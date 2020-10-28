Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном в Москве без предусловий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в российской столице с премьер-министром Армении Николом Пашиняном без предусловий, сообщает «Интерфакс».

В то же время Алиев отметил, что сомневается в «способности Еревана к конструктивной работе» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Я такого приглашения [для переговоров в Москве – ред.] не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», – сказал президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании.

«Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали и будем рассматривать», – отметил он.

Согласно «Интерфаксу», президент Азербайджана заявил, что готов приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, «причем, как вы говорите, без всяких условий».

«Свидетельством этому является то, что завтра в Женеве должны состояться встреча министров иностранных дел наших двух стран», – отметил Алиев.