек. По некоторым данным - более 100 тысяч.
Прямая трансляция «Настоящего времени»:
На улице Орловской путь колонне демонстрантов преградил кордон ОМОНа. Начались стычки. Против участников акции протеста были применены светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один участник акции протеста получил ранение.
Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. Сообщается об их разгоне в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы ещё до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»). Всего счет задержанных идет на десятки.
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства.
На сегодня в Беларуси были назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
«Народный ультиматум» ранее предъявила Лукашенко его соперница по президентским выборам Светлана Тихановская. До 25 октября Лукашенко должен был объявить об отказе от власти и освобождении политзаключенных.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро были закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
В Минобороны назвали ложью информацию о причастности военных к ограблению в Зугдиди
Минобороны Грузии обвинило гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия в попытке дискредитации грузинской армии и одного из действующих военнослужащих Давида Хвиблиани. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 октября.
Давид Хвиблиани – один из 43 граждан, захваченных вооруженным налетчиком в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября. Со ссылкой на неназванный источник ранее Гварамия заявил, что Хвиблиани мог быть соучастником преступления. Впоследствии он высказал предположение о том, что ограбление спланировала и провела группа военных 2-й пехотной бригады в Сенаки.
Примечательно, что уже несколько дней журналисты не могут связаться с Хвиблиани и получить его комментарий. Известно, что его опросили по делу, но какой статус ему присвоен – пострадавшего или подозреваемого – неясно.
Сегодня МВД Грузии заявило, что налетчик идентифицирован, а полицейские продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления его местонахождения. В ответ на это Гварамия повторно озвучил версию, согласно которой ограбление банка совершили действующие военные. На своей странице в «Фейсбук» он написал, что нынешние власти пытаются скрыть эту информацию из-за приближающихся парламентских выборов. Медиа-менеджер также утверждает, что сейчас Хвиблиани содержится в заключении на военной базе Сенаки, где его подвергают пыткам.
«Информируем общественность о том, что упомянутый военнослужащий в настоящее время работает в удаленном режиме из дома. Насколько нам известно, он планирует обратиться в суд из-за распространенных в его адрес оскорбительных высказываний и клеветы», - говорится в заявлении Минобороны. По информации ведомства, из-за «безосновательных обвинений и клеветы» в суд также планирует обратиться брат Давида Хвиблиани – Темур Хвилиани, который также является военнослужащим.
- Неизвестный мужчина в военной форме и маске ворвался в здание «Банка Грузии» в центре Зугдиди днем 21 октября. Налетчик, который был вооружен автоматом и гранатой, взял в заложники более 40 человек – сотрудников и посетителей банка. Он требовал выплатить ему крупную сумму денег, а после предоставить коридор для безопасного отхода. В противном случае преступник обещал начать убивать заложников.
- Людей в здании удерживали более семи часов. Всех заложников удалось освободить уже после полуночи. Сам грабитель покинул город на полицейской машине вместе с Галдава и еще тремя захваченными гражданами. Известно, что преступник высадил их у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе. Там же он бросил машину, а сам скрылся в лесу.
Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения примет принципы урегулирования
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.
«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.
«Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом», - заявил 14 октября Лавров.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
В городах Беларуси начались задержания участников протестов
В Беларуси силы МВД и других правоохранительных органов начали разгон акций протеста в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы в полдень, еще до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»).
По данным правозащитного центра «Весна», к 15 часам были задержаны 11 человек в разных городах, в частности, Гомеле, Речице и Пинске. В Гродно на акцию протеста вышли многие сотни горожан, милиция также оказывала им противодействие.
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты и противники Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
Посольство Турции в Грузии прекратило оказывать консульские услуги из-за пандемии
Турецкое посольство в Грузии временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в «Фейсбуке».
Как отмечено в заявлении, решение принято из-за роста случаев инфицирования Covid-19 по всей Грузии. В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Турции рекомендуют обращаться на «горячую линию» посольства.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста перевалит за три тысячи.
За последние сутки в стране выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает агентство «Новости-Грузия». Общее число заразившихся в Грузии составляет 28 431. Из них около 37% выздоровели - 10 767 человек, а 201 пациент скончался.
Сейчас активными остаются 17 437 фактов COVID-19. Из них состояние 429 пациентов тяжелое. 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В городах Беларуси усилены меры безопасности, ультиматум истекает в полночь
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума».
Оппоненты и противники Александра Лукашенко, заранее объявили, что после полуночи, в перый день новой недели, они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очtвидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.