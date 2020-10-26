Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны РФ продезинфицировали социальные объекты Очамчирского района

Сегодня специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в самопровозглашенную республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, провели мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов Очамчирского района - здания администрации, прокураторы, МВД, рынка, районной больницы, школы и воинской части. Всего за день впервые было обработано более 85 тысяч квадратных метров различных поверхностей, 23 здания и 5 объектов, прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий.

В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ, задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже шестой день подряд, всего за время пребывания российских специалистов войск РХБЗ в республике было продезинфицировано около 300 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.