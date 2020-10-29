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Купату посадили на диету

Купату посадили на диету
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Купату посадили на диету

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Знаменитый четвероногий «патруль» из Батуми сел на диету. У Купаты выявили ожирение печени. Ветеринары назначили собаке специальное лечение и попросили не баловать любимца нездоровой пищей. Пес прославился на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где он помогает детям перейти дорогу.

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