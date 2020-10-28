Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджанские вооруженные силы продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе, в частности, мишенью стал город Шуши, – написала в Telegram-канале пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Параллельно с утренними военными действиями Азербайджан вновь вел огонь по мирным населенным пунктам. Ситуация в ущелье Aветараноца остается напряженной. Мишенью стал город-крепость Шуши. К счастью, пострадавших нет», – отметила она.

В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские ВС подвергли обстрелу Тертерский район из РСЗО «Смерч».

«Армянские вооруженные силы, вновь нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают ракетно-артиллерийский обстрел населенных пунктов Азербайджана. В 10:15 28 октября противник обстрелял город Тертер и территорию района из РСЗО «Смерч», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.