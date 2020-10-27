COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1600, в общем составив 80 410.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 652 и сейчас составляет 51 814.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. За исключением одного, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1222.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 347 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (восемь – за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 27 027, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 382 938 (3397 – за последние сутки).