Новости
«Грузинский марш» перекрыл автомагистраль, чтобы помешать акции оппозиции
Представители ультранационалистической партии «Грузинский марш» перекрыли трассу Рустави-Тбилиси, препятствуя колонне машин со сторонниками оппозиции.
Как сообщили СМИ, «Грузинский марш» сознательно помешал гражданам, которые следовали из нескольких муниципалитетов края Квемо-Картли в Тбилиси на митинг коалиции «ЕНД – Сила в единстве». Около сотни ультранационалистов преградили путь машинам, усевшись прямо на проезжую часть.
Они заявляли, что тем самым хотят выступить против «Единого национального движения». Одновременно лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявил журналистам, что машина сторонников оппозиции наехала на одного из их активистов.
Несколько раз ситуация обострялась. Периодически происходили стычки между сторонниками ЕНД и членами «Грузинского марша». Радикальные группы проявляли агрессию по отношению к журналистам, – пишет «Новости-Грузия».
Сегодня в Тбилиси «ЕНД – Сила в единстве» проводит итоговый предвыборный митинг под слоганом «Нет – Бидзине Иванишвили». Акция началась шествиями сторонников оппозиции к площади Свободы. Движение в центре Тбилиси перекрыто.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Другие новости дня
Хакеры атаковали OC Media методом «грубой силы»
Сайт OC Media в течение нескольких часов был недоступен из-за хакерской атаки. Представители интернет-ресурса сообщили, что злоумышленники использовали метод «грубой силы» (полного перебора) – по всей видимости, с целью получить доступ к веб-сайту.
Технический отдел OC Media устранил проблему, заблокировав атаку. «OC Media не удалось установить, кто это сделал», – говорится в сообщении.
Главный редактор англоязычной службы OC Media Робин Фаббро предполагает, что атака на сайт связана с войной в Нагорном Карабахе.
«Мы всегда стремились оставаться беспристрастными в нашем освещении войны, точно изображая позиции и действия обеих сторон, что не всегда оказывалось популярным», – сказал он.
Азербайджан передал Армении тела 29 военнослужащих
Азербайджан передал Армении тела 29 военнослужащих, – сообщила в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного Креста (МККК) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ сегодня армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта», – отметила она.
Сегодня же стало известно, что при посредничестве МККК армянской стороне передали гражданское лицо – 85-летнюю Евгению Бабаян из Гадрута.
«Армянская сторона, оставаясь приверженной договоренностям о гуманитарном перемирии, выражает готовность передать азербайджанской стороне тела азербайджанских военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, начать процесс эвакуации с межпозиционных территорий по всей протяженности фронта тел погибших, начать процесс обмена информацией о военнопленных и их обмена», – заявила пресс-секретарь Минобороны Армении.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- С начала боевых действий в Карабахе с армянской стороны погибли 1116 военнослужащих. Азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях. По информации Баку, с 27 сентября погибли 90 мирных жителей.
299 граждан Узбекистана вернулись на родину из Абхазии
Вторая группа пребывавших в самопровозглашенной республике Абхазия граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами «Uzbekistan Airways» из Сочи. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.
Ранее, 9 октября первая группа из 19 граждан республики, состоящая из уязвимых слоев населения (беременные, пожилые, больные и женщины с детьми), была возвращена на родину железнодорожным путём, – сообщили в ведомстве.
«На данный момент дипломаты Узбекистана, пребывая на данной приграничной территории, контролируют ситуацию с соотечественниками, находящимися в Абхазии. В настоящее время ведутся переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан Узбекистана через территорию Российской Федерации. В этой связи, в ближайшее время ожидается осуществление следующих чартерных рейсов из г.Сочи.», – сказано в заявлении.
В МИД подчеркнули, что «в условиях пандемии коронавирусной инфекции массовое скопление граждан повышает риски заражения вирусом, особенно людей в группе риска (пожилые, беременные, больные, в том числе с хроническими болезнями)».
«Убедительно просим находящихся на территории зарубежных стран сограждан не осуществлять массовые скопления, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности своё здоровье и здоровье окружающих», – говорится в заявлении.
