Шесть человек погибли в ДТП в Грузии – они возвращались с предвыборного митинга

Шесть человек погибли в автоаварии, произошедшей на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе близ города Гори. В больницах остаются 10 человек.

По данным МВД Грузии, трейлер столкнулся с микроавтобусом, который направлялся из Тбилиси в Зугдиди. Внутри находились сторонники оппозиции. Они принимали участие в итоговом предвыборном митинге коалиции «Единое национальное движение – Сила в единстве».

От полученных травм на месте скончались пять человек. Еще один пострадавший умер сегодня утром в больнице.

По данным телекомпании «Мтавари архи», среди погибших двое водителей, а также бывший глава краевого управления (Самегрело – Земо Сванети) Службы Госбезопасности Грузии.

Как пишет «Новости-Грузия», пострадавших в больницах навестили лидеры «Единого национального движения». Партия выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Уголовное дело начато по части 8 статьи 276 УК Грузии – нарушение правил эксплуатации или безопасного движения транспорта, повлекшее гибель одного или более человек.