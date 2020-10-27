В Дагестане по поручению властей срывают англоязычные вывески

В Дагестане по поручению исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова с магазинов срывают англоязычные вывески.

Так, сотрудники администрации Махачкалы сорвали ночью вывеску и рекламные плакаты с магазина спортивных товаров New Balance. Представители магазина отметили, что их никто не поставил в известность и назвали совершивших это «вандалами».

Ранее о рейде по демонтажу рекламы, которая содержит слова на английском языке, отчиталась администрация Хасавюрта.

Генерал-полковник Сергей Меликов, бывший заместитель главнокомандующего войск национальной гвардии России, был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 5 октября. Спустя две недели на заседании и совета по развитию градостроительства он поручил до конца ноября «навести порядок» с наружной рекламой.

Меликов возмутился тем, что многие кафе и магазины в Дагестане носят названия иностранных городов, да еще и названия эти написаны, как выразился чиновник, «на латинском языке» и «в условиях, когда все зло идет оттуда». Чиновник заявил, что «такая реклама не отвечает никаким нравственным ценностям».

«Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем, - резюмировал он. - Пусть это будут «Дербентские огни», «Дагестанский рассвет», что угодно. А то ощущение, что в чикагских трущобах находишься».