Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Видео

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы после двух ножевых атак в Ницце и Авиньоне. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Полиция и армия будут мобилизованы для обеспечения безопасности. В пятницу в стране состоится заседание совета по обороне.

По словам Кастекса, Франция столкнулась с «трусливым и варварским» нападением, которое повергло в траур всю страну. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Ножевые атаки произошли днем в четверг. В Ницце молодой мужчина напал на базилику Нотр-Дам, убив двух человек внутри и одного снаружи. Утверждается, что при нападении он кричал «Аллах акбар», что в переводе с арабского означает «Господь велик». Мотивы нападавшего пока не сообщаются, в городе закрыты все церкви, преступление расследуется как теракт.

Через два часа в Авиньоне на юго-востоке Франции мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он угрожал прохожим и выкрикивал: «Аллах акбар». Его застрелили полицейские. В Саудовской Аравии задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил легкие ранения.

В Ниццу прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что страна в очередной раз подверглась «исламистской атаке». «Если на нас снова напали, то это из-за наших ценностей, свободы, возможности свободного вероисповедания и желания не поддаваться террору», – заявил политик.

По его словам, до 7 тысяч французских военных будут мобилизованы. В стране усилят охрану храмов. В воскресенье, 1 ноября, католики будут праздновать день всех святых – христианский праздник, посвященный поминовению усопших. Мусульмане 29 октября отмечают день рождения основателя своей религии – пророка Мухаммеда.