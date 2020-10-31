Наблюдатели ISFED сообщили о первых нарушениях на парламентских выборах в Грузии

«Сегодня заканчивается мандат, который грузинский народ четыре года назад на второй срок выдал «Грузинской мечте», чтобы решать судьбу страны и перспективы ее развития», - заявил cегодня, 30 октября, на итоговой встрече избирательной кампании лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он подчеркнул важность завтрашних выборов заявил, что является гарантом того, что «эти выборы будут свободными и воля народа будет точно отражена в их итогах».

Выступление Иванишвили было записано заранее и демонстрировалось собравшимся с монитора. Сам лидер правящей партии появился на сцене только в самом конце встречи. В своем видеообращении Иванишвили заявил, что уважает любой выбор, который граждане Грузии сделают на предстоящих выборах, однако призвал своих сторонников к мобилизации, чтобы критически настроенные граждане «не наказали страну и самих себя». Он также выразил уверенность в том, что сторонников «Грузинской мечты» в стране - подавляющее большинство.

Своих противников - бывшую правящую партию «Единое национальное движение» - Иванишвили назвал «деструктивной и реваншистской силой» и пожаловался на то, что оппозиционный спектр Грузии не изменился.

«Как лидер правящей политической силы, прежде всего, хочу поблагодарить вас за это доверие. Источник власти - народ, и только он решает, кто должен руководить страной. Так работает демократия, и я горжусь тем, что сегодня грузинский народ прочно удерживает это высшее право, которое до 2012 года было захвачено узурпатором. Поверьте, установление демократических традиций и их необратимость лично для меня является самым ценным из достижений, связанных с управлением «Грузинской мечтой» и ее успехом.

Завтра - один из поворотных моментов в истории нашей страны. Завтра все мы должны снова сделать выбор, основанный на наших собственных убеждениях, ценностях, совести и интересах, и я от имени «Грузинской мечты» гарантирую, что этот выбор будет свободным и воля народа будет полностью отражена в результатах выборов - грузинское государство не допустит даже малейшего искажения выбора людей.

Я обращаюсь к вам, сторонникам «Грузинской мечты», ветеранам «Мечты» и вновь присоединившимся солдатам - завтра никому из нас нельзя оставаться дома, все безоговорочно должны прийти к избирательным урнам. Это наш долг перед страной, будущим и, как бы не показалось странным, перед теми, кто сделает свой выбор в пользу другой партии», - сказал Иванишвили.

Он назвал «драматичной» ситуацию, когда, по его словам, грузинская политика «все еще не может предложить избирателям здоровую альтернативу «Грузинской мечте». Поэтому, считает Иванишвили, «несмотря на политическое разнообразие, в оппозиционном поле по-прежнему доминирует ориентированная на месть разрушительная сила, ориентированная на реванш, из-за чего выбор, сделанный против «Грузинской мечты», означает, практически, выбор в пользу этой силы».

«Ведь мы очень хорошо знаем, какое значение этот выбор имеет для нашей родины, именно поэтому наш долг – своей стопроцентной явкой защитить и тех, кто делает ошибочный выбор, чтобы они под влиянием эмоциональных решений не наказали страну и себя. Ведь, несмотря на их разные взгляды, они наша плоть и кровь - наши братья и сестры. Помните, на свой народ не сердятся. Не забывайте, что большая часть обиженных на нас людей все равно надеятся на нас. Мы не имеем права разочаровать их», - сказал Иванишвили.