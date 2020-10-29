Экономика США показала лучший в истории наблюдений рост 

ВВП США по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 33 процента в годовом исчислении. Это рекордный показатель за всю историю ведения статистики с 1947 года, свидетельствует предварительный отчет Министерства торговли страны.

За четыре месяца отыграно сокрушительное, также рекордное, падение ВВП – на 31,4 процента. Если же сравнивать поквартально, рост составил 7,4 процента по сравнению со вторым кварталом, против падения на 9 процентов ранее. Таким образом, ВВП страны все равно меньше, чем был до пандемии коронавируса.

Восстановлению экономики поспособствовал беспрецедентный объём помощи со стороны государства. По оценке The Washington Post, администрация Дональда Трампа потратила около 6 триллионов долларов на финансовую поддержку.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что этих мер может оказаться недостаточно, если коронавирусный кризис продолжится. Рост числа заболевших COVID-19 в США продолжается, что вызывает ограничения для работающих предприятий.

В середине октября международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4 процента в 2020 году и восстановительного роста в 5,2 процента в 2021-м. Организация ждёт чуть больше чем четырёхпроцентного падения российской экономики, российское правительство оценивает его в минус 3,9 процента.