- Ранее СМИ сообщали, что около 400 граждан Узбекистана не могли выехать из Абхазии на родину, так как де-факто граница России и Абхазии открыта лишь для российских и абхазских граждан.
В Ницце неизвестный с ножом напал на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Погибли три человека
В Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека, несколько человек получили ранения, пишет BFMTV.
По данным Reuters, одна из жертв обезглавлена. Le Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщает, что одна женщина была убита внутри базилики, на вторую напали на улице во время попытки скрыться в соседнем кафе. Третий погибший – мужчина, который получил несколько ножевых ранений.
Подозреваемого в нападении задержала полиция, он был ранен и его доставили в больницу.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в твиттере, что все "указывает на теракт". Расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура. Эстрози прибыл на место происшествия.
В Ниццу также собирается президент Франции Эммануэль Макрон.
Вечером 16 октября выходец из России, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати – учителя в школе во французском городке Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Десять лет назад Абдуллах Анзоров приехал во Францию с родителями, получившими статус беженцев.
В день убийства Анзоров сообщил в соцсетях, что он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда. Несмотря на то, что учитель предложил выйти из класса во время этого урока всем ученикам, которые исповедуют ислам, подростку не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур. И он, согласно его заявлению, решил отомстить за пророка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "сам сейчас становится похож на террориста", а верховный муфтий Чечни назвал Макрона "террористом №1". Это произошло после нескольких жестких заявлений в адрес исламских экстремистов, которые президент Франции сделал по следам убийства Пати.
Также слова Макрона стали поводом хакерской атаки исламистов на десятки сайтов во Франции в ночь на 27 октября. На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.
В Беларуси новый глава МВД. Караев стал помощником Лукашенко
В Беларуси новый министр внутренних дел. Юрий Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Новым министром Иван Кубраков. До этого он был главой ГУВД Мингорисполкома. В одном из своих недавних комментариев он обращал внимание на общественный порядок во дворах, "где по вечерам собираются шумные компании", и заявлял, что любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка.
Среди других кадровых перестановок – назначение бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова помощником Лукашенко по Минской области, а также бывшего председателя КГБ Валерия Вакульчика – помощником по Брестской области.
Юрий Караев занимал должность министра внутренних дел с июня 2019 года, внутренними войсками он командует с 2012 года. Во время протестов после президентских выборов в разговорной речи белорусов появилось слово "караевцы" – так стали называть силовиков, жестоко разгоняющих участников мирных акций.
Сам Караев еще в агусте заявлял, что за участие в протестах в Беларуси парням платят 30 белорусских рублей, девушкам – 60, рассказывал о "тяжелых увечьях" силовиков после протестных акций. Накануне экс-министр заявил, что в Беларуси идет война, и обратился к силовикам со словами: "До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить".
СМИ: Бадри Эсебуа после нападения на банк свободно передвигался по Зугдиди
Грузинские телекомпании «Мтавари архи» и «Формула» опубликовали фотографии и видео-кадры Бадри Эсебуа – предполагаемого налётчика на зугдидское отделение «Банка Грузии».
СМИ указывают, что Эсебуя «засветился» на камерах видеонаблюдения несколько дней назад – уже после нападения на банк. Он свободно передвигался по Зугдиди, – отмечают журналисты.
Однако в МВД Грузии заявили, что кадры сняты до нападения, и не в Зугдиди, а в другом муниципалитете. Ведомство обвинило СМИ в целенаправленном искажении фактов.
МВД также опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения. На них видна дата – 6 октября 2020 года.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь действительно шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. «Полиция активно проводит специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания», – заявили в ведомстве.
В Южной Осетии за сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
За все время пандемии в Южной Осетии заболело 768 человек, со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) – 678. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть человек. Нескольких тяжелых пациентов лечат грузинские врачи.
Накануне стало известно, что спикера югоосетинского парламента Алана Тадтаева госпитализировали с коронавирусом. Как сообщил корреспондент «Эха Кавказа», после подтверждения диагноза политик лечился дома, но состояние его здоровья ухудшилось.
