СМИ: Бадри Эсебуа после нападения на банк свободно передвигался по Зугдиди

Политизация Грузией темы абхазского языка и её вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Абхазии, – заявили в МИД самопровозглашенной республики. Таким образом абхазские власти прокомментировали заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. В видеообращении по случаю Дня абхазского языка грузинский лидер заявила: «сохранение абхазского языка – наш долг».

«Госпожа Зурабишвили пытается уверить общественность в том, что для нее эта проблема является самой тяжелой и ответственной. […] Характерно, что С. Зурабишвили рассматривает какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства. По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности. Достаточно сделать ряд простых действий, например, опубликовать грузино-абхазскую версию обновленной конституции Грузии или издать двуязычный литературный журнал», – сказано в заявлении.

В Сухуми считают, что трудности, связанные с сохранением и развитием абхазского языка, спровоцированы «многолетней политикой грузинского руководства по уничтожению любых признаков самобытности абхазского народа, его культурных и традиционных ценностей».

«Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса, на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 годах», – говорится в заявлении.



По мнению абхазского МИД, озвучиваемые Саломе Зурабишвили идеи соответствуют «политике центрального правительства по защите языка какой-нибудь автономной республики или области».

«В этой связи следует напомнить, что Республика Абхазия давно прошла этап автономного существования в составе Грузии и сегодня развивается в качестве независимого государства. Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства», – сказано в заявлении.

Абхазские власти считают, что необходимо «извлечь уроки из опыта прошлого» и «начать выстраивать равноправные цивилизованные отношения».

«Только такой подход может обеспечить то самое лучшее будущее, о котором говориться в обращении президента Грузии», – отмечено в заявлении.

Комментируя слова Зурабишвили о внесении абхазского языка в список языков, находящихся под угрозой исчезновения, в Сухуми заявили, что не обращались в ЮНЕСКО с такой просьбой.

«Считаем неприемлемым рассматривать вопросы развития абхазского языка без взаимодействия с властями Республики Абхазия. Политизация Грузией темы абхазского языка и ее вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Республики Абхазия», – заявили в ведомстве.

Представители МИД намерены поставить вопрос «о спекуляциях властей Грузии по теме развития абхазского языка» в ходе очередного раунда Женевских дискуссий.