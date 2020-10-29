«Мы победим» – Вахтанг Кикабидзе открыл митинг ЕНД в Тбилиси с песней

Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе открыл итоговый предвыборный митинг оппозиционной коалиции «ЕНД – Сила в единстве» в Тбилиси.

Кикабидзе – первый номер в партийном списке бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которая идет на выборы в блоке с еще несколькими партиями. До сих пор 82-летний артист не появлялся на предвыборных встречах коалиции.

Сегодняшний митинг на площади Свободы Кикабидзе открыл своей песней «Садгегрдзело». После он исполнил двуязычную версию «Тбилисо» - на русском и грузинском.

«Я счастлив, что сегодня вижу столько людей вместе в Тбилиси. Всех целую, очень люблю. Мы победим, даже не сомневайтесь. Потом начнется другая жизнь», - сказал Кикабидзе.

До сих пор акция продолжается. К собравшимся обращаются лидеры оппозиции.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. Сегодня «Сила в единстве» официально завершает свою предвыборную кампанию акцией под слоганом «Попрощаемся с Бидзиной». На митинг съехались сторонники оппозиции из регионов Грузии. Ранее организаторы заявляли, что ожидают 50 тысяч человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».