Купату посадили на диету

Знаменитый четвероногий «патруль» из Батуми сел на диету. У Купаты выявили ожирение печени. Ветеринары назначили собаке специальное лечение и попросили не баловать любимца нездоровой пищей. Пес прославился на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где он помогает детям перейти дорогу.