«Грузинский марш» перекрыл автомагистраль, чтобы помешать акции оппозиции

Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. С инициативой ужесточить закон выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания совета по культуре и искусству Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодёжи книги, в которых сравниваются между действия солдат Красной армии и нацистской Германии.

«​Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти»​, – заявила Ямпольская. По словам депутата, она готовит соответствующий законопроект.

Путин согласился с инициативой Ямпольской.

«Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», – заявил глава государства.

Путин неоднократно высказывался о "переписывании истории" и попытках исказить правду о Великой Отечественной войне. В сентябре президент провёл для школьников открытый урок,освященного 75-летию Победы. Тогда он назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории".

Путин высказал мнение, что тема победы в войне актуальна до сих пор, поскольку в мире есть люди, считающие себя победителями в холодной войне, которые хотят "поменять порядок, возникший после Второй мировой войны", а для того, чтобы создать для этого условия, эти люди хотят "немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле".

Президент России также называл переписыванием истории прошлом году заявление Европарламента, в котором ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, заключивший с ней так называемый пакт Молотова – Риббентропа. В начале нынешнего года Путин вступил в заочную полемику с руководством Польши относительно роли СССР в нападении на Польшу, а летом опубликовал статью в американском издании National Interest, в котором фактически назвал Польшу одной из виновниц развязывания Второй мировой войны и выступил в защиту советской трактовки пакта как договора, позволившего СССР подготовиться к нападению Гитлера. Утверждения Путина вызвали резкую реакцию в Польше и странах Балтии.