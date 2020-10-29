299 граждан Узбекистана вернулись на родину из Абхазии

Вторая группа пребывавших в самопровозглашенной республике Абхазия граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами «Uzbekistan Airways» из Сочи. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.

Ранее, 9 октября первая группа из 19 граждан республики, состоящая из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на родину железнодорожным путём, – сообщили в ведомстве.

«На данный момент дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии. В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан Узбекистана через территорию Российской Федерации. В этой связи, в ближайшее время ожидается осуществление следующих чартерных рейсов из г.Сочи.», – сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что «в условиях пандемии коронавирусной инфекции массовое скопление граждан повышает риски заражения вирусом, особенно людей в группе риска (пожилые, беременные, больные, в том числе с хроническими болезнями)».

«Убедительно просим находящихся на территории зарубежных стран сограждан не осуществлять массовые скопления, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности своё здоровье и здоровье окружающих», – говорится в заявлении.