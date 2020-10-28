1ADAT: за полгода в Чечне похитили полторы тысячи человек

Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT опубликовал статистику по похищениям людей сотрудниками правоохранительных органов в Чечне. Из нее следует, что число исчезнувших при таких обстоятельствах с апреля по октябрь этого года достигло 1511 человек.

В октябре были похищены 72 человека. Среди них сотрудник полиции, судья, родственники боевиков, убитых в ходе спецоперации в Грозном 12 октября и родные оппозиционного блогера Сайд-Хусейна Магомадова.

В сентябре жертвами похищения стали 53 человека, включая Салмана Тепсуркаева, бывшего модератора чата канала 1ADAT. В это число также вошли родственники главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, критика властей Чечни из Австрии, известного как Мурад из Австрии, а также Заремы, жены убитого блогера Мамихана Умарова (Анзор из Вены).

Число похищений в августе составило 144 человека; в июле - 35, в июне - 30, в мае – 537, в апреле – 640. Большие цифры весенних месяцев активисты объясняют тем, что действовал режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и силовики задерживали всех, кто, по их мнению, нарушал этот режим.

Как рассказал представитель телеграм-канала 1ADAT корреспонденту Кавказ.Реалии, источники, на которые они опираются при составлении подобной статистики, – родственники и знакомые похищенных. Информация об их количестве и личностях проверяется и через самих силовиков, тайно передающих сведения 1ADAT, утверждает собеседник.

«Нам, например, сотрудник полиции говорит, что такое-то количество людей неофициально привезли в его участок, но не может узнать их данные, потому что это опасно для него. Мы вносим это число в наши списки. Например, десять парней вчера похитили в станице Ассиновской. Мы внесли в статистику, но не можем узнать данные, потому что родные молчат, а из полицейских знают только дежурные, а они под прицелом», – сообщил представитель канала.

В редакции Кавказ.Реалии не располагают комментарием пресс-службы МВД по Чечне относительно этой информации.