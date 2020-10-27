В Цхинвали умер пациент с COVID-19, выявлено 64 новых случая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает глубокую интеграцию южнокавказского региона, – заявил он в интервью FOX News. На вопрос, как он видит дальнейшее развитие событий, Алиев ответил:

«Сейчас сложно прогнозировать когда и что произойдет. Это зависит не только от нас. Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир».

Алиев сказал, что считает возможным найти дипломатический путь решения нагорно-карабахского конфликта:

«Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?».

Ранее, в интервью японскому агентству Nikkei Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне.

В интервью ТАСС он сказал, что «в некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе».