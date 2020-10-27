Военные медики продолжают принимать пациентов в развернутом в Сухуми мобильном госпитале

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в госпитале на лечении находятся 55 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин, «на данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них 4 переносных и 24 стационарных. В данный момент для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано 4 аппарата ИВЛ. В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория».

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.