Ранее коронавирус выявили у югоосетинского президента Анатолия Бибилова и и.о. главы правительства Геннадия Бекоева.
Сегодня российские военнослужащие приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Южной Осетии. На цхинвальском стадионе будут оборудованы приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.
Байден призывает Трампа лично принять участие в прекращении войны в Карабахе
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с очередным заявлением по нагорно-карабахскому конфликту.
Он отметил, что после нарушения режима прекращения огня, объявленного госсекретарем Майком Помпео 25 октября, крупномасштабная гуманитарная катастрофа угрожает народу Нагорного Карабаха.
«После месяца боевых действий давно пришло время для того, чтобы президент Трамп напрямую задействовал лидеров Армении, Азербайджана и Турции, оказал на них давление, чтобы немедленно снизить напряженность и остановить продвижение азербайджанских войск к Нагорному Карабаху», – заявил Байден.
Байден убежден, что «Трамп, который на предвыборных митингах хвастался своей способностью совершать сделки, должен был лично участвовать в прекращении этой войны», – передаёт «Радио Азатутюн».
«Администрация должна полностью выполнить, а не замораживать требования раздела 907 Закона о поддержке свободы, чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан, призвать Турцию и Россию положить конец эскалации конфликта, которая происходит посредством поставок оружия, а в случае Турции также посредством переправки туда наемников», – сказал Байден.
«Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий, работать с нашими европейскими партнерами и инициировать международную гуманитарную помощь, чтобы положить конец страданиям. Под моим руководством мы именно это и сделаем», – заявил кандидат в президенты США.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается пятый день подряд
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 273. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1709 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 35 567. Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается пятый день подряд.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731;
- 29 октября – 1709.
Число выздоровевших пациентов вновь превысило число новых случаев. За сутки выздоровели 2075, всего – 16 904.
Белорусский посол в Аргентине отказался работать на «нелегитимного президента»
Белорусский посол в Аргентине и других странах Латинской Америки Владимир Астапенко во второй раз подал в отставку, заявив, что его работодатель нарушает законодательство, а отсутствие легитимности у Александра Лукашенко не даёт ему возможности работать. Об этом пишет издание Tut.by.
Астепенко уже подавал в отставку 23 августа, после инаугурации Лукашенко. Не получив на это ответа, он отозвал заявление и подал его заново — но теперь он хочет уволиться по статье о нарушении работодателем закона.
Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции страны.
“Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа”, — цитирует его издание.
Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Он занимал должность заместителя министра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Аргентинской Республике, а затем Чрезвычайным и Полномочным Послом в Чили, Парагвае и Перу.
После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД по причине своей публичной гражданской позиции. Послы в Испании, Латвии и Словакии лишились своих должностей и / или дипломатических рангов, — напоминает Белорусская служба Радио Свобода.
Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в своей стране иск к французскому журналу Charlie Hebdo, опубликовавшему на него карикатуру. Прокуроры Турции могут возбудить уголовное дело по заявлению его адвоката. Об этом сообщает агентство “Анадолу”.
По словам адвоката, публикация журнала является уголовно-наказуемой клеветой, “не имеющей никакого отношения к свободе выражения мнений”. Кроме того, прокуроры уже начали расследование по статье об оскорблении президента.
Charlie Hebdo опубликовал Эрдогана на обложке в среду. На ней полуодетый Эрдоган сидит в кресле с банкой напитка в руке, а другой рукой поднимает подол женщине в исламском платье и восклицает: "Ох, Пророк!" Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив”.
Публикация в Charlie Hebdo появилась на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой после убийства школьного учителя Самюэля Пати. Преподаватель, обсуждая с учениками свободу слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября он был убит.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом", заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики. После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния”. Париж отозвал посла из Анкары.
Власти Турции осудили публикацию карикатуры, назвав её попыткой "распространить культурный расизм и ненависть".
Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье
В городском округе Электросталь (на востоке Подмосковья) состоялось торжественное открытие грибного комплекса ООО «Торговый дом «Богородские овощи».
На сайте правительства Московской области сообщается, что в торжественном открытии комплекса принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что «участие в торжественном открытии грибного комплекса руководства Абхазии связано с интересом экономического сотрудничества с Подмосковьем и установлением деловых контактов с крупными инвесторами и производителями региона».
«Хотелось бы увидеть, как это выглядит в реальности, потому что мы страна с развитой сферой аграрной, хотелось бы дальше ее развивать, мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали современные предприятия», – отметил Аслан Бжания.
- 26 октября пресс-служба Бжания сообщила, что он отбыл в Москву с рабочим визитом.
- 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с абхазским лидером.
- В рамках визита Бжания уже встретился с абхазскими врачами, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии.
Грузинский баскетболист Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола
Баскетболист национальной сборной Грузии Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола «Подача Десятилетия». Болельщики со всего мира признали «лучшим пасом» за последние 10 лет передачу грузинского спортсмена в матче Евробаскета 2015 года.
В женской и мужской категории на титул «Подача Десятилетия» было заявлено 16 технических элементов. Речь идет о самых сложных передачах, сделанных на матчах национальных и континентальных команд в период с 2010 по 2020 годы.
В финале голосования Цинцадзе набрал 58% голосов, обойдя аргентинца Факундо Кампаццо, сообщает агентство «Новости-Грузия». До этого он грузинский игрок также выбил из сетки таких игроков, как Душан Булут (Сербия) и Марк Газоль (Испания).
«Для меня большая честь стать победителем этого конкурса. Осознание того, что то, что вы сделали на баскетбольной площадке, признано лучшим за десятилетие, действительно очень волнительно», - сказал Цинцадзе.
Голевая передача, которая принесла грузину приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле в сентябре 2015 года. Вырвавшись на полосу штрафных бросков литовцев в третьем периоде встречи, Цинцадзе сделал пас сверху за спину партнеру по команде Манучару Маркоишвили, который успешно завершил проход.
Грузия проиграла матч на последних минутах игры со счетом 81-85, однако впечатляющий ход Цинцадзе принес ему признание за лучшую передачу на соревнованиях, организованных FIBA за последнее десятилетие.
В Абхазии за сутки подтверждено 106 новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 458 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 137 человек, 118 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 40 – средней степени тяжести. Выписаны 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 2071, включая лечившихся амбулаторно. В Гудаутский госпиталь были доставлены 9 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумскогое пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. Выписано - 7 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном в Москве без предусловий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в российской столице с премьер-министром Армении Николом Пашиняном без предусловий, сообщает «Интерфакс».
В то же время Алиев отметил, что сомневается в «способности Еревана к конструктивной работе» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Я такого приглашения [для переговоров в Москве – ред.] не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», – сказал президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании.
«Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали и будем рассматривать», – отметил он.
Согласно «Интерфаксу», президент Азербайджана заявил, что готов приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, «причем, как вы говорите, без всяких условий».
«Свидетельством этому является то, что завтра в Женеве должны состояться встреча министров иностранных дел наших двух стран», – отметил Алиев.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Спикера югоосетинского парламента госпитализировали с коронавирусом
Спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Тадтаева госпитализировали с коронавирусом в цхинвальский РММЦ (Республиканский многопрофильный медицинский Центр).
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», после подтверждения диагноза политик лечился дома, но состояние его здоровья ухудшилось. По словам источника, Тадтаев сейчас «подключен к кислороду».
Ранее коронавирус выявили у югоосетинского президента Анатолия Бибилова и и.о. главы правительства Геннадия Бекоева.
За время пандемии в Южной Осетии выявлено 670 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались. В цхинвальских аптеках возник дефицит лекарств.
Накануне в Южную Осетию прибыл военно-полевой госпиталь Минобороны РФ на 150 мест. Кроме того, в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, югоосетинский Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.
Движение 1ADAT рассказало о полутора тысячах похищенных в Чечне за полгода
Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT представил статистику по похищениям людей силовыми структурами в Чечне. Из нее следует, что число исчезнувших при таких обстоятельствах с апреля по октябрь этого года достигло 1511 человек.
Так, в октябре были похищены 72 человека. Среди них сотрудник полиции, судья, родственники боевиков, убитых в ходе спецоперации в Грозном 12 октября и родные оппозиционного блогера Сайд-Хусейна Магомадова.
Блогеры называют имена троих убитых в октябре уроженцев Чечни. Ахмед Дениев и Руслан Дадаев погибли в ДТП, виновником которого, по данным канала, стал родственник главы республики. Третьим стал школьный сторож Али Бердукаев, убитый в перестрелке 27 октября в Ачхой-Мартановском районе.
В сентябре жертвами похищения стали 53 человека, включая Салмана Тепсуркаева, бывшего модератора чата канала 1ADAT. В это число также вошли родственники главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, критика властей Чечни из Австрии, известного как Мурад из Австрии, а также Заремы, жены убитого блогера Мамихана Умарова (Анзор из Вены).
Число похищений в августе составило 144 человека; в июле - 35, в июне - 30, в мае - 537, в апреле - 640. Большие цифры весенних месяцев активисты объясняют тем, что действовал режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и силовики задерживали всех, кто по их мнению нарушал этот режим.
Как рассказал представитель телеграм-канала 1ADAT корреспонденту Кавказ.Реалии, источники, на которые они опираются при составлении подобной статистики - родственники и знакомые похищенных. Информация об их количестве и личностях проверяется и через самих силовиков, тайно передающих сведения 1ADAT, утверждает собеседник.
"Нам, например, сотрудник полиции говорит, что такое-то количество людей неофициально привезли в его участок, но не может узнать их данные, потому что это опасно для него. Мы вносим это число в наши списки. Например, десять парней вчера похитили в станице Ассиновской. Мы внесли в статистику, но не можем узнать данные, потому что родные молчат, а из полицейских знают только дежурные, а они под прицелом", - сообщил представитель канала.
Редакция Кавказ.Реалий не располагает комментарием пресс-службы МВД по Чечне относительно этой информации.
- В сентябре в Чечне после неудачной операции, которая закончилась смертью пациентки, был похищен и избит до смерти хирург Салах Дагаев. Умершей на его операционном столе оказалась родственница одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Правозащитный центр "Мемориал" сообщал о похищении силовиками семерых жителей чеченского села Чечен-Аул. В августе их отвезли в секретную тюрьму в Грозном и пытали. Как стало известно правозащитникам, четверых затем отпустили, трое все еще остаются за решеткой.
- Мовсар Умаров, отец троих малолетних детей, был похищен в июле на рабочем месте, в ресторане в центре Грозного. Родственники нашли его в РОВД Ленинского района на следующий день. Полицейские заявили, что он попал в поле зрения силовиков из-за того, что "слушал Тумсо" (эфиры в YouTube оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова). Родные не знают, жив ли он сейчас.
В Баку заявили о 21 погибшем в результате обстрела Арменией города Барда
В результате обстрела азербайджанского города Барда с армянской стороны погиб 21 человек, более 70-ти получили ранения. Об этом заявили в генеральной прокуратуре Азербайджана.
«28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, более 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб», – сказано в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в социальной сети Twitter: «Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя».
Министерство обороны Армении не подтверждает заявление азербайджанской стороны о нанесении ударов по городу Барда.
«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО «Смерч» по городу Барда, безосновательное и лживое», – написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Сегодня же армянская сторона сообщила, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по родильному дому в Степанакерте. Информация о пострадавших уточняется, - пишет «Радио Азатутюн».
- 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях. Однако после этого обе стороны обвинили друг друга в его нарушениях.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что провал достигнутого в Вашингтоне соглашения о прекращении огня вызывает разочарование. «Так бывает, когда страны длительное время конфликтуют. Они снова придут к согласию», – выразил надежду президент США.
В Абхазии отменили приговор по делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отменила обвинительный приговор по уголовному делу по факту похищения секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийству одного из её похитителей – Дмитрия Озган.
Как сообщается на официальном сайте суда, участвующий в суде кассационной инстанции прокурор настаивал на том, что вынесенный приговор является законным, мотивированным, обоснованным, справедливым и просил суд отказать в удовлетворении жалобы адвокатов. Адвокаты осужденных же просили отменить приговор и оправдать фигурантов дела, ввиду отсутствия доказательств, а также обратили внимание суда кассационной инстанции на ряд существенных нарушений процессуального законодательства, допущенных судом первой инстанции при вынесении приговора.
«Адвокат потерпевшей в своем выступлении, согласившись с квалификацией и доказанностью вины осужденных, выразил обеспокоенность тем, что в связи с принятым Актом амнистии у некоторых фигурантов назначенное наказание будет сокращено наполовину, что несомненно отразится на его справедливости и с учётом, этого полагает, что в настоящее время приговор является мягким. В части процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении дела, ставящего законность приговора суда под сомнение, о которых говорил в своем выступлении адвокат осужденного, защитник потерпевшей оставил на усмотрение суда кассационной инстанции», – сказано в заявлении.
«Суд кассационной инстанции, выслушав мнения сторон, аргументы участвующего прокурора, защитников и доводы, изложенные в жалобах, определил отменить приговор Верховного суда Республики Абхазия от 24 февраля 2020 года в отношении Алхаса Дзидзария, Генадия Блаб, Вардена Чантурия, Джумбера Авидзба, а также постановление о прекращении уголовного преследования в отношении умершего в СИЗО МВД РА фигуранта дела Астамура Дзидзария, по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью и направить дело на новое судебное разбирательство по первой инстанции в Верховный суд Республики Абхазия», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе Верховного суда указано, что «сообщить о мотивах, в связи с которыми суд отменил приговор от 24 февраля 2020 года, не представляется возможным» – учитывая, что были оглашены вводная и резолютивная части определения суда кассационной инстанции.
«Алхас Дзидзария, Генадий Блаб, Варден Чантурия по решению суда кассационной инстанции продолжают находиться под стражей, а Джумбер Авидзба по приговору суда от 24 февраля 2020 года был освобожден из-под стражи в зале судебного заседания, ввиду отбытия им назначенного судом наказания. Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», – говорится в заявлении.
- В феврале «Эхо Кавказа» сообщало, что в следственном изоляторе поселка Дранда был убит Астамур Дзидзария – фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Озган.
«Грузинская мечта»: оппозиция открыла «революционный штаб»
В правящей партии Грузии считают, что цель оппозиции – развитие революционного сценария в стране.
Один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что у оппозиционного «Национального движения», кроме официального избирательного штаба, есть т.н. «революционный штаб» под руководством экс-премьера Вано Мерабишвили.
Кобахидзе сказал, что оппозиция попытается устроить провокации. Главный акцент, по его словам, делается на нескольких избирательных округах: Марнеули, Болниси, Дманиси, Батуми, Зугдиди и Глдани.
Представитель «Грузинской мечты» отметил, что радикальная оппозиция прорабатывает и возможность вооруженного мятежа.
«Ни у кого, тем более у криминальной оппозиции не будет возможности без сурового наказания осуществить какие-либо деструктивные действия», – сказал Кобахидзе.
Ранее в «Грузинской мечте» заявили, что оппозиция готовит фальшивые видео – дипфейки.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Путин поддержал идею запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию
Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. С инициативой ужесточить закон выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время заседания совета по культуре и искусству Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодёжи книги, в которых сравниваются между действия солдат Красной армии и нацистской Германии.
«Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», – заявила Ямпольская. По словам депутата, она готовит соответствующий законопроект.
Путин согласился с инициативой Ямпольской.
«Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», – заявил глава государства.
Путин неоднократно высказывался о "переписывании истории" и попытках исказить правду о Великой Отечественной войне. В сентябре президент провёл для школьников открытый урок,освященного 75-летию Победы. Тогда он назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории".
Путин высказал мнение, что тема победы в войне актуальна до сих пор, поскольку в мире есть люди, считающие себя победителями в холодной войне, которые хотят "поменять порядок, возникший после Второй мировой войны", а для того, чтобы создать для этого условия, эти люди хотят "немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле".
Президент России также называл переписыванием истории прошлом году заявление Европарламента, в котором ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, заключивший с ней так называемый пакт Молотова – Риббентропа. В начале нынешнего года Путин вступил в заочную полемику с руководством Польши относительно роли СССР в нападении на Польшу, а летом опубликовал статью в американском издании National Interest, в котором фактически назвал Польшу одной из виновниц развязывания Второй мировой войны и выступил в защиту советской трактовки пакта как договора, позволившего СССР подготовиться к нападению Гитлера. Утверждения Путина вызвали резкую реакцию в Польше и странах Балтии.
- В недавно принятых по инициативе Путина поправках к Конституции России говорится, что государство должно защищать "историческую правду".
В РФ умерли 346 пациентов с COVID. Это максимум за время пандемии
В России за сутки умерли 346 пациентов с COVID-19. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии.
Всего за этот период в России (включая аннексированный Крым) от коронавирусной инфекции нового типа умерли почти 27 тысяч человек.
За последние сутки в стране выявлены 16 202 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 3670 человек.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число новых заражений за прошедшую неделю – более двух миллионов восьмисот тысяч. Умерло почти 40 тысяч человек.
Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией нового типа в мире заразились почти 44 миллиона человек, более одного миллиона пациентов умерли.
По числу заболевших за последний месяц на тысячу человек Россия находится на 58-м месте в мире (2,6 случая).
Министерство здравоохранения России проводит проверку больниц в Омске после того, как накануне машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава и включили сирены. Таким образом, врачи попытались обратить внимание властей на нехватку мест в местных больницах и отказы принимать тяжёлых больных. В итоге акция протеста врачей скорой помощи привела к тому, что больных всё же положили в одну из городских больниц.
Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания проверки. Она отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.
Жителей Южной Осетии оштрафовали за «контрабанду из Грузии» 240 литров алкоголя
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что оштрафовали троих граждан за «попытку незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции».
В ведомстве говорят, что фиксируют случаи контрабандной деятельности – «несмотря на действующие ограничения, связанные с мерами по противодействию распространению на территории республики коронавирусной инфекции».
«В частности, в октябре т.г. в окрестностях н.п. Хелчуа Цхинвальского района сотрудниками пограничной службы КГБ РЮО при попытке незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции задержаны трое граждан Южной Осетии. По результатам разбирательства правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей каждый», – сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что «реализация указанной контрафактной продукции могла привести к массовым отравлениям среди населения».
В КГБ предупредили граждан о «недопустимости нарушения уголовного и административного законодательства, а также необходимости соблюдения правовых режимов, установленных на государственной границе, в т.ч. в целях воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Грузии».
- В июле в югоосетинском КГБ заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей.
- Ранее представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы» - были извлечены «образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых».
- В Цхинвали также осудили Тбилиси за использование утилизированных покрышек – заявив, что «это – экотерроризм».
Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах
Азербайджанские вооруженные силы продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе, в частности, мишенью стал город Шуши, – написала в Telegram-канале пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Параллельно с утренними военными действиями Азербайджан вновь вел огонь по мирным населенным пунктам. Ситуация в ущелье Aветараноца остается напряженной. Мишенью стал город-крепость Шуши. К счастью, пострадавших нет», – отметила она.
В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские ВС подвергли обстрелу Тертерский район из РСЗО «Смерч».
«Армянские вооруженные силы, вновь нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают ракетно-артиллерийский обстрел населенных пунктов Азербайджана. В 10:15 28 октября противник обстрелял город Тертер и территорию района из РСЗО «Смерч», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
- 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях. Однако после этого обе стороны обвинили друг друга в его нарушениях.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что провал достигнутого в Вашингтоне соглашения о прекращении огня вызывает разочарование. «Так бывает, когда страны длительное время конфликтуют. Они снова придут к согласию», – выразил надежду президент США.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.